Апрельский вечер был на удивление тёплым. Ещё приятнее он становился от весёлой музыки и задушевных песен под баян. В доме у наших соседей (к тому же они ещё и коллеги мамы по работе) отмечали праздник: долгожданное пополнение в их семье — сын. Мне передавалось это чудесное настроение праздника, хотя я могла его только ощущать, находясь в этот момент в закрытом, замкнутом, но довольно уютном «пространстве».

Однако спустя какое-то время я поняла, что меня начинают «раздражать» постоянные, полные восхищения возгласы гостей в адрес белокурого голубоглазого мальчика — виновника торжества, которого они называли сущим ангелочком.

«О, они ещё не видели, какая я красавица!» — моему возмущению не было предела. Сейчас они сами в этом убедятся!

И я изо всех сил стала отчаянно «работать» руками и ногами, что очень обеспокоило мою маму и заставило её выйти из-за праздничного стола и увести в сторонку отца, который в это время отплясывал в кругу гостей.

— Кажется, пора идти в больницу, — только и смогла она сказать, так как в этот момент мне тоже захотелось «потанцевать».

Больница находилась минутах в двадцати ходьбы от нашего дома, однако каждый шаг давался маме уже с трудом. Где-то в середине пути она вдруг уселась на траву под пышными кустами сирени.

«О, они ещё не видели, какая я красавица!» — моему возмущению не было предела. Сейчас они сами в этом убедятся!

— Всё, дальше не пойду! Буду рожать здесь...

«Ах, как это романтично — появиться на свет на траве, прямо в зарослях сирени!» — подумала я. Жаль, конечно, что она ещё не в цвету, но как приятен запах её первых нежных молодых листочков в уже посвежевшем ночном воздухе...

— Дорогая моя, ты, наверно, сошла с ума!!! — в сердцах «бросил» отец маме. В одно мгновение он подхватил её на руки и продолжил путь.

Как же это было здорово и так спокойно — находиться в крепких мужских руках! Я даже попыталась вздремнуть.

— Принимайте, — всё ещё удерживая маму на руках, сказал отец, войдя в приёмное отделение больницы. Здесь было тихо, пахло лекарствами, и мне совсем не хотелось всё это видеть, и я притаилась, подумав, что поспешила с решением «выйти в свет».

— Да, весёленькое утречко будет сегодня, — сказал доктор, осмотрев маму. — С первыми лучами солнышка получите своего жаворонка.

«Нет, как это весёленькое утречко и без меня!» — с новой силой «возмутилась» я и в четыре часа во всё горло заявила о своём появлении на свет.

Но первый в своей новой жизни рассвет я всё же пропустила. Когда первые солнечные лучи заглянули в окошко, я, туго «упакованная» в свежие пелёнки, сладко спала. И ещё я не увидела счастливой улыбки отца, когда медсестра поднесла меня к окну, под которым он простоял всю ночь...

Эту историю моего «выхода в свет» родители всегда любили вспоминать в мой день рождения. К сожалению, они давно покинули нашу землю. Но и теперь, каждый год (а мне уже немало лет) на том «романтическом» месте по-прежнему распускается пышная сирень — милая свидетельница событий той ночи, живая память об ушедших родителях...