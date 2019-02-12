Сочная и вкусная форель в духовке - лучшие рецепты

Приготовить форель так, чтобы она получилась очень нежной и вкусной совсем не трудно. Для достижения результата необходимо неукоснительное выполнение некоторых простых правил. В каждом рецепте есть свои секреты приготовления форели в духовке, которые мы раскрываем подробным описанием процесса. Немаловажным является и предварительная подготовка рыбы, чтобы в результате термообработки она была сочная и очень вкусная.

Форель в оливковом масле и специях

Минимум ингредиентов в приготовлении рыбы позволяет сделать акцент на ее собственный вкус.

Ингредиенты:

форель;

масло оливковое;

перец, соль.

Для подачи:

лимон;

помидоры;

зелень.

Приготовление:

Если рыба замороженная, то очень важно ее правильно разморозить. Этот процесс самым непосредственным образом влияет на вкус форели.

Размораживать рыбу следует очень медленно, в течении нескольких часов в прохладном месте.

Далее, размороженную или свежую охлажденную рыбу очищаем от чешуи, плавников и внутренностей. Не забываем удалить жабры.

Голову и хвост не отрезаем, для получения более эффектного рыбного блюда.

Подготовленную форель смазываем оливковым маслом.

По всей длине рыбы делаем 3 – 4 надреза, солим, перчим. Оставляем форель на двадцать минут.

К нужному моменту укладываем рыбу на противень с уложенной на него фольгой. Края фольги загибаем кверху, добиваясь получения бортиков.

Поливаем рыбу соком половины лимона и еще небольшим количеством оливкового масла.

Готовим форель в духовке, разогретой до 200 ° С, запекаем 20 минут.

Форель после запекания перекладываем на красивое блюдо и украшаем приготовленными продуктами.

Форель под горчичным соусом

Соус готовится очень просто, а рыба с ним получается необыкновенно вкусной и сочной.

Ингредиенты:

форель целая;

картофель;

лимон;

чеснок – 2 зубчика;

масло оливковое – 3 ст. л;

горчица зернистая – 2 ст. л;

масло сливочное – 1 ст. л;

яйцо.

Приготовление:

Промываем и очищаем рыбу, как обычно. Готовим маринад, для того, чтобы рыба была максимально сочная. Для чего раздавливаем чеснок и смешиваем его с оливковым маслом, солью и перцем. Промазываем форель маринадом и оставляем на 20 – 30 минут. Пока рыба маринуется подготавливаем картофель, очищаем и нарезаем кружками. Для соуса смешиваем яйцо, растопленное сливочное масло, соль, перец и горчицу. Выкладываем форель на противень, поливаем соком половины лимона. По краям противня раскладываем подготовленный картофель. Рыбу и картофель обильно поливаем приготовленным соусом. Ставим противень в духовку, разогретую до 200 ° С, на 30 минут. Перекладываем рыбу и картофель на блюдо, украшаем зеленью и лимоном. Горячее праздничное блюдо подаем к столу.

Форель в сметанно-чесночном соусе

Сметана придаст рыбе не только лакомый вкус, но и будет способствовать ее сочности в готовом виде.

Ингредиенты:

форель целая;

чеснок – 5 зубчиков;

соль;

смесь перцев;

сметана – 3 – 4 ст. л;

картофель.

Приготовление:

Подготовленную рыбу нарезаем порционными кусками, выкладываем в приготовленную емкость. Посыпаем куски рыбы смесью перцев, солью. Измельчаем чеснок и добавляем к рыбе. Выкладываем сметану в емкость с рыбой и все тщательно все перемешиваем руками, втирая соус в рыбу. Раскладываем куски рыбы в соусе на противне. Пока мы готовим картофель, рыба будет пропитываться соусом. Картофель очищаем и нарезаем тонкими брусочками. Выкладываем нарезанный картофель в емкость, где смешивали рыбу с соусом. Картофель перчим, солим, добавляем сметану для того, чтобы рыба была сочная, все перемешиваем. Раскладываем картофель между кусками рыбы на противне. Запекаем форель в духовке, прогретой до 220 ° С. Согласно рецепту, запекаем форель в течение 30 минут. Выкладываем горячую рыбу с картофелем на блюдо, украшаем зеленью. Вкусную сочную форель подаем к столу.

Форель в фольге

Для того, чтобы узнать, как вкусно приготовить форель, подробно ознакомимся с данным рецептом.

Готовится рыба вместе с лимоном и петрушкой в духовке. Для того, чтобы форель была сочная, готовим ее в фольге.

Ингредиенты:

форель;

лимон;

петрушка – большой пучок.

Для соуса:

оливковое масло – 2 ст. л;

сок лимона – 1 ст. л;

соль;

смесь перцев.

Приготовление:

Форель промываем и очищаем, как обычно. Промазываем соль сверху и изнутри.

