Булгур - что это за крупа и как правильно готовить
Булгур - сытная и полезная крупа. Расскажем, какими же полезными свойствами обладает крупа, какое влияние оказывает на организм человека, а так же как ее правильно готовить.
Булгур – что это?
Что это за крупа и как ее готовить? Прежде всего, стоит отметить, что булгур - это крупа, которую делают из твердых сортов пшеницы. При изготовлении пшеницу обрабатывают термальной водой, после чего высушивают, зачастую под прямыми солнечными лучами и впоследствии очищают от отрубей. Часто булгур путают с кус-кусом или измельченной пшеницей.
Не каждая хозяйка знает про то, сколько варить крупу и как готовить из нее кашу. Крупа распространена в странах Сирии, Израиле и Турции, в Палестине и Иордании. Благодаря тому, что она имеет высокую пищевую ценность, ее польза неоценима для организма. У булгура очень нежный вкус, схожий со вкусом фундука.
Прежде чем приступить к приготовлению, нужно знать, что это за крупа. Разновидностей крупы существует несколько, а различаются они лишь размером измельченных и обработанных зерен. Самая крупная крупа используется для первых и вторых блюд, а вот та, что помельче - идеально подходит для приготовления салатов и закусок. А вот самый мелки помол используется для приготовления хлеба, лепешек и другой выпечки.
Мнение диетологов сходится в одном – для диетического питания подходит зерно грубого помола, которое не подвергалось дополнительной обработки в виде пропаривания, такое зерно приносит больше пользы.
К тому же гурманы уважают и любят этот продукт за то, что даже при длительном приготовлении крупа не разваривается до состояния «каши-размазни», а сохраняет свой первоначальный вид, чуть увеличиваясь в объеме. При этом существует ни один вкусный рецепт с булгуром.
Польза и вред булгура для организма
Эта крупа имеет уникальный состав, в ней содержится совсем немного сахара, поэтому ее нужно включать в обязательном порядке людям с заболеванием сахарного диабета. Польза будет и для тех, у кого наблюдаются проблемы с ЖКТ.
А содержание калия и магния оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и мелкие сосуды в тканях. Ну а кальций просто необходим для растущего детского организма и людей пожилого возраста.
В крупе содержится большое количество витаминов и минеральных веществ, которые и делают булгур полезным для организма:
- почти все витамины группы В, а так же Е и К;
- бета-каротин, иначе витамин А;
- сложные углеводы, которые долго расщепляются и создают длительное ощущение сытости;
- особые жирные кислоты;
- клетчатка и много другое.
Если крупу регулярно употреблять в повседневном рационе, несмотря на ее калорийность, то она способна оказывать пользу для организма, постепенно нормализуя все его функции.
Так же булгур оказывает и оздоровительное влияние на организм, которое проявляются в следующем:
- регулярное употребление этого злака нормализует естественный обмен веществ;
- оздоравливается и нормализуется работа нервной системы;
- улучшается состояние волос, кожи и ногтей;
- укрепляются кости и мышечная ткань;
- уровень холестерина снижается естественным путем;
- кровяное давление приходит в норму;
- налаживается работа перельстатики кишечника;
- повышается естественный иммунитет.
Существуют не только полезные свойства булгура и сведения о калорийности, но и противопоказания, при которых булгур нельзя или не рекомендуется употреблять в пищу.
Рассмотрим их подробнее:
- при индивидуальной непереносимости глютена и злаковых культур в целом;
- при острых заболеваниях ЖКТ;
- при хронических воспалительных процессах в организме;
- при повышенной кислотности в желудке.
Так же не рекомендуется употреблять злак в пищу при непереносимости клейковины, а присутствующие в составе оксалаты могут спровоцировать образование камней в почках. Стоит помнить и про калорийность тем, кто следит за объемом талии.
Людям, страдающим метеоризмом, крупу следует употреблять с осторожностью. Вводить новый продукт в рацион стоит постепенно, небольшими порциями.
Булгур для похудения
Не все знают, что это за крупа и как готовить булгур, чтобы было вкусно и диетически. Калорийность булгура - на 100 грамм продукта приходится 345 калорий, а это существенно выше, чем в привычном для нас рисе или гречке.
Но из-за того, что в крупе содержится много клетчатки, происходит восстановление метаболических процессов в организме, что приводит к тому, что человек начинает худеть естественным образом.
Немаловажным фактором является и то, что благодаря клетчатке из организма естественным образом выводятся токсины и шлаки, поэтому булгур как нельзя кстати подходит для диетического питания.
Как правильно готовить и сколько варить?
