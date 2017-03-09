Москва.

Восьмидесятые.

Фиалке двадцать четыре.

Ментальность подростка.

Маленькие, как у ребёнка, ладошки и ступни.

Небольшого роста.

Детский голос.

Темноволосая.

Худенькая. При этом упругая тяжёлая грудь.

Всегда глубокий вырез и проступающие под одеждой кнопки сосков.

Открытый взгляд.

От тщетных попыток сосредоточиться преждевременные морщинки на лбу.

Улица Марии Ульяновой.

Семь утра.

Фиалка сидела в сквере на скамейке под цветущими липами и вдыхала целебный аромат.

В ушах жужжание пчёл. В голове навязчивые мысли.

На коленях английский словарь, присыпанный жёлтой липкой пыльцой.

Зубрила новые слова.

Это успокаивало. Нужно сидеть красиво. А хотелось ходить взад-вперёд.

В сумке ещё два успокоителя — самоучитель французского и итальянский разговорник. Процесс обучения — это тоже движение.

Обычно Фиалка спит до десяти.

Встала в шесть.

Толчок адреналина поднял, как зомби из гроба.

Должна вычислить Звездочёта.

Сама прогнала.

Теперь мается.

Навела красоту.

И пошла ловить своё счастье.

Звездочёту двадцать пять.

Родители — простые русские работяги, а вид у него холёный, породистый, как у аристократа, потомка тевтонского ордена, чистокровного арийца.

Белобрысый наци любил чёрный цвет.

Глаза холодные, ярко-голубые.

Чистенький, аккуратный.

Одеваться умел.

Где только деньги брал?

Мелочный, скупой. Жил на зарплату плюс мелкие спекуляции. Для крупных был слишком труслив.

От вечной сексуальной озабоченности выглядел обкуренным и пьяным.

Не пил.

Не курил.

Женился, завёл ребёнка по убеждению. Семья — его государство, его крепость.

Жену выбрал добротную, стабильную, из крепкой семьи.

С рождением ребёнка в нём впервые проснулось сильное светлое чувство — отцовство. Появился смысл.

В этом плане предприятие — семья — оправдалось.

Но были и потери. Остыл к жене.

Маленькие чёрненькие девочки (татарочки, евреечки) вызывали у него вспышки острой звериной похоти, особенно если девочки выглядели хилыми, придурковатыми и растрёпанными.

Хотелось их насиловать и бить.

В борьбе с импульсами агрессии секс с этим сортом девочек доставлял ему особое наслаждение.

Звездочёт и Фиалка встретились жарким летним днём.

Ехали в троллейбусе.

Он стоял на задней площадке и пялился на неё, истекая холодной похотью.

Она смотрела в окно и думала о своём.

С рождением ребёнка в нём впервые проснулось сильное светлое чувство — отцовство. Появился смысл. В этом плане предприятие — семья — оправдалось.

В конце концов её просверлил страдальческий, больной взгляд Звездочёта.

Вышли вместе.

Через полчаса вместе кончили у неё дома.

Он сразу ушёл.

Забыл кепку.

Она, чертыхаясь, швырнула её вслед с балкона.

Потом стал шастать по утрам.

Старался побыстрее.

Перестала пускать.

Ощутил потерю. Взаимная чувственность нанесла серьёзный урон его рациональности.

В соседнем доме была молочная кухня. Звездочёт ходил туда за детским питанием для своего малыша.

Какие-то виды питания малыш не ел. Зато их обожала Фиалка.

Она жила в коммуналке.

Соседям Звездочёт понравился: есть что подслушивать.

Впускали.

Вламывался к ней сонной. Подавал открытую баночку с чайной ложкой. Садился рядом. Вдыхал её запах. Пока она ела, начинал ласкать. Она ела медленно, растягивая удовольствие.

Это всё, что он мог ей дать. Мелкий служащий, обременённый семьёй, задавленный обстоятельствами.

Горячая полусонная Фиалка принимала его в себя. Просыпалась на самой грани, спохватывалась, с визгом соскакивала, как игла с пластинки.