Делаем глубокие надрезы по всей длине рыбы, доходя ножом до хребта.

Петрушку измельчаем и начиняем рыбу.

Лимон нарезаем полукругами. Вставляем по одной дольке лимона в надрезы на форели.

Складываем фольгу вдвое, укладываем на нее рыбу. Приподнимаем края двойной фольги и тщательно укрываем форель.

Запекаем рыбу в духовке при 200 ° С 20 минут.

С 20 минут. Извлекаем противень с рыбой из духовки раскрываем фольгу и вновь ставим в духовку. Запекаем еще 10 минут до образования румяной корочки.

Готовую форель перекладываем на блюдо, украшаем и подаем к столу.

Форель в фольге с сыром

Рыба получается особенно нежной сочной с необыкновенным ароматом и изысканным вкусом.

Ингредиенты:

форель – 4 стейка;

лук;

морковь;

картофель – 500 г;

сыр – 200 г;

масло растительное – 2 ст. л;

соль, перец.

Приготовление:

Промытые рыбные стейки солим, перчим, оставляем в готовности. Подготавливаем овощи, очищаем их и нарезаем крупно. Все нарезанные овощи складываем в одной емкости. Добавляем к овощам пару столовых ложек растительного масла, солим, перчим, все тщательно перемешиваем. На двойные листы фольги, размером на одну порцию блюда, раскладываем овощи и кладем по одному рыбному стейку. Формируем из отрезков фольги лодочки с бортиками и раскладываем на противне. Запекаем форель 30 минут при температуре 200 ° С. Через 30 минут извлекаем противень и посыпаем каждую порцию рыбного блюда предварительно натертым сыром. Запекаем еще 5 минут, подаем к столу, положив «лодочки» на порционные тарелки.

Форель в сливках

Более удачного рецепта, чтобы форель была сочная, просто не существует. Рыба буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Ингредиенты:

филе форели – 400 г;

сливки – 1 ст.;

смесь перцев;

масло сливочное – 1 ст. л;

карри;

перец горошком;

яйцо.

Приготовление:

Форель промываем и очищаем от кожи и костей. Полученные половинки рыбных стейков выкладываем в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Распределяем равномерно по всей поверхности приготавливаемого блюда перец горошком. В отдельной емкости взбиваем яйцо. К слегка взбитому яйцу добавляем сливки, карри и смесь перцев. Все солим и тщательно перемешиваем. Полученным сливочным соусом заливаем приготовленное филе форели в форме для запекания. Готовим форель в сливках в духовке. Для того, чтобы рыба была сочной, прогреваем духовку до 200 ° С. Согласно рецепту, запекаем рыбу в течение 30 минут.

Выкладываем сочную вкусную рыбу на общее блюдо или порционные тарелки. Рядом с форелью раскладываем нарезанные овощи и зелень в качестве украшения и гарнира.

Форель в конверте с соусом песто

Порционное приготовление форели с овощами и соусом песто, позволяет максимально пропитать рыбное филе соком и ароматом всех используемых ингредиентов и специй.

Ингредиенты:

филе форели – 3 порционных куска;

фасоль стручковая;

масло оливковое – 2 ст. л;

соль, перец;

черри.

Для соуса песто:

пармезан – 150 г;

чеснок – 3 зубчика;

кедровые орехи – 2 – 3 горсти;

масло оливковое – 100 мл;

базилик сушеный – 2 ст. л.;

кинза или укроп – большой пучок.

Приготовление:

Если вы приобрели форель целиком, то очищаем ее и вырезаем кости, оставляя филейную часть.

Нарезаем филе форели на 3 порционных куска.

Готовим соус песто, для чего натираем пармезан на мелкой терке и выкладываем в чашу блендера.

К сыру добавляем все остальные ингредиенты для приготовления соуса песто.

Промытую зеленую стручковую фасоль делим на три части.

Раскладываем лист пергамента и выкладываем на середину одну треть часть фасоли. Поливаем фасоль оливковым маслом, солим и перчим.

Сверху на фасоль кладем порционный кусок форели, обильно поливаем его соусом песто.

Раскладываем рядом по нескольку половинок черри. Заворачиваем все уложенные продукты в конверт из пергамента, плотно закрепляя края.

Три конверта укладываем на противень или в форму для запекания. Ставим запекаться рыбу в духовке на 25 минут при температуре 200 ° С, чтобы она была сочной.

Вот мы и ознакомились с тем, как вкусно приготовить форель. Готовое блюдо, подаем к столу.

Форель под соевым соусом

Различные виды соусов придают рыбе сочность и нежность, а также насыщают рыбное блюдо своим пикантным вкусом.

Ингредиенты:

форель целая;

приправа для рыбы – 3 – 4 ч. л;

масло растительное – 2 ст. л;

соевый соус – 100 мл;

сок 1 / 2 лимона;

соль.

