Воспоминания из детства

Утро. В воздухе застоялось тепло, как всегда бывает в июне, поэтому если бы не легкий ветерок, дующий откуда-то издалека, создалось бы такое впечатление, что ты в парнике. Такие парники часто делают для хрупких ростков, которые пока не могут выстоять под натиском природы.

Наш небольшой домик стоял посреди поля, большого поля ржи. Да, кажется, это была именно она. Нет, мне не кажется, это определенно была она. Каждое утро поле отливало золотой краской, и казалось, что оно отражает солнце, подобно чистому прозрачного озеру, в котором каждый прохожий может увидеть плывущие в небе облака, а заодно и себя самого, слегка не выспавшегося, потому что вчера по какой-то причине он лег немного позже обычного.

Я стояла на крыльце «уютного островка» и смотрела вдаль. Там, в двух шагах от меня, был зеленый лес, такой зеленый, что я уже представляла, как вдыхаю его чистый, свежий воздух, как он заполняет мои легкие, а потом я медленно выдыхаю его, становясь частью этого леса. Там же текла река. Я представила, как опускаюсь в эту реку, отдаю ей всю себя, течение читает мне сказу — оно как добрая мамочка, убаюкивающая своего ребенка.

Я открыла книжку и прочитала:

— «Национальный парк Югыд ва». Так-так... — мой пальчик провел по глянцевой станице. — Вот, «животный мир».

Мы жили в нашем домике вместе с дедушкой. Этим утром он вышел на крыльцо и встал рядом со мной. Сначала мы долго молчали, просто смотря вдаль, а потом он сказал:

— Не хочешь прогуляться?

Мы дошли туда.

— Да, да! — весело кричу я.

Здесь все было прекрасно: и лес, и река, и небо, и солнце, и даже трава имели как будто другое значение. Здесь все было первозданно, так чисто. Такую чистоту ты не встретишь в обычном лесу. Насыщенно зеленый лес дал волю и слезам, и улыбке. Все чувства вдруг промелькнули в моем сердце, а затем уплыли, оставив ощущение легкости и наполненности одновременно.

Все чувства вдруг промелькнули в моем сердце, а затем уплыли, оставив ощущение легкости и наполненности одновременно.

— Ой, зайчик! — вскрикнула я.

— Ага. А, вот, здесь так и написано: «По богатству и разнообразию животного мира парк стоит на первом месте среди всех районов Республики Коми». Хм, интересно. Что там дальше... «Насчитывается 43 вида млекопитающих. Европейская норка занесена в Красную книгу Республики Коми».

«Ой, да я же здесь живу», — подумала я.

— Так, а дальше: «Исчезающие виды — соболь и северная пищуха».

— Вот. Видишь? — начал дедушка. — Этого зверька называют северная пищуха. Давным-давно, я уже не припомню, когда это было, я тогда был еще совсем маленьким, наверное, даже меньше тебя, мой дедушка привел меня в этот лес. «Видишь, внучок, это северная пищуха. Смотри как их много. Вот, видишь, камни насыпаны, а вот и одна из них, в пустоте сидит, как в норке». Шиповник, голубика, можжевельник, ольховник, смородина, чего только там не было! — вспоминает мой дедушка. — «Весь день напролёт пищуха собирает побеги травы в стожки. Пищухи очень любят сено! Хочешь покормить его? Вот, протяни ручку. Ах, она, наверное, уже наелась. Накопленным за лето сеном эти зверьки порой питаются с сентября по июнь следующего года». Помню, мой дедушка тогда улыбнулся такой улыбкой. Он подшучивал надо мной и игрался, как с маленьким ребенком. «Главными естественными врагами пищухи являются ласка, горностай, соболь и хищные птицы». Так рассказывал мне мой дедушка, а я рассказываю это тебе.

Я посмотрела на дедушку широкими от восторга глазами. Только я хотела сказать дедушке что-то очень важное, как справа от нас мы увидели еще одного зверька. Почему-то он мне напоминал ласку, которую до этого я видела только на картинках.

Только я хотела сказать дедушке что-то очень важное, как справа от нас мы увидели еще одного зверька.

— Дедушка, смотри — ласка! — вскрикнула я.

Он посмеялся и сказал:

— Это не ласка. Это — соболь.

Я посмотрела на дедушку. Посмотрела так, что никакие слова были не нужны. Он улыбнулся и прочитал стихотворение, медленно закрывая глаза, так что некоторое время он шел вслепую, прямо, ориентируясь лишь на мою маленькую ладошку в его сильной, немного сморщившейся от влажности руке.

— Прекрасный зверек к вам с картины сошел,

И мех его будет вам в сладость:

Блестящий, мохнатый, как шубка на нем.

С ним каждый почувствует радость

В природе — в дикой тайге он живет,

Он любит сосну, а не тополь,

Он любит шиповник, орешки грызет,

А значит, его зовут — СОБОЛЬ.

Охотится ночью, а днем он молчит,

Играет он с нами в прятки.

Но все говорят, это он просто спит,

Так что с ним все будет в порядке.

Я вдохнула в легкие свежий воздух.

— Я помню, как ты читал мне его в детстве, дедушка!

— Да, — он задумался. — Да, я тоже помню это.

А потом несколько шагов мы просто шли молча, наслаждаясь воспоминанием.

— Вот, значит, как. Какие красивые картинки. Я бы хотела погладить пищуху. Жалко, что мама не разрешит взять ее к себе домой. Эх, — я погладила своего кота Тишу.

Над головой пролетела птица. Я так и не узнала, что это за птица.

— «Птицы. В парке обитает 190 видов птиц, 19 из них занесены в Красную книгу Коми — краснозобая казарка, скопа, беркут, кречет, сапсан, орлан-белохвост». Ой, да здесь даже рептилии есть. «В водоемах парка обитает 23 вида рыб — семга, хариус сибирский и другие, из них 5 видов занесены в Красную книгу Республики Коми».

«Опять Республика Коми, — подумала я. — А, вот почему: "Национальный парк Югыд ва расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Республики Коми"».

— Нужно было сразу с этого начинать, — засмеялась я. — Но почему у нас так много исчезающих животных? Нет, так не должно быть.

День уже подходил к концу, а мы еще долго гуляли по девственному лесу. Мы с дедушкой сидели и смотрели на заходящее солнце, которое уже показывало нам только свою макушку.

— Однажды, — сказал дедушка, — мы еще вернемся сюда.

— Правда? — спросила я.

Дедушка улыбнулся немного грустной улыбкой, но глаза его горели.

— Обязательно, — сказал он и посмотрел куда-то вдаль.