Выход за рамки

Посеешь поступок — пожнешь привычку,

посеешь привычку — пожнешь характер,

посеешь характер — пожнешь судьбу.

Все сложное начинается с малого. И пустяковая привычка, повторяющаяся бесконечное множество раз влияет на всю нашу жизнь. Таких привычек у каждого из нас много: от способа чистить зубы до способа мыслить определенным образом.

И это не было бы таким важным...

Правда, что важного в том, каким образом Вы завязываете шнурки? Всего одна привычка — пустяк, но когда их много — выстраивается определенный образ жизни.

Главным здесь становится то, что, обрастая каждодневными привычками, человек создает себе границы и рамки. С одной стороны — это создает зону безопасности и комфорта, а с другой — человек запирает сам себя в тесное и узкое, ограниченное пространство поступков и действий. И печально то, что из «человека разумного» не выходит кого-то нового, он остается «человеком ограниченным», или же, как некоторые его называют, — зомби или робот.

Зомби, робот — суть одна: выполнение загруженных в него программ.

Но неужели смысл человеческой жизни так предсказуем?

Ведь мы знаем немало примеров, когда один человек способен на открытие чего-то нового и невиданного, создания чего-то, находящегося за рамками возможного. И если всерьез задуматься, то таких примеров больше, чем десяток тысяч.

Так что же нужно сделать, чтобы выйти из замкнутого круга предсказуемой повседневности?

А выход из него кроется в малом: в изменении привычек.

Думаю, большинство считает, что стоит уделять внимание только вредным привычкам, как употребление алкоголя, курение. Однако я считаю, что многие наши привычки можно назвать «вредными», когда они не способствуют нашему развитию.

...Большинство считает, что стоит уделять внимание только вредным привычкам, как употребление алкоголя, курение.

Будучи детьми, многие из нас были ближе к удивительным возможностям. В детстве нами задается множество вопросов (порой глупых и нелепых), мы играем во всевозможные игры; мы фантазируем, придумываем, учимся новому и совершаем ошибки; мы познаем этот огромный и не умещающийся в нашу голову мир.

И что же случается потом?

В итоге дети вырастают, накопив огромный багаж знаний и опыта. Так, меняясь от ребенка к взрослому, каждый из нас теряет одно из очень важных умений — умение удивляться. Конечно же, мы способны удивляться, но даже то, что должно повергать в шок, мы не воспринимаем всерьез. Оно стало привычным. Нас учат чуть не с пеленок (телевидение, фильмы, мультфильмы, книги, СМИ, общество), что мир жесток, несправедлив, а главное — это кем-то умело вживленная мысль о том, что ничего от конкреного человека не зависит и он ничего в этом мире не способен изменить.

И многие это повторяют как заведенные: «Я ничего не могу изменить», «Этот мир невозможно изменить», «Один человек абсолютно бессилен».

Конечно, в определенных ситуациях один человек может оказаться бессильным. Но беда в том, что, думая так, он ничего не делает и не меняет ни в своей жизни, ни в жизни других.

Как пишет Н.В. Хамитов в своей книге «Афоризмы свободы»: «Прячущийся от удивления прячется от жизни».

А ведь правда, если посмотреть на взрослых и детей, то именно дети живут, в отличие от взрослых, чья жизнь напоминает существование, происходящее изо дня в день по одним и тем же схемам.

...В определенных ситуациях один человек может оказаться бессильным. Но беда в том, что, думая так, он ничего не делает и не меняет ни в своей жизни, ни в жизни других.

И одно из важных отличий между нами — это гибкость мышления и безграничная фантазия, которые явно отсутствуют у многих взрослых.

Конечно, ребенок открывает этот мир впервые, ему несколько легче, так как у него нет страха перед неизвестностью, зато очень много жажды знаний, любопытства. Перед нами (взрослыми) стоит немного другая, но такая интересная задача — открыть знакомый и привычный мир заново.

Вспомните, когда Вы были детьми, то удивление и интерес у Вас вызывало все: от спичек, игрушек, божьей коровки и червей, птиц и кошек, лампочки и утюга до того, что происходит в глубине моря или загадочного космоса.

А сейчас? Способны ли Вы удивляться бабочкам, мухам, лужам, появившимся после дождя, следам от шин на асфальте, белым облакам, горящему свету в холодильнике, смыву воды в унитазе и другим всевозможным обыденным вещам?

Думаю, что большинство ответит негативно. И это не плохо. Такое стечение обстоятельств с нашими традициями, системой образования, стереотипами общества вполне закономерно. Не Вы первый и не Вы последний.

Однако выход есть. И он несколько проще, чем кажется.

И, совершив простые шаги, Вы способны протянуть мостик между окружающим Вас миром природы и людей и своим внутренним миром. Он послужит Вашему хорошему настроению, развитию интеллекта и морального роста.

Главное, запомнить одну простую мысль: «Все, что Вас окружает, даже простые мелочи, детали — это чудо».

Таким образом, в своей обычной, нормальной, монотонной и скучной жизни Вы становитесь и ребенком, как в детстве, и детективом из любимой книги или фильма.

А затем следует закрепить в голове следущее: «Чем больше вопросов, тем лучше».

Таким образом, в своей обычной, нормальной, монотонной и скучной жизни Вы становитесь и ребенком, как в детстве, и детективом из любимой книги или фильма.

Чтобы оживить самого себя, Вы снова познаете мир. Вы все переосмысливаете. Задаетесь вопросами о первоначальных истоках традиций, открытий, изобретений, выходите за рамки привычных стереотипов.

Приведу примеры.

У женщин в гардеробе очень много вещей. В шкафу обязательно висят особенные наряды, которые надевают только на праздники, торжественные или культурные мероприятия. А дома ходят в практичной и удобной, иногда заношенной одежде. И ее надевают чуть не каждый день, а красивое платье может годами висеть и ждать своего выхода в свет. Вопрос: зачем Вам вещь, которая не используется? Женщины любят быть красивыми, но что мешает принарядиться дома в обычный день? Частенько объясняют так: «Платье красивое и дорого, будет жалко, если испачкается» Что ж... Даже для такого есть средство — фартук!

Вот при таком подходе привычный вечер может стать особенным и интересным.

Или же простой способ чуть сойти с привычной схемы: изменить свой маршрут по пути на работу, домой, в магазин и т.д. Вы расширите диапозон возможностей. Кто знает, может, так Вы встретите кого-то или найдете что-то.

Также можете заняться наблюдением за домашними или дикими животными, детьми, прохожими, коллегами. Из этого можно сделать разные выводы, собрать разные истории для разговоров.

Вариантов много. Все зависит от Вас.

Помните: начав, Вы, шаг за шагом, встанете на путь невозможного и невероятного, интересного и безграничного! Стоит лишь захотеть, и Вы способны измениться до неузнаваемости.

Все в Ваших руках.

Вы способны вырваться из системы.

Именно Вы можете сделать то, что суждено только Вам.

В Вас заложены бесконечные возможности роста.