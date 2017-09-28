Время перемен

В тот дождливый майский день она даже не представляла, что жизнь может измениться в одночасье... Рита стояла у окна, смотрела на сбегающие струйки весеннего дождя по стеклу и, как сон, вспоминала воскресное октябрьское утро, когда она познакомилась с Николаем. Тогда кружился от тихого ветра чудесный красивый листопад и обнимал её худенькие девичьи плечи... На танцах, куда она пришла вместе с подружками из бывшего родного детдома, смуглый высокий парень почему-то сразу бросился ей в глаза... Он пригласил её на танго. Маленькая Ритка на высоченных каблуках, чтобы быть повыше, с пушистыми рыжими кудрями была Николаю всё равно по пояс... В конце танца он наклонился к ней и поцеловал в нос.

«Как котенка», — подумала тогда Рита...

— А ты и есть котёнок... Пушистый... Маленький... И очень красивый... — будто читая её мысли, сказал тогда Николай.

Их встречи были недолгими. Сразу после её окончания медучилища они расписались, чтобы Рита не поехала в глубинку. Её однокомнатную квартиру пришлось продать, потому что Ритка мечтала о пышной свадьбе. На что надеялись? Да ни на что...

Просто молодость брала своё. Можно было особо не думать...

Зато на свадьбу в лучшем ресторане детдомовские подружки пришли буквально все. И подарили в складчину спальный гарнитур. Как красива была Ритка в подвенечном сказочном наряде... Как целовал её Коля на их собственном спальном французском гарнитуре...

Перевезти этот набор мебели пришлось на съемную квартиру... И хотя муж был единственным сыном своих сельских родителей, Коля работал день и ночь на заводе Ростова сварщиком, а Рита уже ждала первенца... Вскоре у молодой семьи родилась прехорошенькая маленькая доченька, которую назвали Маринка. Коля даже заплакал от радости, переполнявшей его сердце.

Жили тогда от зарплаты до зарплаты, потому что денег едва хватало... Но были безумно счастливы...

Тот дождливый майский день, когда она с крошечной Маринкой на руках стояла у окна и мечтала завтра же расплатиться с квартирной хозяйкой, потому что Коля должен был вечером принести зарплату и большие премиальные, она запомнила на всю жизнь...

Николай не пришел домой в тот вечер. Вначале Рита думала, что он задержался с друзьями, потом сердце заныло так, что сидеть, сложа руки, она не смогла. Телефонный поиск мужа продолжился до утра...

Как во сне, Рита слушала возле морга, куда её привезли на опознание, следователя милиции о зверском нападении на её любимого Колю...

Николая сзади оглушили на ростовском мосту, а потом сбросили вниз какие-то подонки, очевидно знавшие наверняка о том, что бывший участник чемпионатов по самбо идет вечером с приличными деньгами...

Три долгих года Ритка не могла прийти в себя. Опасались даже за её жизнь... Ей казалось, что всё для неё кончено...

Спальный гарнитур пришлось после отдать хозяйке за долги по квартире и похороны мужа... Колины родители забрали Риту с внучкой в свой родной поселок...

Три долгих года Ритка не могла прийти в себя. Опасались даже за её жизнь... Ей казалось, что всё для неё кончено...

Маринка практически выросла на бабушкиных руках. Родители Коли оказались людьми добрыми и заботливыми. Рита от чистого сердца, с упоением, впервые в жизни сказала свекрови святое для неё слово: «Мама»... Высокий седовласый дед Маринки услышал из уст Риты: «Спасибо, пап», когда подарил внучке детский велосипед. В тот день были счастливы все...

Быт семьи Крупининых постепенно налаживался.

Построили небольшой дом, в котором хватало места всем. Маринка ходила в третий класс, когда однажды вечером услышала из уст бабушки, когда та говорила с её мамою, следующее:

— Хватит тебе, Риточка, Генке голову морочить. Мы с отцом его знаем с детства. Бабушка его воспитывала одна без родителей. Хата у них старая. Вести семью некуда. То, что любит тебя, мы видим. Жизнь, дочка, продолжается... Генка-горемыка один совсем... Перемены в жизни бывают всякие... Тебя от себя мы не отпустим. Маринка — наша кровинка. От матери она неотделима. Дочкой тебя назвали, дочкой и считаем перед Богом. Веди бедолагу Генку сюда... Мы так с дедом решили. Пусть он будет нашим сыном... Он хороший. Ты должна его полюбить... Как Коленьку нашего...

Весь вечер женщины плакали... Дед, успокаивая их, тоже смахнул слезу...

Мама Маринки расписалась с папой Геной, когда стал заметен её оттопырившийся живот.

В тот день за столом собрались соседи и немногочисленные гости. Маринка видела, как мама смущалась в белом клешеном платье, когда её целовал папа Гена-жених. Она счастливо засмеялась первый раз, когда на торжестве папа Гена схватил её на руки и стал кружить долго-долго... А потом встал на колени и поцеловал её живот...

Маринка видела, как мама смущалась в белом клешеном платье, когда её целовал папа Гена-жених.

Маринка в школе радовала своими успехами всех. Всегда счастливая мама возвращалась с родительских собраний, где хвалили её дочь. Бабушка с дедушкой баловали подарками и обновами. Маленькая сестричка восторженно смотрела на пятерки в Маринкином дневнике... А папа Гена поднимал старшую Маринку над головой и кричал во весь голос:

— Посмотрите, какой дочуркой наградил нас Бог!

Маринка, окончив институт, начала свою трудовую деятельность в библиотеке. То, что она вышла замуж за своего одноклассника, заставило всех школьных друзей и родных удивиться. Если Маринка отличалась успехами в учебе, то её избранник отличался успехами только в спорте. Учеба в школе его никогда не интересовала. Благодаря родителям, он всё-таки окончил педагогический, но учителем физкультуры был недолго. Став предпринимателем, добился значительных успехов...

Родившиеся одна за другой хорошенькие дочки были выпестованы всеми женщинами большой дружной семьи...

Как Маргарита Петровна, как и Марина Николаевна, девочки такие же красивые и умные, хотя времена меняются...

Марина с мужем переехали теперь в свой большой новый дом, который быстро построил удавшийся предприниматель...

Маргарита Петровна осталась жить с родителями первого мужа. Геннадий Петрович никогда их не обижал, всегда и сам поэтому был уважаемым человеком. Старики часто болеют, Маргарита Петровна не отходит от них... Когда приезжают внучки из институтов, старый дом наполняется радостью и весельем...

Каждый в их семье знает, что в жизни могут быть перемены, поэтому дорожат мгновениями, что даёт всемогущий Боже...

Утром улыбающаяся невысокая симпатичная Марина спешит на работу через парк, в котором до сих пор не осыпались багряные листья бабьего лета золотой красавицы — осени... Они шуршат на аллеях под ногами и доставляют массу удовольствия... Тогда ей сразу вспоминается детство и ворохи разноцветной листвы, в которой она пряталась от дедушки, а он её находил, к общему удовольствию обоих... В дыму осенних костров ей казалось, что она видит принца из волшебной сказки о Золушке... Она так трогательно кружилась вместе с листьями на осеннем балу листопада... У природы ведь тоже есть время перемен... А она так давно одинаково любит и цветущую сиреневую весну, и пляжное жаркое лето, и красавицу-осень, и белоснежную морозную зиму... И ей непрерывно хочется до сих пор верить, что все изменения, во времени настоящем и будущем, будут для людей земли счастливыми, безоблачными, мирными...