Завтра — новая жизнь

— Век живи, век учись, — говорил мудрец.

— А оно мене надо, — сказал осел и пошёл своей дорогой...

Хвастунов Антон Антонович, человек, обожающий себя и свои идеи, которые в большей части так и не были воплощены в жизнь, в приподнятом настроении приехал на своем новеньком минивэне к себе в офис.

Этот великолепный офис в самом центре города вместе со всей обстановкой и даже с со многими сотрудниками ему подарил его папаша, имеющий в узких криминальных кругах завидно высокое положение.

Папашке заниматься бизнесом было недосуг, да и перед «господами», что не один годок провели в местах не столь отдаленных, было неудобно, а потому, когда нежданно-негаданно проявился на «денежном небосклоне» этот офис, то папашка, недолго думая, отдал его сыну от первой своей девчушки, которая то ли по малолетству, то ли по глупости, то ли ещё черт знает по какой причине после первой же проведённой с ней ночи забеременела и, как полагается, родила мальчонку.

Мальчонка рос, не зная отца, до скоропостижной смерти его мамашки. И тут появился тот самый папашка, который даже и не собирался заниматься сыном, а потому Антошка жил в своей квартире, предоставленный сам себе, но, опять же, благодаря папане ни в чем не нуждался.

И вот однажды крепкие немногословные бритоголовые парни вытащили Антошку из квартиры, отвезли в салон красоты, где его внешний вид преобразили до неузнаваемости. Затем, без лишних слов, засунув в джип и отвезли в салон одежды.

В офис его привезли те же парни и посадили за стол в кожаное кресло.

— Это твое рабочее место! — строго проговорил один из сопровождающих и, оценивающе окинув придирчивым глазом произведение своих рук в виде Антошки, с ухмылкой добавил: — С сегодняшнего дня зарабатывать на пропитание будешь сам, твой пахан дарит тебе этот бизнес, всех и всё, что здесь находится, дерзай, малёк...

С того знаменательного дня прошло более десяти лет.

Бизнес, подаренный отцом, сам по себе и без Антошки приносил небольшой, но стабильный доход. Если бы Антон был чуть попроворней или хотя бы чуточку умнее, при таком сильном попечителе можно было бы сколотить не только огромное состояние, но создать сильную корпорацию. Но наш Антон Антонович не любил себя перенапрягать, да и зачем? Квартира полностью упакована, автомобиль последней модели, да и молодые с ногами от ушей девахи с крашеными волосами не прочь были провести ночь-другую в объятиях беззаботного мужчины.

Сегодня Антон Антонович после бессонной ночи с очередной «блондинкой», пройдя в кабинет, решил собрать совещание.

Сегодня Антон Антонович после бессонной ночи с очередной «блондинкой», пройдя в кабинет, решил собрать совещание.

А как же? Настроение у Антона было как всегда приподнятое. Ведь именно на завтра он назначил перемены в своей жизни.

Какие перемены? Да какая разница какие... Ведь только в переменах и была вся цель жизни этого выросшего словно в теплице взрослого недоросля. Он всю свою жизнь мечтал что-нибудь переменить в лучшую сторону. Ну, а где эта сторона, толком он и не понимал. Но главное уяснил, чем больше этих самых перемен, тем счастливее он сам и его окружение.

Каждый день Антон Антонович приходил на работу и каждый день собирал совещание.

Каждый день своим подчиненным он обещал, что с завтрашнего дня все изменится.

И именно завтра люди начнут получать больше, если, конечно, придет, то самое завтра.

Но проходило завтра.

Затем еще одно завтра.

И еще одно завтра становилось уже «вчера».

Но все оставалось на месте, ничего не менялось.

И вот именно сегодня Антон Антонович решил: «Хватит! С завтрашнего дня все переменится!»

Нажав на «громкую связь», он вызвал секретаршу.

— Лизочка! Зайдите ко мне!

Лизочка, молоденькая крашеная блондиночка, зашла в кабинет к боссу.

— Слушаю вас, Антон Антонович.

— О, вы неплохо сегодня выглядите! Завтра надо обязательно к вашей блузке купить подходящую брошку, — сделал комплимент Антон Антонович своей секретарше.

И вот именно сегодня Антон Антонович решил: «Хватит! С завтрашнего дня все переменится!»

Лиза пропустила слова шефа мимо ушей.

Когда-то она верила, что именно завтра шеф наконец-то выполнит обещанное, и у нее, действительно, появится красивая элегантная брошка.

Но каждый день было одно и то же.

Обещания повторялись.

«Каждый день одно и то же, — недовольно сморщив курносый носик, подумала она про себя. — Надоел!»

Сегодня у Лизочки было паршивое настроение, она с утра не успела хорошенько навести макияж из-за того, что всю ночь просидела у подруги, с которой они выпили не одну бутылку вина. Она молчала и слушала очередные обещания своего начальника. А у самой голова раскалывалась, все её думки были лишь о том, чтобы поскорей закончился этот утомительный рабочий день, расслабиться в теплой ванне и выпить глоток шампанского...

— Лизочка! Я хочу, чтобы на собрании присутствовали все начальники отделов. У меня для них есть новость. К десяти чтобы все были у меня!

— Хорошо! — с полным безразличием к словам шефа, ответила девушка.

Она повернулась и пошла выполнять задание.

В десять часов утра все начальники отделов были на месте.

— Антон Антонович, все на месте! — доложила секретарша, проверив по списку собравшихся.

— Вот и хорошо! — Антон Антонович с довольным видом встал.

Открыв дверь своего кабинета, он прошел в большую комнату, в которой собрались начальники отделов.

— Уважаемые коллеги! — начал он совещание. — Завтра мы, наконец-то, начнем новую жизнь.

— Уважаемые коллеги! — начал он совещание. — Завтра мы, наконец-то, начнем новую жизнь. Именно Завтра начинается тот промежуток времени, когда, согласно всем приказам и распоряжениям, у нас с вами все будет по-другому. С завтрашнего дня в нашей фирме...

Более получаса Антон Антонович рассказывал о завтрашнем дне.

— И теперь я хочу закончить! — он улыбнулся и обвел всех присутствующих загадочным взором. — Завтра я ухожу в отпуск!

Дремавшие начальники отделов оживились.

«Неужели это правда? Начальник уходит в отпуск?!?!?» — шептались подчиненные.

— Да! Да! Уважаемые! Именно: завтра, я ухожу в отпуск. Но я обязательно буду навещать вас, — Антон Антонович сел на стул. — А теперь все свободны!

Начальники отделов ушли на свои рабочие места с недоуменными лицами.

Весь оставшийся день директор был в приподнятом настроении.

Ходил по кабинетам.

Своим подчиненным делал комплименты.

Отпускал плоские шутки.

Когда пришел конец рабочего дня, Антон Антонович, попрощавшись с секретаршей, сел в новенький автомобиль и, счастливый, поехал домой.

Поднявшись к себе, он решил, что пораньше ляжет спать.

Ведь именно завтра начнется новая жизнь.

Переодевшись в халат и легко перекусив, он лег в постель.

Вызвав по телефону белобрысую зазнобу, с которой провел прошедшую ночь, он откупорил бутылку виски и с наслаждением выпил прям из бутылки несколько глотков. Достал кубинскую сигару и закурил.

После секса с девахой, которая появилась довольно быстро, он с блаженной улыбкой заснул...

Через неделю соседка, не выдержав сильно доносившийся из квартиры Антон Антоновича сладковато-кислый запах, вызвала участкового, который и обнаружил полуразложившееся тело Антон Антоновича.

Такое сладкое и желанное «завтра» так и осталось в прошлом...