Его кожа была очень белой в голубых прожилках. Словно в нём и вправду текла голубая кровь. На его теле было множество причудливых родинок.

Иногда он просто стоял перед ней голый, прекрасный и безобразный одновременно. Его взгляд был мутным от наслаждения. Она читала его мысли и подчинялась.

Иногда она просыпалась до того, как он успевал завести. Выставляла без разговоров.

Иногда издевалась. Впускала ясноглазая, дразнила, смеялась, пресекала всякие попытки приблизиться. Он не мог уйти и не мог подступиться. Он становился мебелью. У него было множество неотложных дел. Он сидел и ждал, когда наступит момент, и она потеряет бдительность.

Она не обращала на него внимания. Читала, гладила белье, смотрела телевизор.

Момент обязательно наступал — защитная атмосфера света вокруг её души бледнела, и она падала в вязкое поле его томления.

Страсть исподтишка.

Он хотел тайного ребёнка.

Звездочёт принёс ей кассеты с Дар Стрейц и Кейт Буш, принёс два томика — Блэйка и Хлебникова.

Не в подарок. Убедил, что вещи стоящие, и продал по сходной цене.

Знал, что ей понравится.

Кейт Буш напоминала Фиалку настроением.

Мотивы Дар Стрейц были хорошим фоном для встреч.

Поэзия Блэйка и Хлебникова стала ещё одной взаимностью.

Момент обязательно наступал — защитная атмосфера света вокруг её души бледнела, и она падала в вязкое поле его томления.

Под впечатлением музыки и поэзии Фиалка раскрылась.

«Тигр, о тигр,

Светло горящий

В глубине полночной чащи», — читал он дрожащим шёпотом ей на ухо.

Она внимала ему всей глубиной страстной натуры.

Опять выгнала.

И маялась.

Улица Марии Ульяновой.

Семь утра.

Фиалка сидела в сквере на скамейке под липами.

Измождённый алкаш присел рядом. Вкратце рассказал про всю свою никчемную жизнь.

— Слушай, продай мне удачу за пятёрку и иди, — сказала Фиалка.

Алкаш за этим и пришёл.

Звездочёт стоял на пороге. Сентиментальный и кроткий.

«На десять-пятнадцать минут», — подумала Фиалка.

— Ехал в троллейбусе на работу. Ты в сквере сидела. Книжку читала. Вдруг подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза.

Когда он первый раз пришёл в себя, ещё не оторвавшись от нее, поднял голову, увидел тёмно-фиолетовые, почти чёрные фиалки в банке из-под маслин.

— Давно я маслин не ел.

— Это всё, что ты можешь сказать по поводу случившегося?

— Ты ничего не понимаешь.

Мысленно согласилась: «Такой был фонтан!»

Она дала ему свой шёлковый синий халат, чтобы он сходил в ванную.

В этом халате он был похож на звездочёта.

*****

В коридоре на него напал страх, особенно когда увидел соседей. Подумал — выставят в женском халате на улицу.

Но соседи лишь подмигнули по-свойски: «Молодец — боец!»

Опять перестала пускать. Звонил. Не отвечала. Не терял надежду.

Позвонила сама.

Сказала, что уезжает из страны.

Хотела попрощаться. Спросила, может ли подвезти на вокзал.

Явился немедленно.

Её провожала подруга. Тоже чёрненькая, миниатюрная. Влюбился в подругу. Та в него.

О Фиалке забыли.

Отвёз на вокзал. Потребовал плату. Причём двойную. Фиалка не удивилась.

Потом она возвращалась наездами.

Были какие-то сложности.

Позвонила.

Он работал в юридической конторе.

На все вопросы отвечал вопросом: «Когда можно?»

Услышал в трубке плач ребёнка: «Случайно залетела и оставила?» — у него и тени мысли не было, что у неё всё по-людски.

Был прав.

В избушке-ловушке

Скрипят половицы,

Морочат мне ролю

Девицы-жарптицы.

Фото: 123RF / loganban