Золушкина тыква

Дом был погружен в глубокий сон, такой, что бывает лишь ранним утром, пред самым пробуждением.

Она так любила эти утренние часы, когда можно тихонько встать, на цыпочках пробраться на кухню, заварить прямо в чашке некрепкий кофе (крепкий давно уж нельзя), сидеть, смакуя маленькими глоточками, и думать, размышлять, строить планы на день или просто мечтать в тишине, иногда предаваясь порой также воспоминаниям.

Воспоминания о той части жизни, оставшейся позади, словно другой и не ее вовсе, словно какой-то прошлой жизни, полной тягот и неудач, что не верилось даже, как она, такая бывало нерешительная, смогла все поменять?

Видимо, во всех заложен некоторый потенциал, способный раскрыться в какой-то момент и дать толчок чему-то новому.

* * *

Началась только первая неделя октября, а небольшой канадский городишко готовился к празднику Дня Благодарения*.

«Что бы такого предложить посетителям на завтрак? — размышляла она за своим неизменным утренним кофе. — Может, тыквенные панкейки с традиционным кленовым сиропом? А может, просто тосты с тыквенно-апельсиновым джемом? Но однозначно — приготовление тыквенного пирога нужно оставить для праздника».

Тыква была в некоторой степени визитной карточкой, будучи включенной во многие блюда ее кафе, что и называлось-то даже «Золушкиной тыквой».

Остановившись все-таки на панкейках и нарезая яркую ораженжевую мякоть, вдруг вспомнила, как в той, можно сказать, прошлой жизни, когда она с семьей жила в крохотном пригородном домишке с огородиком, случился у них однажды небывалый урожай тыквы. Уж и не знали, что тогда с ней делать, большую часть, конечно, отправили на зимовку в погреб, и все равно той оставалось довольно много. Тогда она начала придумывать разные рецепты (быть может, отчасти и изобретая колесо), но таким образом, все же вышел как-то великолепный тыквенно-цитрусовый джем, с нотками имбиря, гвоздики и корицы. А также очень удачной можно было считать и тыквенную икру — закуску, улетавшую «на ура» всякий раз, когда к ним кто-то заглядывал на огонек. Как давно это было, словно действительно в какой-то прошлой жизни... Жаль, что не сохранилась фотография двух маленьких дочек, посаженных на одну из тыкв гигантского размера, коей прямо в пору было превращаться в Золушкину карету.

Замешивая тесто, вспомнилось, как тяжело пришлось ей, когда осталась она одна с тремя детьми. Как вынуждена была перебиваться случайными заработками, не гнушаясь ни мытьем полов, ни стоянием в жару и холод на рынке, за все готова была браться, лишь бы прокормить свою семью. Вспомнила, как шутила порой, вот, мол, как Золушка я, вся в трудах, буду ли вознаграждена когда-нибудь балом, а там, глядишь, и принцем?

И тем невероятней казалась ей эта новая жизнь, жизнь в другой стране, где прошлая — перевёрнутая страница, а новая — начатая с чистого листа.

И тем невероятней казалась ей эта новая жизнь, жизнь в другой стране, где прошлая — перевёрнутая страница, а новая — начатая с чистого листа.

Да, для этого, конечно, должны были пройти годы, и все, можно сказать, сделала вера в ее старшего сына, на образование которого были брошены все видимые и не видимые ресурсы. Это была ставка на светлое будущее ее семьи. Так оно и вышло. Сын вытянул счастливый билет, уехав жить, учиться и работать в Канаду. Позже вслед за ним поехала и она с дочерьми. Дети выросли, сами обзавелись семьями. А она открыла небольшое придорожное кафе на первом этаже своего коттеджа и радовала местное население необычными блюдами, приготовленными по собственным авторским рецептам.

* * *

На День Благодарения приехали дети и внуки, остались погостить. Как ни странно, но в праздник обычно в кафе было немного посетителей, все предпочитали праздновать дома, в кругу семьи, изредка в гостях у соседей. В этот вечер она решила закрыться пораньше, и уже направлялась ко входной двери, как колокольчик звякнул, впустив внутрь незнакомца.

