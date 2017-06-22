В одном дождливом городе

В стародавние времена был где-то на свете один очень дождливый город. И круглый год, как вы понимаете, шёл в этом городе и его окрестностях дождь. Но люди не расстраивались, они говорили: «Всё правильно, жизнь продолжается, время бежит, дождь идёт. Ничто не стоит на месте! Так и должно быть». Когда приезжие удивлялись, как можно жить без зимы и без лета, а только с дождём, жители резонно отвечали: «А какая в том печаль? Не надо суетиться, подстраиваться под погоду, думать, что надеть. Стабильность — это замечательно!» И вообще, люди в городе жили хорошие, работящие. Что с того, что не могли они поля засеять? Зато клюкву на болотах собирали, рыбу ловили, лечебных пиявок, домашних лягушек разводили. Мастерили по домам поделки всякие, корзинки ивовые плели, на базар отвозили, тем и жили, не жаловались. И никто не плакал. А если и плакал, разве это заметишь, под дождём-то?

Ребятишки с детства учились мастерить себе зонтики из кожи и деревянных палочек, соревнуясь, у кого лучше получится. Ещё дети строили сложные конструкции из желобков и трубочек, так называемые водоводы, и запускали по ним щепочки-лодочки. А то и просто бежали кататься с мокрых глиняных горок. А чтобы родители не ругали за грязную одежду, тут же, под дождём, сами отмывали её после катаний.

И вот однажды утром, когда три мальчика, Ковли, Монси и Тикка, собрались погулять, Тикка посмотрел на небо и вдруг воскликнул:

— Ребята, смотрите! Что это такое?

Все посмотрели в ту сторону и увидели небывалое чудо: в плотной завесе облаков, висящих над городом, появилось круглое окошко голубого неба. Дети никогда не видели ничего подобного и тут же решили побежать и рассмотреть всё получше. Быстрее ветра пролетели они городские ворота, прошлёпали по широкому мокрому лугу и увидели место, где солнечные лучи, проходя сквозь дырку в облаках, попадали на землю. Как это было красиво! Трава на этом месте успела подсохнуть, и посреди привычной осоки показались прекрасные жёлтые цветы, открывающие свои лепестки навстречу солнечному свету. Ребята тут же плюхнулись на эту солнечную полянку, стараясь, однако, не помять цветы, легли на спину и стали смотреть на небо. Дождя на этом кусочке земли не было!

Навалявшись в траве и насмотревшись на голубое сияние, дети побежали в город и рассказали своим друзьям о том, что видели. Друзья тоже захотели посмотреть на чудо, и вскоре вся солнечная полянка была сплошь усыпана детьми. Они веселились, сами не зная отчего, и не хотели уходить из этого восхитительного места.

Однако взрослые, прознав о чуде, заметно взволновались. Они развели детей по домам и пошли посоветоваться к городскому главе. Долго сидел в задумчивости градоначальник Берни Кенри Дюкк, и в конце концов вынес такое решение:

— Явление это неизученное, а возможно, даже опасное, и нуждается в изоляции от простых жителей, и особенно от детей.

Взрослые вздохнули с облегчением и разошлись по своим делам.

А на следующее утро каменщик Грунни начал сооружать прочную стену вокруг чудесной полянки. Поговаривали, что доблестный градоначальник Берни Кенри Дюкк будет лично проверять воздействие странного света на организм человека, и даже построит себе на этом месте специальную резиденцию, разумеется, для научных целей. А пока место надлежало огородить, и даже дверного проёма приказано было не делать, во избежание посещения посторонними лицами.

А вот над тем местом, где теперь играли дети, прорезался маленький солнечный лучик. Постепенно он набирал силу, и от этого расширялся кусок чистого неба над играющими детьми.

А детям ничего не оставалось, как идти играть в какое-нибудь другое место.

Однако, когда стена вокруг полянки поднялась выше человеческого роста, что-то начало в природе меняться. Ни с того, ни с сего посреди чистого голубого неба засверкали молнии, загрохотал гром, и из дыры в облаках пошёл такой ливень, какого даже в Городе Дождя никогда не видали. Мгновенно всё пространство внутри стены было залито водой и стало напоминать скорее гигантский колодец, чем солнечную полянку. Лишь после этого тучи сомкнулись, и небо стало совершенно обычное, плотно затянутое облаками, сеющими мелким дождиком.

А вот над тем местом, где теперь играли дети, прорезался маленький солнечный лучик. Постепенно он набирал силу, и от этого расширялся кусок чистого неба над играющими детьми.

— Ура! Ура! — кричали дети, подставляя ладошки навстречу солнечному свету.

Но к ним уже спешил каменщик Грунни, у которого был приказ огородить солнечную полянку любой ценой. Он разогнал детей и снова принялся за работу. Но едва стена сравнялась с его ростом, как с неба снова ударили молнии и на этот раз вообще развалили всю постройку. А потом пошёл самый настоящий град, превративший развалины стены в великолепную ледяную горку.

— Ух ты! — закричали дети и побежали кататься с ледяной горы, пока каменщик отходил от испуга.

Надо сказать, что каменщик Грунни сразу после этого побежал домой, с ужасом думая, что дело нечисто и пора спасаться подобру-поздорову.

А солнечная полянка появилась снова, в другом месте, и дети, конечно же, сразу оказались на ней. К ним присоединились и остальные ребята, бывшие в городе. И вот что удивительно: по мере того, как детей становилось всё больше и больше, освещённая полянка увеличивалась в размерах. И кусок голубого неба над нею раскрывался шире и шире, расталкивая тяжёлые облака. И дождя в этом месте не было.

А в городе, в ратуше, за окнами которой шёл привычный дождь, совещались взрослые. Они совещались всю ночь, забыв даже о том, что надо бы уложить детей спать.

А дети, насмотревшись на закатные краски, впервые не заглушённые облаками, лежали в сухой траве и рассматривали созвездия… И им было совсем не холодно, они ведь привыкли жить вообще в вечной сырости.

Утром взрослые решили-таки запереть детей по домам, пока непонятное явление не испортило всю жизнь в городе, и двинулись к солнечной поляне, натянув на головы непромокаемые капюшоны и вооружившись зонтами.

Они не знали, что дети, увидев на небе отсветы зари и захотев рассмотреть её поближе, поднялись и пошли в ту сторону… Кто-то, правда, говорит, что сперва небесное окно сдвинулось с места, а дети пошли вслед за ним, другие утверждают, что, наоборот, когда пошли дети, тогда и проём в облаках потянулся за ними…

А взрослые остались в городе. Говорят, они даже не плакали, впрочем, как это понять, когда идёт дождь…

Да, ведь этот город существует и по сей день. И там всё так же идёт дождь. Жители уже не удивляются, что, когда рождаются дети, над ними появляется кусочек чистого голубого неба. Но чаще всего со временем он снова затягивается облаками. А бывает, что и не затягивается. И тут свидетельства очевидцев расходятся: кто-то говорит, что такие дети в конце концов покидают город, а кто-то, наоборот, убеждён, что остаются, и что в городе появилась уже целая улица, освещённая солнцем. Как знать! Надо бы выбраться туда и посмотреть своими глазами, да как-то не хочется — климат уж больно не по мне…