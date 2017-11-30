Записки. Первый класс

Детство. Посёлок. Первый класс.

Я мало чего помню... Видно, особо плохого не было, правда, не помню... Знаю, родилась семимесячной, неожиданно, январь 1965 года. До 2-го класса жила в посёлке около Оки, по другую сторону — город Кашира. Смутно всё помню. Жила с родителями в бараке. В посёлке много было бараков, одноэтажных, белые, печки, колодцы, колонки, туалеты на улице, сараи, дрова... Вокруг леса, овраги огромные, поля... Родители, особенно отец, называли комнату в бараке (а наша одна комната была, как бы отдельно, в стороне от других, два окна с разных сторон) собачьей конурой.

Детишек много вокруг, я особо никого не помню... Родители в городе работали, ездили, меня тоже в ясли и детсад отвозили... Как-то, помню, приехала ко мне спустя годы, уже в город мы переехали, одна девочка из посёлка в гости. Я дома одна была, встретила, но стыдно признаться, как её зовут — не помню , а спросить неудобно... Выкрутилась, предложила поиграть... Игр раньше много было бумажных.., что-то писали по очереди, и надо было своё имя написать. Когда она написала своё имя, я прочитала, уже обращалась к девочке по имени... И вновь уже забыла, как её звали... Хорошая девочка...

А в детстве, помню, подруга у меня была Ирина. Она уже школьницей была, намного старше, но очень любила детей маленьких, потом учительницей младших классов стала... Так я с Ириной всё время и ходила, и дома у них торчала, и на улице. В пупсики играли, шили на них одёжку. Долго мы в пупсики играли. Были в те года такие маленькие куколки — пупсик пузатенький, высший шик! Шила я одёжки на него. (Моя уже дочка, например, совсем в куклы не играла, быстрее какую-нибудь галиматью из палок, веток соорудит, да под самим домом костёр подожжёт...)

Были в те года такие маленькие куколки — пупсик пузатенький, высший шик! Шила я одёжки на него.

Зимой, помню, катались в овраге на ледяных горках. Большая доска, куча мала на ней... шур вниз... Здорово! С отцом в лес за грибами ходила, но грибы так толком собирать не умею, только мухоморы красные вижу! Отец мой хороший был охотник, рыбак, любил он природу. Торчала я с отцом на рыбалке частенько, рыбку ловила тоже. Вообще, рыбу люблю есть. Плавать не умею, не знаю даже почему, вроде и у реки жили, никто не учил, а сама боялась, летом меня всегда отправляли (отвозили-забирали, а потом и сама в поезде ездила) к бабушкам или к родственникам. Там тоже были речки небольшие, но глубокие... Плохо я посёлок помню... Щавель ходили с девчонками собирать, а цветы больше такие — незабудки да часики.

Помню ещё, как маленькой спряталась: на виду у всех, на кровати, в складках одеяла. Так меня аж на улице искали... пришлось вылезти... Помню, утром мне мать под одеяло подсовывала колготки, одёжку, чтобы погрелись, перед тем, как одеваться...

Помню, отец приносил капусту квашеную из бочки в сарае, а я очень любила капустный рассол этот пить, говорил: «Пей, Иринка, титьки вырастут». Иринка пила, но титьки так маленькими и остались :)

Первый класс запомнился двумя событиями, как первый раз в первый класс пошла, и ещё одним мальчишкой...

Первый класс мне надоел одним мальчишкой, который в меня влюбился. Я тихая была, скромная, он хулиган, и мне он вообще не нравился.

В первый класс меня отец собирал. Дома был, он в городе милиционером работал, а мать — на заводе, где бетонные плиты для строительства делали, лаборанткой. Мать в ночную смену была. Оделась, букет цветов простых в руки и в школу сама пошла. Да раньше мало кто с детьми в школу шастал... Подошла к школе, а она тоже в бараке была, за магазином, смотрю — ни души... Нет никого. Подождала, покрутилась, пошла назад. По дороге маму увидела — с работы возвращалась. Оказалось, у отца часы вперёд шли... на час или на два... дома ещё посидела, снова в школу отправилась одна... Чего дальше было — не помню... Учились, физкультура и переменки — на заборе... В первом классе я была отличницей, второй класс в городе начался с двоек, так как, оказалось, знаю я мало... Но быстро всё наверсталось, учительница очень хорошая была...

Первый класс мне надоел одним мальчишкой, который в меня влюбился. Я тихая была, скромная, он хулиган, и мне он вообще не нравился. Кажется, его Мишкой звали, ушастый такой. Боялась я его как огня, так как детское внимание к противоположному полу — это частенько какие-нибудь проказы, пакости, дёргание, крапива и т.п... Хорошо хоть он далеко жил, не в посёлке, а в лесу, в большом многоэтажном доме, рядом с домом престарелых. Я страшно боялась идти в школу и обратно — бежала дворами домой, лишь бы с ним по дороге не встретиться.

Один раз всё-таки западню мальчишки мне устроили. Ходила в гости с девочками к одной подруге. Она жила в том же доме, где Мишка и многие наши мальчишки. В гостях мы хорошо провели время, смотрели редкостные на то время раскладные книжки, по дороге назад нас заметили мальчишки и окружили, устроили травлю... Не помню всего, помню, что убежала, за мной долго Мишка гнался, догнал и поцеловал. Вырвалась — убежала. Подхожу ближе к дому, плохо мне очень стало, вырвало меня... Знакомая шла, домой отвела, сказала ей и дома, что приболела...

Никому я никогда об этой истории не рассказывала... Мальчишек больше не боялась, но избегала. Когда я чувствую внимание к себе со стороны мужчин, первая моя реакция — я их начинаю избегать, независимо уже от того, нравится он мне или нет. Обрываю. Все страхи родом из детства...