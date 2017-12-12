Предпраздничная суета. В супермаркетах не протолкнешься. С корзинками единицы, а в основном — с набитыми доверху тележками, с ошалелыми глазами и километровыми списками в руках. Лена тоже добросовестно составила список необходимых продуктов и клятвенно пообещала сама себе за рамки списка не выходить. Подарки она купила заранее, еще в ноябре, без спешки. Потому как к этому делу она относилась со всей серьезностью. Не в ее духе было покупать двадцать одинаковых кружек с оленями или Санта Клаусами и одаривать ими родственников и друзей. Нет. Она выбирала подарки индивидуально, учитывая интересы одариваемого. При этом стараясь, чтобы они были, по возможности, практичными.

И вот, отоварившись продуктами, Лена с двумя фирменными пакетами супермаркета вышла на улицу. После душного помещения в лицо дунул холодный ветер. Мороз пощипывал нос. Лена поежилась и направилась к остановке. Пропустив несколько полных маршруток, она поняла, что сегодня доехать до дома не судьба. Сама она бы втиснулась, но пакеты...

«Ладно, прогуляюсь», — решила Лена и направилась в сторону своей восемнадцатиэтажки. Ходить пешком она любила, но все же было одно неприятное обстоятельство в ее сегодняшней прогулке — это то, что она забыла дома варежки. Да. Именно варежки. Перчаток Лена не признавала, считая, что они не греют, а так, для красоты только. Пройдя минут пятнадцать, она почувствовала, что руки коченеют и не слушаются.

Вдоль дорожки стройными рядами располагались банкоматы всех существующих в городе банков, терминалы для пополнения счета. «Лучше бы поставили автомат с варежками. Пусть с одноразовыми, не очень красивыми, но теплыми», — подумала Лена.

Рядом с поликлиникой стояли лоточники. Кто с медом и сушеными травами, кто с молочной продукцией, кто с кондитерской, а одна женщина торговала носками, перчатками и варежками. Вот кому Лена сейчас несказанно обрадовалась. Купив варежки и отогрев в них руки, она подумала: «А ведь я не одна такая, кто варежки дома забыл». И ей вдруг захотелось побыть в роли Деда Мороза. Вспомнилась детская мечта о том, как она хотела иметь большой мешок с подарками, ходить с ним и одаривать всех вокруг. «А почему бы сейчас этого не сделать? Взять, да и подарить людям тепло». Вернувшись к лоточнице, она скупила у нее все варежки. Их оказалось четырнадцать пар. И, вдохновленная своей идеей, быстро пошла домой.

«А почему бы сейчас этого не сделать? Взять, да и подарить людям тепло». Вернувшись к лоточнице, она скупила у нее все варежки.

Напившись горячего чая и найдя в шкафу красный колпак с прошлогоднего корпоратива, Лена напялила его поверх шапки и, сложив варежки в рюкзак, отправилась дарить людям тепло.

Став на перекрестке возле светофора, она разглядывала прохожих. Очень скоро увидела результат своего поиска — женщину без варежек. В одной руке дама несла сумку, а вторая была занята телефоном, по которому она разговаривала. Лена подумала, что нетактично вмешиваться в разговор, поэтому молча и с улыбкой протянула женщине варежки. Та остановилась, отодвинула Лену локтем, не отрываясь от телефонного разговора и пошла дальше. Лена слегка опешила, но решив, что дама, наверное, слишком занята, тут же забыла про нее. Тем более, по пешеходному переходу шел мужчина, которого Лене захотелось одарить.

— Возьмите, — сказала Лена, протягивая мужчине варежки.

— Что? — не понял он.

— Варежки возьмите. У вас руки замерзли, — улыбаясь и держа перед ним варежки, повторила Лена.

— Нет. Спасибо. Мне ничего не надо, — отмахнулся от нее мужчина, и ускорил шаг.

«Да что же это такое! Совсем одичал народ», — провожая его долгим взглядом, думала Лена.

Вдруг кто-то похлопал ее по плечу, от неожиданности она ойкнула и обернулась. Рядом с ней стояла та самая лоточница, у которой она скупила все варежки.

