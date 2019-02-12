Сочная и вкусная форель в духовке - лучшие рецепты
-
Категория:
второе блюдо
Ингредиенты
- форель
- специи
- масло оливковое
- лимон
- помидоры
- зелень
Приготовить форель так, чтобы она получилась очень нежной и вкусной совсем не трудно. Для достижения результата необходимо неукоснительное выполнение некоторых простых правил. В каждом рецепте есть свои секреты приготовления форели в духовке, которые мы раскрываем подробным описанием процесса. Немаловажным является и предварительная подготовка рыбы, чтобы в результате термообработки она была сочная и очень вкусная.
Форель в оливковом масле и специях
Минимум ингредиентов в приготовлении рыбы позволяет сделать акцент на ее собственный вкус.
Ингредиенты:
- форель;
- масло оливковое;
- перец, соль.
Для подачи:
- лимон;
- помидоры;
- зелень.
Приготовление:
- Если рыба замороженная, то очень важно ее правильно разморозить. Этот процесс самым непосредственным образом влияет на вкус форели.
- Размораживать рыбу следует очень медленно, в течении нескольких часов в прохладном месте.
- Далее, размороженную или свежую охлажденную рыбу очищаем от чешуи, плавников и внутренностей. Не забываем удалить жабры.
- Голову и хвост не отрезаем, для получения более эффектного рыбного блюда.
- Подготовленную форель смазываем оливковым маслом.
- По всей длине рыбы делаем 3 – 4 надреза, солим, перчим. Оставляем форель на двадцать минут.
- К нужному моменту укладываем рыбу на противень с уложенной на него фольгой. Края фольги загибаем кверху, добиваясь получения бортиков.
- Поливаем рыбу соком половины лимона и еще небольшим количеством оливкового масла.
- Готовим форель в духовке, разогретой до 200 °С, запекаем 20 минут.
Форель после запекания перекладываем на красивое блюдо и украшаем приготовленными продуктами.
Форель под горчичным соусом
Соус готовится очень просто, а рыба с ним получается необыкновенно вкусной и сочной.
Ингредиенты:
- форель целая;
- картофель;
- лимон;
- чеснок – 2 зубчика;
- масло оливковое – 3 ст. л;
- горчица зернистая – 2 ст. л;
- масло сливочное – 1 ст. л;
- яйцо.
Приготовление:
- Промываем и очищаем рыбу, как обычно.
- Готовим маринад, для того, чтобы рыба была максимально сочная. Для чего раздавливаем чеснок и смешиваем его с оливковым маслом, солью и перцем.
- Промазываем форель маринадом и оставляем на 20 – 30 минут.
- Пока рыба маринуется подготавливаем картофель, очищаем и нарезаем кружками.
- Для соуса смешиваем яйцо, растопленное сливочное масло, соль, перец и горчицу.
- Выкладываем форель на противень, поливаем соком половины лимона. По краям противня раскладываем подготовленный картофель.
- Рыбу и картофель обильно поливаем приготовленным соусом. Ставим противень в духовку, разогретую до 200 °С, на 30 минут.
- Перекладываем рыбу и картофель на блюдо, украшаем зеленью и лимоном. Горячее праздничное блюдо подаем к столу.
Форель в сметанно-чесночном соусе
Сметана придаст рыбе не только лакомый вкус, но и будет способствовать ее сочности в готовом виде.
Ингредиенты:
- форель целая;
- чеснок – 5 зубчиков;
- соль;
- смесь перцев;
- сметана – 3 – 4 ст. л;
- картофель.
Приготовление:
- Подготовленную рыбу нарезаем порционными кусками, выкладываем в приготовленную емкость.
- Посыпаем куски рыбы смесью перцев, солью.
- Измельчаем чеснок и добавляем к рыбе.
- Выкладываем сметану в емкость с рыбой и все тщательно все перемешиваем руками, втирая соус в рыбу.
- Раскладываем куски рыбы в соусе на противне. Пока мы готовим картофель, рыба будет пропитываться соусом.