Приготовление:

Если рыба не подготовленная, то очищаем ее, как обычно. Снимаем чешую, убираем внутренности и жабры. Срезаем плавники. Очищенную форель нарезаем на стейки, шириной по 4 см, выкладываем в общую емкость. Кусочки рыбы посыпаем солью и приправой для рыбы, перемешиваем. Добавляем растительное масло, соевый соус и лимонный сок. Все тщательно перемешиваем руками и оставляем на полчаса. Выкладываем промаринованные кусочки форели в форму для запекания, ставим в духовку при 200 °С, на 30 минут. Запеченные стейки форели красивого насыщенного цвета, приготовленные по рецепту с фото, подаем к столу с любым гарниром или салатом.

Форель со сливочно-грибным соусом

Такое сытное вкусное и красивое блюдо вполне может украсить любой праздничный стол, а также прекрасно подойдет для сбалансированного питания в будние дни.

Ингредиенты:

стейки форели – 4 шт.;

лук;

грибы любые свежие – 200 г;

сливки – 1 ст.;

мука – две щепотки;

масло растительное – 2 ст. л;

укроп, зеленый лук – по пучку;

сок лимона – 1 ст. л;

соль, перец.

Для подачи:

помидоры;

листья салата.

Приготовление:

Рыбные стейки промываем, обсушиваем бумажным полотенцем. Подготовленные куски рыбы натираем смесью соли, перца и других приправ.

После того, как рыбные стейки постоят минут 20, отправляем их запекаться, выложив в форму для запекания и сбрызнув лимонным соком.

Запекаем рыбу в духовке, разогретой до 200 ° С, в течение 30 минут.

С, в течение 30 минут. Пока рыба запекается подготавливаем грибной соус со сливками. Нарезаем грибы и лук, обжариваем их вместе на растительном масле 15 минут.

Добавляем к грибам и луку сливки, доводим до кипения.

После того, как грибной соус закипит, добавляем мелко нарезанный укроп и выключаем огонь.

На уложенные на блюдо листья салата выкладываем горячие стейки форели, сверху раскладываем грибной соус.

Дополнительно украшаем блюдо кружками помидор и мелко нарезанным зеленым луком.

Подаем вкусное и полезное блюдо к столу.

Форель под сырной корочкой

Готовится рыба по данному рецепту очень просто, но получается потрясающе вкусной и сочной.

Ингредиенты:

стейки форели – 2 шт.;

помидор;

лимон – 1 / 2 шт.;

сыр – 100 г;

йогурт – 2 ст. л;

специи для рыбы;

укроп – пучок;

соль.

Приготовление:

Стейки форели с двух сторон посыпаем солью и специями для рыбы. Укрываем пищевой пленкой и оставляем на двадцать минут. К нужному моменту открываем рыбные стейки и укладываем их по одному на каждый лист фольги, приготовленный заранее. Укроп измельчаем и делим пополам, обильно посыпаем каждый стейк. Сверху на стейки выкладываем кружки помидоров. Натираем сыр на крупной терке, также делим на две части так, как будем использовать для двух рыбных стейков. Посыпаем рыбу натертым сыром и запекаем в духовке при 200 ° С, в течение 25 минут, чтобы форель была сочная. Затем, фольгу открываем, чтобы вкусно приготовить рыбу, и запекаем еще 5 минут.

Форель, фаршированная овощами

Очень красивое и эффектное блюдо с вкусным и сочным мясом рыбы, прекрасное украшение любого стола.

Ингредиенты:

форель;

лук;

помидоры – 2 шт.;

растительное масло – 2 ст. л;

соль, перец;

специи для рыбы;

специи для овощей.

Приготовление:

Все овощи нарезаем кубиками. Обжариваем подготовленные овощи в масле до готовности, солим, перчим, добавляем приправу для овощей. Самым ответственным моментом в приготовлении запеченной в духовке форели таким способом, является правильная подготовка рыбы. Очистив рыбу от чешуи и внутренностей, вырезаем жабры. Надрезаем рыбу по хребту, не затрагивая кожу. Хребет извлекаем, форель раскрываем. Аккуратно вырезаем и реберные кости. Солим, перчим, посыпаем приправой для рыбы. По линии хребта выкладываем обжаренные овощи. Соединяем половинки рыбы, делая шов нитками по линии разреза на брюшке. Укладываем форель швом вниз на противень с пергаментом. Запекаем в духовке, прогретой до 200 ° С, в течение 30 минут. Подаем вкусную сочную форель, приготовленную в духовке с овощами, к столу.

Выбрав любой рецепт из данной подборки для приготовления форели, вы гарантированно получите очень вкусную и сочную рыбу с эффектной подачей. Кроме того, справиться с приготовлением без ошибок вы сможете с первого раза. Поможет вам в этом подробное пошаговое описание каждого процесса приготовления.