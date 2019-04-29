Булгур - что это за крупа и как правильно готовить

Булгур - сытная и полезная крупа. Расскажем, какими же полезными свойствами обладает крупа, какое влияние оказывает на организм человека, а так же как ее правильно готовить.

Булгур – что это?

Что это за крупа и как ее готовить? Прежде всего, стоит отметить, что булгур - это крупа, которую делают из твердых сортов пшеницы. При изготовлении пшеницу обрабатывают термальной водой, после чего высушивают, зачастую под прямыми солнечными лучами и впоследствии очищают от отрубей. Часто булгур путают с кус-кусом или измельченной пшеницей.

Не каждая хозяйка знает про то, сколько варить крупу и как готовить из нее кашу. Крупа распространена в странах Сирии, Израиле и Турции, в Палестине и Иордании. Благодаря тому, что она имеет высокую пищевую ценность, ее польза неоценима для организма. У булгура очень нежный вкус, схожий со вкусом фундука.

Прежде чем приступить к приготовлению, нужно знать, что это за крупа. Разновидностей крупы существует несколько, а различаются они лишь размером измельченных и обработанных зерен. Самая крупная крупа используется для первых и вторых блюд, а вот та, что помельче - идеально подходит для приготовления салатов и закусок. А вот самый мелки помол используется для приготовления хлеба, лепешек и другой выпечки.

Мнение диетологов сходится в одном – для диетического питания подходит зерно грубого помола, которое не подвергалось дополнительной обработки в виде пропаривания, такое зерно приносит больше пользы.

К тому же гурманы уважают и любят этот продукт за то, что даже при длительном приготовлении крупа не разваривается до состояния «каши-размазни», а сохраняет свой первоначальный вид, чуть увеличиваясь в объеме. При этом существует ни один вкусный рецепт с булгуром.

Польза и вред булгура для организма

Эта крупа имеет уникальный состав, в ней содержится совсем немного сахара, поэтому ее нужно включать в обязательном порядке людям с заболеванием сахарного диабета. Польза будет и для тех, у кого наблюдаются проблемы с ЖКТ.

А содержание калия и магния оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и мелкие сосуды в тканях. Ну а кальций просто необходим для растущего детского организма и людей пожилого возраста.

В крупе содержится большое количество витаминов и минеральных веществ, которые и делают булгур полезным для организма:

почти все витамины группы В, а так же Е и К;

бета-каротин, иначе витамин А;

сложные углеводы, которые долго расщепляются и создают длительное ощущение сытости;

особые жирные кислоты;

клетчатка и много другое.

Если крупу регулярно употреблять в повседневном рационе, несмотря на ее калорийность, то она способна оказывать пользу для организма, постепенно нормализуя все его функции.

Так же булгур оказывает и оздоровительное влияние на организм, которое проявляются в следующем:

регулярное употребление этого злака нормализует естественный обмен веществ;

оздоравливается и нормализуется работа нервной системы;

улучшается состояние волос, кожи и ногтей;

укрепляются кости и мышечная ткань;

уровень холестерина снижается естественным путем;

кровяное давление приходит в норму;

налаживается работа перельстатики кишечника;

повышается естественный иммунитет.

Существуют не только полезные свойства булгура и сведения о калорийности, но и противопоказания, при которых булгур нельзя или не рекомендуется употреблять в пищу.

Рассмотрим их подробнее:

при индивидуальной непереносимости глютена и злаковых культур в целом;

при острых заболеваниях ЖКТ;

при хронических воспалительных процессах в организме;

при повышенной кислотности в желудке.

Так же не рекомендуется употреблять злак в пищу при непереносимости клейковины, а присутствующие в составе оксалаты могут спровоцировать образование камней в почках. Стоит помнить и про калорийность тем, кто следит за объемом талии.

Людям, страдающим метеоризмом, крупу следует употреблять с осторожностью. Вводить новый продукт в рацион стоит постепенно, небольшими порциями.

Булгур для похудения

Не все знают, что это за крупа и как готовить булгур, чтобы было вкусно и диетически. Калорийность булгура - на 100 грамм продукта приходится 345 калорий, а это существенно выше, чем в привычном для нас рисе или гречке.

Но из-за того, что в крупе содержится много клетчатки, происходит восстановление метаболических процессов в организме, что приводит к тому, что человек начинает худеть естественным образом.

Немаловажным фактором является и то, что благодаря клетчатке из организма естественным образом выводятся токсины и шлаки, поэтому булгур как нельзя кстати подходит для диетического питания.

Как правильно готовить и сколько варить?