- Картофель очищаем и нарезаем тонкими брусочками.
- Выкладываем нарезанный картофель в емкость, где смешивали рыбу с соусом.
- Картофель перчим, солим, добавляем сметану для того, чтобы рыба была сочная, все перемешиваем. Раскладываем картофель между кусками рыбы на противне.
- Запекаем форель в духовке, прогретой до 220 °С. Согласно рецепту, запекаем форель в течение 30 минут.
- Выкладываем горячую рыбу с картофелем на блюдо, украшаем зеленью. Вкусную сочную форель подаем к столу.
Форель в фольге
Для того, чтобы узнать, как вкусно приготовить форель, подробно ознакомимся с данным рецептом.
Готовится рыба вместе с лимоном и петрушкой в духовке. Для того, чтобы форель была сочная, готовим ее в фольге.
Ингредиенты:
- форель;
- лимон;
- петрушка – большой пучок.
Для соуса:
- оливковое масло – 2 ст. л;
- сок лимона – 1 ст. л;
- соль;
- смесь перцев.
Приготовление:
- Форель промываем и очищаем, как обычно. Промазываем соль сверху и изнутри.
- Делаем глубокие надрезы по всей длине рыбы, доходя ножом до хребта.
- Петрушку измельчаем и начиняем рыбу.
- Лимон нарезаем полукругами. Вставляем по одной дольке лимона в надрезы на форели.
- Складываем фольгу вдвое, укладываем на нее рыбу. Приподнимаем края двойной фольги и тщательно укрываем форель.
- Запекаем рыбу в духовке при 200 °С 20 минут.
- Извлекаем противень с рыбой из духовки раскрываем фольгу и вновь ставим в духовку. Запекаем еще 10 минут до образования румяной корочки.
- Готовую форель перекладываем на блюдо, украшаем и подаем к столу.
Форель в фольге с сыром
Рыба получается особенно нежной сочной с необыкновенным ароматом и изысканным вкусом.
Ингредиенты:
- форель – 4 стейка;
- лук;
- морковь;
- картофель – 500 г;
- сыр – 200 г;
- масло растительное – 2 ст. л;
- соль, перец.
Приготовление:
- Промытые рыбные стейки солим, перчим, оставляем в готовности.
- Подготавливаем овощи, очищаем их и нарезаем крупно. Все нарезанные овощи складываем в одной емкости.
- Добавляем к овощам пару столовых ложек растительного масла, солим, перчим, все тщательно перемешиваем.
- На двойные листы фольги, размером на одну порцию блюда, раскладываем овощи и кладем по одному рыбному стейку.
- Формируем из отрезков фольги лодочки с бортиками и раскладываем на противне.
- Запекаем форель 30 минут при температуре 200 °С. Через 30 минут извлекаем противень и посыпаем каждую порцию рыбного блюда предварительно натертым сыром.
- Запекаем еще 5 минут, подаем к столу, положив «лодочки» на порционные тарелки.
Форель в сливках
Более удачного рецепта, чтобы форель была сочная, просто не существует. Рыба буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.
Ингредиенты:
- филе форели – 400 г;
- сливки – 1 ст.;
- смесь перцев;
- масло сливочное – 1 ст. л;
- карри;
- перец горошком;
- яйцо.
Приготовление:
- Форель промываем и очищаем от кожи и костей.
- Полученные половинки рыбных стейков выкладываем в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
- Распределяем равномерно по всей поверхности приготавливаемого блюда перец горошком.
- В отдельной емкости взбиваем яйцо. К слегка взбитому яйцу добавляем сливки, карри и смесь перцев. Все солим и тщательно перемешиваем.
- Полученным сливочным соусом заливаем приготовленное филе форели в форме для запекания.
- Готовим форель в сливках в духовке. Для того, чтобы рыба была сочной, прогреваем духовку до 200 °С. Согласно рецепту, запекаем рыбу в течение 30 минут.