— Простите, я вижу, вы уже закрываетесь, но, может, сделаете исключение для одинокого странника, мэм? — спросил он, галантно приподнимая шляпу и обезоруживающе улыбаясь не широкой белозубой улыбкой, а лишь уголками идеально очерченных губ.

Весь облик его был безукоризненно-галантен, как то: шарф-кашне, шляпа и черный плащ, из общего стиля, пожалуй, выбивались лишь сапоги-казаки, но и они не казались неуместными, а даже наоборот, подчеркивали индивидуальность облика этого странного, но обаятельного гостя. Он был ее возраста, может, чуть старше.

— Дело в том, — продолжил он, — что я здесь проездом, а в вашей гостинице нет мест, я готов оплатить вам ваше беспокойство, если позволите мне заночевать здесь, хотя бы в кафе...

— А знаете что, — добавила она вслух, — мы сейчас закроем кафе и поужинаем у меня на кухне, вы, вероятно, голодны с дороги?

— Но сэр... — несколько растерянно отозвалась она. — У нас не... А, впрочем, ладно, в честь праздника сделаем для вас исключение, — а в мыслях тем временем пронесся стремительный моно-диалог, как это бывает лишь в голове:

«Ты рехнулась? А вдруг это вор или, того хуже, маньяк?»

«Что-то мне подсказывает, что это не так, интуиция, наверно... к тому же с виду он настоящий джентльмен, таких сейчас редко встретишь... Да и, в конце концов, я не одна в доме».

— А знаете что, — добавила она вслух, — мы сейчас закроем кафе и поужинаем у меня на кухне, вы, вероятно, голодны с дороги?

— Невероятно голоден!

— Ну так вперед, у нас найдется еще холодная индейка и кусок тыквенного пирога, заночевать сможете в гостиной, а взамен вы расскажете мне свою историю, идет?

Спустя несколько лет они будут вспоминать и обсуждать этот эпизод жизни — что свело их вместе тогда, как ей хватило смелости впустить чужого человека в свой дом, разделить с ним ужин, проболтав всю ночь до рассвета, понять его так, словно знаешь всю жизнь, рассказать в ответ о себе, да так и остаться рядом друг с другом. Это ли не подарок судьбы на склоне лет? Иметь то самое плечо, на которое можно опереться? Найти наконец того, кто оказался твоим человеком на все сто, это ли не чудо?

Да уж, и немудрено, что произошло это все в День Благодарения, и именно в кафе под названием «Золушкина тыква», словно та, превратившись вдруг в карету, подарила своей хозяйке шанс обрести наконец своего принца!

* *

Рецепт авторского пирога с тыквенно-яблочной начинкой.

Это ли не подарок судьбы на склоне лет? Иметь то самое плечо, на которое можно опереться? Найти наконец того, кто оказался твоим человеком на все сто, это ли не чудо?

Ингредиенты:

Масло сливочное или маргарин — 200 г

Мука — 300 г

Сахар — 200 г

Тыква — 150 г

Кисло-сладкое яблоко средней величины — 1 шт.

Пакетик ванили

Щепотка корицы

Хорошего настроения — все без остатка

Приготовление:

В широкой посуде вилкой разломать масло или маргарин на более мелкие куски.

Просеять туда же муку, перетирая вилкой (я указала 300 г, но обычно беру на глаз, столько, сколько возьмет тесто, чтоб получилась песочная крошка).

Добавить сахар, но не весь, граммов 50 оставить для начинки. Перетереть.

Готовим начинку: очищенную от кожуры и семян тыкву натереть на крупной тёрке, туда же натереть и яблоко. Добавить оставшийся сахар, ваниль и корицу и перемешать.

В форму для выпечки насыпать половину песочной крошки. Ровным слоем выложить начинку и сверху опять посыпать крошкой. Выпекать до готовности в разогретой предварительно духовке, минут 40 при температуре 180°.

(К слову сказать, этот пирог я готовлю в мультиварке, на режиме «Выпечка» 45 минут.)

Должна признаться, что этот пирог съедается в один присест даже теми, кто тыкву особенно и не любит. Всем приятного аппетита!

Примечания (цитата из Википедии):

* День благодарения (англ. Thanksgiving Day) — государственный праздник в США и Канаде, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США.