Прежде всего, на быстроту варки влияет размер обработанных и измельченных зернышек, но на самом деле продукт готовится не очень долго, хотя и требуется время на то, чтобы крупа напиталась влагой и разбухла. А если речь идет о пропаренном булгуре, то и его варка происходит гораздо быстрее.

Сколько варить крупу - самый мелкий булгур достаточно залить кипящей водой, подсолить, и закрыть емкость плотной крышкой, чтобы не выходил пар. Дополнительно емкость можно укутать чистым кухонным полотенцем. Можно так же залить ее кипятком в миске, подсолить по вкусу и затянуть плотно пищевой пленкой. Более крупный булгур варят от 20-35 минут.

Средняя по размеру крупа варится из расчета 1 часть зерна на 2 части воды. На самую крупную количество жидкости нужно будет немного увеличить.

Сколько же варить крупу и как готовить из нее кашу? Рассмотрим общие рекомендации по приготовлению:

перед приготовлением зерно не нужно промывать или замачивать, продукт полностью готов к варке, например, как макаронные изделия;

чтобы вкус у блюда получился выразительным и изысканным, зернышки необходимо обжарить в небольшом количестве растительного или сливочного масла, а лучше в смеси обоих;

для приготовления рекомендуется использовать толстостенную посуду;

стоит помнить о том, что зерно увеличивается в объеме при приготовлении в 2,5-3 раза, поэтому и посуду нужно подбирать соответствующую;

пропорции крупы и воды составляют 1:2 или 1:3;

крупа совершенно не сочетается с картофелем или капустой;

готовя продукт в мультиварке, рекомендуется использовать функцию «Гречка» или «Каша».

Технология варки крупы несложная – варится приблизительно 15-35 минут. Перемешивают блюдо в самом конце приготовления.

Как выбрать крупу и где ее хранить?

Этот вид злака представлен на рынках в трех вариациях – красный, коричневый и золотистый. Последний самый вкусный и пользуется огромной популярностью, как среди местного населения, так и среди туристов. Да и в средней полосе России можно встретить первые два вида разве что лишь на рынках, в то время как золотистый продается почти в каждом супермаркете.

Так же стоит отметить, что золотистый сорт не обладает ярко выраженным вкусом, а красный и коричневый имеют более яркий аромат орехов, что не каждому понравится.

Хранится булгур благодаря тому, что обрабатывается паром или горячей водой. Храниться он может до полугода, в стеклянной, пластиковой или металлической таре с плотно притертой крышкой.

Если крупа правильно обработана, в ней не заведутся жучки, да и само зерно после длительного хранения не будет иметь привкус прогорклости.

Рецепты из булгура

Этот вид крупы ценится, прежде всего, за особенный ореховый вкус и аромат, который раскрывается во время готовки. Очень хорошо сочетается с мясом, рыбой и птицей, специями и приправами. Используется не только для приготовления плова и вторых блюд, гарниров, но и для салатов, в том числе и теплых. И, конечно же, используется для первых блюд.

Плов из булгура

Когда в любимом плове приедается привычный для нас рис и блюдо хочется немного разнообразить, можно заменить его булгуром, который идеально подходит для приготовления этого блюда, и очень часто используется на Востоке. С чего же начинается рецепт с булгуром?

Для приготовления потребуется:

550 гр. говядины;

2 морковки;

1 репчатая луковица;

неполная чашка булгура;

специи – куркума, зира, сухая петрушка, сушеный барбарис;

3-4 зубчика чеснока;

соль и черный молотый перец;

растительное масло;

крупный помидор, красная луковица и зелень петрушки для салата.

Как пошагово готовить плов из булгура:

Промыть в проточной воде мясо, обсушить и удалить жилки, пленки и лишний жир. Нарезать порционными кусочками. Очищенные лук и морковь порезать как для приготовления обычного плова. Лук нарезается полукольцами, морковь – тонкой соломкой. Чеснок нужно очистить от шелухи и чуть придавить плоской стороной ножа – так он отдаст больше аромата и вкуса.

В казане разогреть немного растительного масла без запаха.

В течение нескольких минут обжарить репчатый лук и морковь, добиваясь мягкости корнеплодов и золотистого, поджаренного вида.

Добавить к овощам мясо и так же его поджарить.

Добавить в казан воду и тушить, убавив огонь на самое маленькое значение в течение 10-15 минут.

Добавить в казан соль, специи и молотый перец, отправить следом сухую крупу, промывать и перебирать ее не нужно.

