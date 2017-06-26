Временно возвращаю молодость

— В этом возрасте может помочь только пластика. Вы ведь хотите выглядеть вместо своих восьмидесяти на пятьдесят? Почему вы решили, что на все это достаточно мезотерапии? Это ведь только коктейль, который помогает коже, а у вас извините, вместо кожи — папиросная бумага. Вы уже перенесли несколько операций по подтяжке лица? Вы увеличили грудь? Зачем? Вы видели себя в зеркале? Естественно, я несколько преувеличиваю. Вам, конечно же, нет восьмидесяти. Вам только шестьдесят девять. По мне — вы еще совсем девочка. Только выглядите странноватенько. Ну, посмотрите, что вы с собой сделали. Это ваше подтянутое лицо, на котором застыла улыбка злобной гиены. К чему этот крашеный белый длинный хвост из остатка волос? Срежьте всю эту мерзость на фиг. Вы оголяете свою отвратительную силиконовую грудь. Здорово. Только у вас шея как у динозавра. А руки! Боже мой!!! Разве эти клешни можно показывать? Да какого черта вы ко мне ходите? Вам бы…

Ирина Сергеевна проснулась в холодном поту.

Ну и приснится же такое!

Нужно быстро собираться и бежать на работу. Ничего не успеваю, а тут еще такие сны.

Ирина Сергеевна, по профессии врач-косметолог, торопилась в свой престижный косметический салон.

Всегда предельно вежливая и улыбающаяся, она терпеть не могла своих стареющих клиенток с их откровениями. Но работа есть работа. И деньги здесь крутились немалые.

Ирина Сергеевна старательно поддерживала всевозможными процедурами стареющие, иногда похожие на высохших мумий лица своих пациенток и пациентов.

Была категория мужчин, которые приходили сюда за своей молодостью. Стараясь не дышать как можно дольше, они, как и женщины, скрывали свои животы и истинный возраст. Заговорщицки подмигивая, они намекали на молодых любовниц, ради которых.. Ну вы понимаете…

Ирина Сергеевна рассыпалась в комплиментах похожим на печеный картофель лицам богатых и глупых теток. И потертых временем с пылью мужчин.

Те, в свою очередь, приводили к Ирине Сергеевне своих еще более страшных подруг и друзей.

В салоне Ирины Сергеевны работало еще несколько врачей и медсестер. Дело было поставлено на широкую ногу. Везде современное оборудование и квалифицированные специалисты.

Сама Ирина Сергеевна тихонько страдала от своей округляющейся фигуры и меняющемуся от возраста и проделанных процедур лица.

Ботокс убирал черные круги под глазами. Мезотерапия тоже потихоньку делала свое дело. Спорт и диета — вот те вещи, до которых еще нужно было добраться.

Да. Совсем забыла. Эти некогда красивые длинные волосы, теперь якобы небрежно собранные в пучок, не поддавались никакой краске надолго, предпочитая предательскую седину.

Муж, казалось, ничего не замечал.

Однажды, yвидя, как ее младший сын бегает голым по квартире, а муж с куском хлеба с колбасой — за ним и ласково щебечет ерунду типа: «Ну, еще кусочек. Ты ведь папин? Правда, ты только папин сын?», Ирина Сергеевна подумав, решила: может, если она побегает так же по квартире, муж обратит на нее внимание. И она, наконец, получит свою порцию тепла и ласки.

Вечером после работы она приняла душ и начала бегать по квартире, стараясь привлечь внимание мужа.

Андрей Андреевич поднял брови вверх. Отложив в сторону газету, компьютер и тарелку с ужином, он покрутил пальцем у виска и спросил: «Тебе очень плохо? Я могу чем-нибудь помочь? И отойди от окна, чтобы соседи не увидели. Это зрелище не для слабонервных».

Ирина Сергеевна покраснев, пошла одеваться.

«Как мне все надоело. Неужели я ему до такой степени безразлична? Надо что-то делать. Может, пригласить его в кафе и там поговорить? У нас же всегда была примерная семья. Мы никогда не изменяли друг другу. Не знаю, хорошо это или плохо. Но Андрей, тьфу-тьфу, очень примерный семьянин. И то, что через столько лет мы решились на второго ребенка, когда есть уже взрослый сын, — это ведь тоже о чем-то говорит. Мы просто устали и немного состарились».

Наутро Ирина Сергеевна встала с четкой мыслью заняться спортом, похудеть и пригласить в кафе своего собственного мужа.

Придя на работу она увидела,что ее ожидает симпатичный молодой человек.

— Вы ко мне? — спросила Ирина Сергеевна.

— К вам, — ответил юноша. — Я бы хотел у вас работать массажистом. С вашей точки зрения, может, это выглядит наглостью, но я учусь в медицинском колледже и уже многому научился. Можете мне поверить.

«Какой очаровательный «щенок», — внезапная мысль мелькнула у Ирины Сергеевны. — Наверное, я его возьму. Еще немного повыделываюсь, a потом сделаю мальчику приятно. Пусть работает».