Выкладываем сочную вкусную рыбу на общее блюдо или порционные тарелки. Рядом с форелью раскладываем нарезанные овощи и зелень в качестве украшения и гарнира.
Форель в конверте с соусом песто
Порционное приготовление форели с овощами и соусом песто, позволяет максимально пропитать рыбное филе соком и ароматом всех используемых ингредиентов и специй.
Ингредиенты:
- филе форели – 3 порционных куска;
- фасоль стручковая;
- масло оливковое – 2 ст. л;
- соль, перец;
- черри.
Для соуса песто:
- пармезан – 150 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- кедровые орехи – 2 – 3 горсти;
- масло оливковое – 100 мл;
- базилик сушеный – 2 ст. л.;
- кинза или укроп – большой пучок.
Приготовление:
- Если вы приобрели форель целиком, то очищаем ее и вырезаем кости, оставляя филейную часть.
- Нарезаем филе форели на 3 порционных куска.
- Готовим соус песто, для чего натираем пармезан на мелкой терке и выкладываем в чашу блендера.
- К сыру добавляем все остальные ингредиенты для приготовления соуса песто.
- Промытую зеленую стручковую фасоль делим на три части.
- Раскладываем лист пергамента и выкладываем на середину одну треть часть фасоли. Поливаем фасоль оливковым маслом, солим и перчим.
- Сверху на фасоль кладем порционный кусок форели, обильно поливаем его соусом песто.
- Раскладываем рядом по нескольку половинок черри. Заворачиваем все уложенные продукты в конверт из пергамента, плотно закрепляя края.
- Три конверта укладываем на противень или в форму для запекания. Ставим запекаться рыбу в духовке на 25 минут при температуре 200 °С, чтобы она была сочной.
Вот мы и ознакомились с тем, как вкусно приготовить форель. Готовое блюдо, подаем к столу.
Форель под соевым соусом
Различные виды соусов придают рыбе сочность и нежность, а также насыщают рыбное блюдо своим пикантным вкусом.
Ингредиенты:
- форель целая;
- приправа для рыбы – 3 – 4 ч. л;
- масло растительное – 2 ст. л;
- соевый соус – 100 мл;
- сок 1 / 2 лимона;
- соль.
Приготовление:
- Если рыба не подготовленная, то очищаем ее, как обычно. Снимаем чешую, убираем внутренности и жабры. Срезаем плавники.
- Очищенную форель нарезаем на стейки, шириной по 4 см, выкладываем в общую емкость.
- Кусочки рыбы посыпаем солью и приправой для рыбы, перемешиваем.
- Добавляем растительное масло, соевый соус и лимонный сок. Все тщательно перемешиваем руками и оставляем на полчаса.
- Выкладываем промаринованные кусочки форели в форму для запекания, ставим в духовку при 200 °С, на 30 минут.
- Запеченные стейки форели красивого насыщенного цвета, приготовленные по рецепту с фото, подаем к столу с любым гарниром или салатом.
Форель со сливочно-грибным соусом
Такое сытное вкусное и красивое блюдо вполне может украсить любой праздничный стол, а также прекрасно подойдет для сбалансированного питания в будние дни.
Ингредиенты:
- стейки форели – 4 шт.;
- лук;
- грибы любые свежие – 200 г;
- сливки – 1 ст.;
- мука – две щепотки;
- масло растительное – 2 ст. л;
- укроп, зеленый лук – по пучку;
- сок лимона – 1 ст. л;
- соль, перец.
Для подачи:
- помидоры;
- листья салата.
Приготовление:
- Рыбные стейки промываем, обсушиваем бумажным полотенцем. Подготовленные куски рыбы натираем смесью соли, перца и других приправ.
- После того, как рыбные стейки постоят минут 20, отправляем их запекаться, выложив в форму для запекания и сбрызнув лимонным соком.
- Запекаем рыбу в духовке, разогретой до 200 °С, в течение 30 минут.
- Пока рыба запекается подготавливаем грибной соус со сливками. Нарезаем грибы и лук, обжариваем их вместе на растительном масле 15 минут.