Прежде всего, на быстроту варки влияет размер обработанных и измельченных зернышек, но на самом деле продукт готовится не очень долго, хотя и требуется время на то, чтобы крупа напиталась влагой и разбухла. А если речь идет о пропаренном булгуре, то и его варка происходит гораздо быстрее.
Сколько варить крупу - самый мелкий булгур достаточно залить кипящей водой, подсолить, и закрыть емкость плотной крышкой, чтобы не выходил пар. Дополнительно емкость можно укутать чистым кухонным полотенцем. Можно так же залить ее кипятком в миске, подсолить по вкусу и затянуть плотно пищевой пленкой. Более крупный булгур варят от 20-35 минут.
Средняя по размеру крупа варится из расчета 1 часть зерна на 2 части воды. На самую крупную количество жидкости нужно будет немного увеличить.
Сколько же варить крупу и как готовить из нее кашу? Рассмотрим общие рекомендации по приготовлению:
- перед приготовлением зерно не нужно промывать или замачивать, продукт полностью готов к варке, например, как макаронные изделия;
- чтобы вкус у блюда получился выразительным и изысканным, зернышки необходимо обжарить в небольшом количестве растительного или сливочного масла, а лучше в смеси обоих;
- для приготовления рекомендуется использовать толстостенную посуду;
- стоит помнить о том, что зерно увеличивается в объеме при приготовлении в 2,5-3 раза, поэтому и посуду нужно подбирать соответствующую;
- пропорции крупы и воды составляют 1:2 или 1:3;
- крупа совершенно не сочетается с картофелем или капустой;
- готовя продукт в мультиварке, рекомендуется использовать функцию «Гречка» или «Каша».
Технология варки крупы несложная – варится приблизительно 15-35 минут. Перемешивают блюдо в самом конце приготовления.
Как выбрать крупу и где ее хранить?
Этот вид злака представлен на рынках в трех вариациях – красный, коричневый и золотистый. Последний самый вкусный и пользуется огромной популярностью, как среди местного населения, так и среди туристов. Да и в средней полосе России можно встретить первые два вида разве что лишь на рынках, в то время как золотистый продается почти в каждом супермаркете.
Так же стоит отметить, что золотистый сорт не обладает ярко выраженным вкусом, а красный и коричневый имеют более яркий аромат орехов, что не каждому понравится.
Хранится булгур благодаря тому, что обрабатывается паром или горячей водой. Храниться он может до полугода, в стеклянной, пластиковой или металлической таре с плотно притертой крышкой.
Если крупа правильно обработана, в ней не заведутся жучки, да и само зерно после длительного хранения не будет иметь привкус прогорклости.
Рецепты из булгура
Этот вид крупы ценится, прежде всего, за особенный ореховый вкус и аромат, который раскрывается во время готовки. Очень хорошо сочетается с мясом, рыбой и птицей, специями и приправами. Используется не только для приготовления плова и вторых блюд, гарниров, но и для салатов, в том числе и теплых. И, конечно же, используется для первых блюд.
Плов из булгура
Когда в любимом плове приедается привычный для нас рис и блюдо хочется немного разнообразить, можно заменить его булгуром, который идеально подходит для приготовления этого блюда, и очень часто используется на Востоке. С чего же начинается рецепт с булгуром?
Для приготовления потребуется:
- 550 гр. говядины;
- 2 морковки;
- 1 репчатая луковица;
- неполная чашка булгура;
- специи – куркума, зира, сухая петрушка, сушеный барбарис;
- 3-4 зубчика чеснока;
- соль и черный молотый перец;
- растительное масло;
- крупный помидор, красная луковица и зелень петрушки для салата.
Как пошагово готовить плов из булгура:
- Промыть в проточной воде мясо, обсушить и удалить жилки, пленки и лишний жир. Нарезать порционными кусочками. Очищенные лук и морковь порезать как для приготовления обычного плова. Лук нарезается полукольцами, морковь – тонкой соломкой. Чеснок нужно очистить от шелухи и чуть придавить плоской стороной ножа – так он отдаст больше аромата и вкуса.
- В казане разогреть немного растительного масла без запаха.
- В течение нескольких минут обжарить репчатый лук и морковь, добиваясь мягкости корнеплодов и золотистого, поджаренного вида.
- Добавить к овощам мясо и так же его поджарить.
- Добавить в казан воду и тушить, убавив огонь на самое маленькое значение в течение 10-15 минут.
- Добавить в казан соль, специи и молотый перец, отправить следом сухую крупу, промывать и перебирать ее не нужно.
- Добавить кипящей воды так, чтобы она покрывала все овощи и мясо с крупой на 2-3 см. Дождаться закипания, и закрыть казан крышкой. Мешать во время приготовления не стоит, и тушить приблизительно в течение часа.
