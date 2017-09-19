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Жизнь после тридцати
Автор: Домохозяйка / 19.09.2017

Чего хочет женщина, переступая тридцатилетний рубеж?

Чего? Любви, денег, секса? Кучу детишек, свой дом, мужа, лежащего на диване?

Каждая хочет для себя чего-то особенного. И это часто вовсе не вышеперечисленное.

До двадцати лет я ужасно хотела стать наконец-то независимой и самостоятельной, жить отдельно и быть сама себе хозяйкой. Когда-то у меня были честолюбивые планы. И я верила, что они реализуются. Да что здесь сложного-то? Стоит только захотеть...

Переступив свои 30 лет, я поняла, что для того, чтобы реализовать себя в этой жизни, мало заиметь мужа и детей, мало ходить на работу и получать зарплату. Для того, чтобы быть счастливой, нужно, чтобы внутри тебя появился свет, твой внутренний свет.

Все эти разговоры о необходимости иметь семью, мужа и быть как все вовсе не означают, что вы будете счастливы. Можно иметь прекрасную семью, много друзей и родственников, но быть одинокой. Потому что внутри пусто, внутри вас нет света.

Можно иметь прекрасную семью, много друзей и родственников, но быть одинокой. Потому что внутри пусто, внутри вас нет света.

Многие ли из вас просыпались утром с чувством абсолютного покоя? Ведь каждая мечтает просыпаться с улыбкой, неспеша идти на кухню, заваривать кофе и, удобно усевшись на террасе с видом на море, слушать, как наверху щебечут дети, а муж напевает что-то в ванной. И полный покой...

А как просыпаемся мы? С головной болью? С дурными мыслями, которые преследовали нас еще с вечера? С обсуждения кредита, коммунальных и где взять денег, чтобы оплатить что-то из срочного списка?

Разве для этого женщина выходит замуж? И была ли она несчастнее ДО замужества? И чем изменилась ее жизнь? И разве исчезли проблемы и заботы? Их стало еще больше.

Так в чем же разница? В том, что ты уже не одна тянешь воз, а вы вместе, «в горе и радости»?

Ведь для того, чтобы быть счастливой, неважно, состоишь ты в браке или нет. Главное, что любимый человек рядом.

Важно, чтобы, когда тебе за тридцать, ты не плакала по ночам в подушку о том, что ничего в жизни не реализовалось. Важно, чтобы ты была со светом внутри, с чувством, что все, чего ты хотела, — сбылось.

А иначе зачем все?

И можно ли с полной уверенностью сказать, что женщина после тридцати счастлива? Думаю, что лишь малый процент женщин могут ответить на этот вопрос положительно. Остальные просто слукавят.

Чтобы быть «как все».


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