Вслух же она сказала:

— У меня достаточно массажистов в коллективе. Может, вы умеете что-то еще?

— Я могу временно вернуть вам молодость — неожиданно ответил «щенок».

Ирина Сергеевна снисходительно засмеявшись, сказала:

Молодость способна отдавать положительную энергию, а пожилые совсем даже не прочь ее заполучить. Ирина Сергеевна была довольна. А в бизнесе самое главное — быть довольным сотрудниками.

— Ладно, фантазер. Идите оформляться.

С появлением нового сотрудника стало веселее. К нему на массаж старались попасть все бабушки. Молодость способна отдавать положительную энергию, а пожилые совсем даже не прочь ее заполучить.

Ирина Сергеевна была довольна. А в бизнесе самое главное — быть довольным сотрудниками.

В один из вечеров после работы Андрей, так звали нового массажиста, вызвался проводить Ирину Сергеевну.

Она согласилась, про себя подумав, что имя Андрей сопровождает ее повсюду. Мужа зовут Андрей, его отца — тоже. Старший сын, естественно, Андрей Андреевич, а теперь еще и этот «щенок».

Они молча вышли из салона.

Ирина Сергеевна пригласила «щенка» в машину, чтобы подбросить до дома.

По дороге он упорно молчал, уставившись в одну точку. А когда подъехали к его дому, пригласил Ирину Сергеевну зайти на чашку чая.

«Какой вежливый мальчик», — подумала она и зашла в квартиру.

Андрей заварил чай. Красиво расставил все приборы и сказал:

— Ирина Сергеевна! Может, пришло время вернуть вам молодость?

Неожиданно для себя она согласилась.

Они зашли в красиво обставленную спальню, и Андрей начал ее раздевать. Движения были до головокружения медленными и требовательно-ласковыми. Ирина Сергеевна почувствовала, что теряет рассудок от восторга.

Андрей говорил ей то, чего она не слышала уже много лет. Она почувствовала себя красивой и желанной. Они закружились в любовном танце. Это было неповторимо.

Ирина Сергеевна думала, что на старости лет сходит с ума.

Постепенно, когда мужа не было дома, она начала приглашать Андрея к себе. Любовный танец продолжался.

«Действительно, я помолодела», — думала Ирина Сергеевна, придирчиво разглядывая себя в зеркало. Даже талия организовалась.

На работе никто не мог понять, почему их начальница стала добра ко всем.

В процессе общения с «щенком» Ирина Сергеевна неожиданно для себя выяснила, что ее муж, ее святой, домашний муж все годы жил на две семьи. И ее молодой любовник — внебрачный сын ее Андрея Андреевича.

Ирина Сергеевна была в шоке от известия. Ведь всю жизнь она была уверена, что муж ей никогда не изменял.

А Андрей объяснял, что его отец жил у них по три-четыре дня в месяц. Потом опять исчезал по работе. Андрей еще смеялся, что отец Андрей Андреевич и он тоже Андрей. Совпадений быть не могло. Единственное, что было непонятно: почему «щенок» на фамилии матери.

Ирина Сергеевна тоже хорошо знала эти трех-четырехдневные командировки.

Все это немного омрачало радость встреч. Ведь Андрей был ровесником ее старшего сына. И что еще хуже — сыном ее мужа, который, как выяснялось, врал ей всю жизнь.

Ирина Сергеевна решила постараться не принимать все близко к сердцу. Тем более, что более сильной мести, чем эти встречи, придумать было невозможно.

Все шло своим чередом.

Встречи становились все чаще и чаще.

В какой-то момент Ирина Сергеевна, а теперь «Ирочка» и «ненаглядное солнышко», поняла, что влюбилась в своего пасынка. Это было и смешно и трогательно.

Однажды утром, когда муж был в одной из этих своих серьезных командировок, Ирина Сергеевна выпроваживала на учебу Андрея.

«Щенок» никак не хотел с ней расставаться.

Наконец он вышел за дверь,перед этим кому-то позвонив.

Ирина Сергеевна подошла к окну, чтобы еще раз полюбоваться своим молодым избранником.

Она увидела, как перед домом остановился мотоцикл.

Девушка сняла шлем и встряхнула головой. Непокорная копна рыжих волос вырвалась наружу, как пламя охватив лицо и плечи.

Андрей, ее Андрей подбежал к девушке.

Они поцеловались.

Девушка дала Андрею шлем. Cев на мотоцикл, они умчались прочь.

Только рыжее пламя ее волос еще очень долго жгло Ирину Сергеевну.

Не помня себя, она подошла к зеркалу.

На нее удивленно-печально смотрела помятая женщина средних лет.

Седые волосы, не убранные в пучок и не любящие краску для волос, змеились по ее плечам.

Не позволяя себе полностью потерять контроль над собой Ирина Сергеевна сказала своему отражению:

— Он же сказал, что может вернуть молодость ВРЕМЕННО…