- Пока основное блюдо готовится нужно приготовить к нему аккомпанемент для подачи. Для этого нарезать тонкими полукольцами репчатый красный лук. Чтобы убрать лишнюю остроту и горечь, лук можно замочить на несколько минут в ледяной воде, он станет менее острым и хрустящим.
- Промыть свежую зелень, обсушить и очень мелко порезать. Нарезать так же и помидор, причем нарезка допускается произвольная, так как нравится хозяйке.
- Смешать все ингредиенты для салата, подсолить и добавить молотого перца, заправить растительным маслом.
- Аккуратно открыть крышку казана, чтобы не обжечься паром, перемешать плов и выложить его на большое блюдо.
Подавать плов к столу, разложив салат из лука с помидорами по краям большого блюда.
Булгур с овощами
Блюдо можно подать в качестве гарнира к мясу или птице или же, как самостоятельное блюдо, например при соблюдении поста. Получается сытно, очень вкусно и низкокалорийно, что очень важно для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.
Не забудьте записать наш вкусный рецепт с булгуром себе в пометки.
Для приготовления потребуется:
- 250 гр. крупы;
- 2 небольшие морковки;
- 1 баклажан;
- 100 гр. кукурузы;
- 3 мясистых помидора;
- соль и черный молотый перец;
- растительное масло;
- любимые специи и приправы;
- свежая зелень – по желанию.
Приготовление:
- С чего же начинается рецепт с булгуром? Баклажан промыть в проточной воде, обсушить бумажной салфеткой и нарезать небольшими кубиками. По желанию овощ очищается от кожицы. Засыпать щедрой порцией соли и оставить на 20-25 минут. Это необходимо, чтобы избавиться от лишней горечи.
- Разогреть в кастрюле растительное масло и, не промывая крупу обжарить ее до изменения цвета, и появления отчетливого орехового аромата.
- Добавить 2-2,5 стакана воды, подсолить и перемешать. Уменьшить огонь и варить около 20-25 минут.
- Порезать небольшими кубиками очищенную от кожицы морковку.
- Добавить ее к крупе, следом всыпать кукурузу, перемешать. Сколько же варить крупу в данном рецепте - желательно тушить на небольшом огне 5-7 минут под крышкой. Кукурузу можно использовать в свежем, замороженном или консервированном виде.
- Мелкими кубиками порезать свежие мясистые помидоры. Желательно снять с них кожицу, сделать это легко, если ошпарить томаты кипятком.
- Нарезанные и присоленные баклажаны промыть в проточной воде, откинуть на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость.
- Обжарить баклажаны в растительном масле на сковороде, добавить соль и специй, поперчить.
- Добавить к обжаренным до золотистой корочки баклажанам томаты, и потушить пару минут.
- Смешать обжаренные овощи с ингредиентами в кастрюле, накрыть крышкой, протомить пару минут.
Перемешать булгур с овощами, разложить по тарелкам и присыпать по желанию свежей зеленью.
Суп из булгура
Приготовить сытный суп по рецепту с булгуром не составит труда, особенно если заранее приготовить бульон с мясом. Процесс занимает буквально 15-25 минут, и ароматное блюдо будет готово.
Для приготовления потребуется:
- чечевица и булгур – по 4 ст. ложки;
- 1 стакан консервированных томатов;
- 1 сладкий перец;
- небольшая морковь;
- репчатая луковица;
- соль и черный молотый перец;
- свежая зелень;
- бульон с кусочками мяса.
Приготовление:
- Нагреть бульон с кусочками разобранного от костей и сухожилий мяса, добавить булгур и чечевицу.
- Довести до кипения, подсолить и уменьшив огонь, варить 10-12 минут.
- Очистить от кожуры и семян овощи.
- Нарезать их мелкими кубиками, свежую зелень промыть и мелко измельчить.
- Обжарить в растительном масле лук и морковь.
- Добавить сладкий перец и тушить пару минут.
- Выложить к овощам консервированные помидоры, перемешать и тушить еще 3-5 минут на небольшом огне.
- Переложить овощи в бульон с крупой, перемешать, и проварить 5-7 минут на среднем огне.
- Скорректировать супчик на соль, добавить молотого перца и специи, всыпать половину нарезанной зелени и варить до готовности овощей и крупы.
Разлить готовый супчик по тарелкам, украсить зеленью и подавать к столу со свежим хлебом.
Теперь вы знаете что это за крупа, сколько варить булгур и как готовить из нее кашу. Обязательно включите крупу в свой рацион, ведь его совсем несложно приготовить, а блюда получаются вкусными, аппетитными и полезными.