Добавить кипящей воды так, чтобы она покрывала все овощи и мясо с крупой на 2-3 см. Дождаться закипания, и закрыть казан крышкой. Мешать во время приготовления не стоит, и тушить приблизительно в течение часа.

Пока основное блюдо готовится нужно приготовить к нему аккомпанемент для подачи. Для этого нарезать тонкими полукольцами репчатый красный лук. Чтобы убрать лишнюю остроту и горечь, лук можно замочить на несколько минут в ледяной воде, он станет менее острым и хрустящим.

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Промыть свежую зелень, обсушить и очень мелко порезать. Нарезать так же и помидор, причем нарезка допускается произвольная, так как нравится хозяйке.

Смешать все ингредиенты для салата, подсолить и добавить молотого перца, заправить растительным маслом.

Аккуратно открыть крышку казана, чтобы не обжечься паром, перемешать плов и выложить его на большое блюдо.

Подавать плов к столу, разложив салат из лука с помидорами по краям большого блюда.

Булгур с овощами

Блюдо можно подать в качестве гарнира к мясу или птице или же, как самостоятельное блюдо, например при соблюдении поста. Получается сытно, очень вкусно и низкокалорийно, что очень важно для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Не забудьте записать наш вкусный рецепт с булгуром себе в пометки.

Для приготовления потребуется:

250 гр. крупы;

2 небольшие морковки;

1 баклажан;

100 гр. кукурузы;

3 мясистых помидора;

соль и черный молотый перец;

растительное масло;

любимые специи и приправы;

свежая зелень – по желанию.

Приготовление:

С чего же начинается рецепт с булгуром? Баклажан промыть в проточной воде, обсушить бумажной салфеткой и нарезать небольшими кубиками. По желанию овощ очищается от кожицы. Засыпать щедрой порцией соли и оставить на 20-25 минут. Это необходимо, чтобы избавиться от лишней горечи.

Разогреть в кастрюле растительное масло и, не промывая крупу обжарить ее до изменения цвета, и появления отчетливого орехового аромата.

Добавить 2-2,5 стакана воды, подсолить и перемешать. Уменьшить огонь и варить около 20-25 минут.

Порезать небольшими кубиками очищенную от кожицы морковку.

Добавить ее к крупе, следом всыпать кукурузу, перемешать. Сколько же варить крупу в данном рецепте - желательно тушить на небольшом огне 5-7 минут под крышкой. Кукурузу можно использовать в свежем, замороженном или консервированном виде.

Мелкими кубиками порезать свежие мясистые помидоры. Желательно снять с них кожицу, сделать это легко, если ошпарить томаты кипятком.

Нарезанные и присоленные баклажаны промыть в проточной воде, откинуть на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость.

Обжарить баклажаны в растительном масле на сковороде, добавить соль и специй, поперчить.

Добавить к обжаренным до золотистой корочки баклажанам томаты, и потушить пару минут.

Смешать обжаренные овощи с ингредиентами в кастрюле, накрыть крышкой, протомить пару минут.

Перемешать булгур с овощами, разложить по тарелкам и присыпать по желанию свежей зеленью.

Суп из булгура

Приготовить сытный суп по рецепту с булгуром не составит труда, особенно если заранее приготовить бульон с мясом. Процесс занимает буквально 15-25 минут, и ароматное блюдо будет готово.

Для приготовления потребуется:

чечевица и булгур – по 4 ст. ложки;

1 стакан консервированных томатов;

1 сладкий перец;

небольшая морковь;

репчатая луковица;

соль и черный молотый перец;

свежая зелень;

бульон с кусочками мяса.

Приготовление:

Нагреть бульон с кусочками разобранного от костей и сухожилий мяса, добавить булгур и чечевицу. Довести до кипения, подсолить и уменьшив огонь, варить 10-12 минут. Очистить от кожуры и семян овощи. Нарезать их мелкими кубиками, свежую зелень промыть и мелко измельчить. Обжарить в растительном масле лук и морковь. Добавить сладкий перец и тушить пару минут. Выложить к овощам консервированные помидоры, перемешать и тушить еще 3-5 минут на небольшом огне. Переложить овощи в бульон с крупой, перемешать, и проварить 5-7 минут на среднем огне. Скорректировать супчик на соль, добавить молотого перца и специи, всыпать половину нарезанной зелени и варить до готовности овощей и крупы.

Разлить готовый супчик по тарелкам, украсить зеленью и подавать к столу со свежим хлебом.

Теперь вы знаете что это за крупа, сколько варить булгур и как готовить из нее кашу. Обязательно включите крупу в свой рацион, ведь его совсем несложно приготовить, а блюда получаются вкусными, аппетитными и полезными.