- Добавляем к грибам и луку сливки, доводим до кипения.
- После того, как грибной соус закипит, добавляем мелко нарезанный укроп и выключаем огонь.
- На уложенные на блюдо листья салата выкладываем горячие стейки форели, сверху раскладываем грибной соус.
- Дополнительно украшаем блюдо кружками помидор и мелко нарезанным зеленым луком.
- Подаем вкусное и полезное блюдо к столу.
Форель под сырной корочкой
Готовится рыба по данному рецепту очень просто, но получается потрясающе вкусной и сочной.
Ингредиенты:
- стейки форели – 2 шт.;
- помидор;
- лимон – 1 / 2 шт.;
- сыр – 100 г;
- йогурт – 2 ст. л;
- специи для рыбы;
- укроп – пучок;
- соль.
Приготовление:
- Стейки форели с двух сторон посыпаем солью и специями для рыбы.
- Укрываем пищевой пленкой и оставляем на двадцать минут.
- К нужному моменту открываем рыбные стейки и укладываем их по одному на каждый лист фольги, приготовленный заранее.
- Укроп измельчаем и делим пополам, обильно посыпаем каждый стейк.
- Сверху на стейки выкладываем кружки помидоров.
- Натираем сыр на крупной терке, также делим на две части так, как будем использовать для двух рыбных стейков. Посыпаем рыбу натертым сыром и запекаем в духовке при 200 °С, в течение 25 минут, чтобы форель была сочная.
- Затем, фольгу открываем, чтобы вкусно приготовить рыбу, и запекаем еще 5 минут.
Форель, фаршированная овощами
Очень красивое и эффектное блюдо с вкусным и сочным мясом рыбы, прекрасное украшение любого стола.
Ингредиенты:
- форель;
- лук;
- помидоры – 2 шт.;
- растительное масло – 2 ст. л;
- соль, перец;
- специи для рыбы;
- специи для овощей.
Приготовление:
- Все овощи нарезаем кубиками. Обжариваем подготовленные овощи в масле до готовности, солим, перчим, добавляем приправу для овощей.
- Самым ответственным моментом в приготовлении запеченной в духовке форели таким способом, является правильная подготовка рыбы.
- Очистив рыбу от чешуи и внутренностей, вырезаем жабры. Надрезаем рыбу по хребту, не затрагивая кожу. Хребет извлекаем, форель раскрываем.
- Аккуратно вырезаем и реберные кости. Солим, перчим, посыпаем приправой для рыбы.
- По линии хребта выкладываем обжаренные овощи. Соединяем половинки рыбы, делая шов нитками по линии разреза на брюшке.
- Укладываем форель швом вниз на противень с пергаментом.
- Запекаем в духовке, прогретой до 200 °С, в течение 30 минут.
- Подаем вкусную сочную форель, приготовленную в духовке с овощами, к столу.
Выбрав любой рецепт из данной подборки для приготовления форели, вы гарантированно получите очень вкусную и сочную рыбу с эффектной подачей. Кроме того, справиться с приготовлением без ошибок вы сможете с первого раза. Поможет вам в этом подробное пошаговое описание каждого процесса приготовления.
Читайте также
Каким рецептом вы точно воспользуетесь? 2
-
Ольга / 12.02.19 19:34Можно было бы включить еще один очень популярный рецепт приготовления форели с соусом бешамель. Но и без него собраны все самые интересные рецепты, я сама профессиональный повар, поэтому могу оценить. Прочитала чисто для интереса, но порадовалась за других, все рецепты хорошо и подробно описаны.
-
Лена / 12.02.19 19:33Действительно, согласна все процессы в рецептах описаны без ошибок и очень подробно, не упущено ни одной мелочи. Готовить по такому описанию очень легко и просто. Когда готовила, даже не задумывалась, просто читала и выполняла, получилось фантастически вкусное рыбное блюдо! Спасибо, буду пробовать еще.