— Почем продаешь? — строго спросила та.

— Я не продаю, — честно призналась Лена.

— А тогда зачем людям в руки суешь? Я же видела, — не поверила лоточница.

«Вот и делай после этого людям добро. Боже, во что мы превращаемся. Помешаны на деньгах, в бескорыстие никто не верит», — размышляла она, вытирая слезы варежкой.

— Бесплатно отдаю, но никто не берет, — пыталась объяснить Лена.

— Больная, что ли? — не то спросила, не то сделала заключение лоточница, разглядывая ее с нескрываемым подозрением.

У Лены от обиды подкатил ком к горлу. Она молча повернулась и пошла в сторону своего дома. Слезы катились по щекам крупными каплями.

«Вот и делай после этого людям добро. Боже, во что мы превращаемся. Помешаны на деньгах, в бескорыстие никто не верит», — размышляла она, вытирая слезы варежкой.

— Я могу вам чем-то помочь? У вас что-то случилось? — остановил ее мужчина.

— Нет. Все нормально. Это я так...

Мужчина достал из внутреннего кармана пальто носовой платок.

— Возьмите. Вам пригодится. Вытрите щеки, а то обморозите, — заботливо сказал он, протягивая Лене свой платок, — вы не волнуйтесь, он чистый.

— Спасибо, — вяло ответила Лена.

Она взяла платок, вытерла им щеки и нос. Оглянулась на удаляющуюся фигуру мужчины и сделала вывод, что добрые дела все равно нужно делать, несмотря ни на что.

Проходя мимо автобусной остановки, Лена обратила внимание на двух девчонок-студенток. Обе в коротеньких, не по сезону, курточках, без шапок и, понятно, без варежек. Уже без всякой надежды совершить сегодня доброе дело, подошла к ним.

— Девчонки, держите варежки. Совершенно бесплатно. Подарок на Новый год.

— Ух ты! Клево! — обрадовалась одна из них, одевая варежки на свои озябшие руки. — Спасибки.

Пряча шоколадку в рюкзак, она вытащила одну пару варежек. «Эти самые симпатичные», — подумала она и огляделась по сторонам.

— А шапок у вас случайно нет? — смеясь, спросила вторая.

— Нет. Шапок, к сожалению, нет, — улыбаясь ответила Лена.

— Ой! А можно мы вам тоже подарок сделаем? — спохватилась одна из девочек, открывая свой рюкзачок.

— Мне? — удивилась Лена.

— Ну, да. Вам. Вот, держите, — и протянула ей шоколадку «Вдохновение», — с наступающим вас!

— Спасибо, девочки, — поблагодарила их Лена, радостно улыбаясь.

Настроение у Лены улучшилось. Пряча шоколадку в рюкзак, она вытащила одну пару варежек. «Эти самые симпатичные», — подумала она и огляделась по сторонам. Внимание привлекла пожилая женщина, выгуливающая пекинеса. Она куталась в шерстяной платок и потирала озябшие руки.

— Здравствуйте. Варежки забыли? — спросила ее Лена.

— Здравствуй, деточка. Не нашла — Бимка мой припрятал куда-то, — с досадой ответила та.

— Возьмите варежки, — сказала Лена и поспешила добавить, — бесплатно.

— Спасибо. Как зовут тебя, спасительница моя? — поинтересовалась женщина.

— Елена, — ответила та.

— Добрая у тебя душа, Леночка. Молиться за тебя буду, — благодарствовала незнакомая пожилая женщина.

Она бы еще поговорила, но Бимка не хотел стоять на месте и, натягивая поводок, торопил свою хозяйку. Лена, пройдя несколько шагов, обернулась и увидела, как старушка улыбается ей вслед и крестит. «Совсем как моя бабуля», — подумала она с душевной теплотой, вдохнула полной грудью морозный воздух, улыбнулась, посмотрев на небо, и подумала: «Уже скоро Новый год, пусть в нем будет больше тепла и света, пусть все люди будут счастливы, и я постараюсь творить добро, пока есть те, кому это нужно».