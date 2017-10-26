Торт для любимого

Проснулась. Глаза открывать ещё не хотелось, лёгкая дремота не давала пошевелить даже пальцем, чтобы убрать волосы, щекотавшие нос. В голове как молния: «День рождения! У мужа. Моего. Так, сегодня или завтра?» Начала считать дни, сбилась, резко встала.

Подошла к календарю — фу, слава Богу, завтра! Не юбилей. Это плохо. Плохо лишь потому, что круглые даты супруг любит отмечать в ресторане, в кругу своих коллег.

А в промежуточные между юбилеями дни Ангела вынуждена готовить я. Именно вынуждена! Вот я и говорю — плохо.

Итак, первое — это торт. О, помоги мне, Господи! Супруг уже уехал, дети, неохотно позавтракав, отправились в школу: наслаждаться своим счастливым детством.

В нашем доме живут два кота, кровные родственники: папа и сын. Мы их ласково называем — Папуля и Сынок. Вся эта история крутится вокруг них, поэтому вы ещё с ними встретитесь.

Выпив наспех кофе, беру для торта: один килограмм муки, два яйца, высыпаю всё в миску...

Звонок в дверь. Принесли телеграмму от моей тётушки Розы из Израиля с поздравлением именинника. Старшее поколение всегда на посту: тётя никогда и ничего не забывает. Уникальный склад ума имеет эта дама!

Покурив на балконе, возвращаюсь на кухню. В миске с мукой обнаруживаю нарезанную соломкой салями и зелень петрушки. Так и есть...

Моя почти глухая свекровь, которая гостит у нас уже третий месяц, решила мне помочь, правда, перепутала торт с пиццей. Сошлись взглядами две хозяйки на одной кухне... После чего я сообщила:

— Мама, кто-то из нас должен уйти. Я даже знаю кто!

— Что ты орёшь! — сообщила «мама» и удалилась к себе. Она практически глуха, и каждый, кто открывает рот, воспринимается ею как кричащий. Причём на неё.

Были моменты, когда мои мальчишки зевали, а она их ругала за то, что у неё перепонки лопаются от их истошного вопля.

Несостоявшиеся торт с пиццей отправляются в мусорное ведро. Итак, начинаю сначала — килограмм муки...

Несостоявшиеся торт с пиццей отправляются в мусорное ведро. Итак, начинаю сначала — килограмм муки...

Опять звонок. На сей раз телефонный: подруга решила пожаловаться на судьбу — ей очень скучно одной. Ну, нашла, от чего страдать! Мне бы хоть денёк её одинокой жизни... Как смогла, успокоила, с облегчением положила телефон на место.

Прислушалась. Подозрительно тихо.

Заглядываю на кухню: перевёрнутое ведро со всем содержимым на полу, напоминало марсианский пейзаж: белая россыпь муки, колбасы и зелёных кустиков петрушки ассоциировалась мною с концом света, когда не осталось ни одной души, только пейзаж... Вообще-то я поспешила по поводу отсутствия живых душ.

Чавканье доносилось из глубины кухни, где-то под столом, накрытым тяжёлой скатертью. Иду на звук — и что я вижу? Сидят мои коты, я вам уже говорила, Папуля и Сынок, и поглощают колбасу, старательно нарезанную моей свекровью.

Но это ещё полбеды. Коты представляли собой обваленные в сухарях огромные биточки, которые опытная хозяйка приготовила для жарки. Мука вперемешку с сырыми яйцами покрыла шерсть моих любимцев: меховой покров ходил ходуном от каждого движения их крепких челюстей.

Да, не было печали... Если я их сейчас не искупаю, то придётся мыть все углы в квартире.

Поймала только одного, Папулю, за шкирку, видно, этот старый маразматик, уже потеряв остатки инстинкта самосохранения, быстро сдался, обречённо поджал лапы и приготовился к самому ужасному моменту своей жизни — купанию.

Сидят мои коты, я вам уже говорила, Папуля и Сынок, и поглощают колбасу, старательно нарезанную моей свекровью.

Через полчаса чистый, мокрый и злой, с глазами навыкат, укутанный в махровое полотенце и оставленный в комнате для просушки, кот напоминал мне крысу, вылезшую из водосточной трубы: вся шерсть прилипла, единственным, что осталось стоять, были уши...

Наш кот-папа, тогда ещё далеко не папа, охмурив соседскую кошечку — рыжую пушистую красавицу, поставил меня перед выбором: взять на воспитание его наследника — мальчика или девочку.

Такое условие поставила хозяйка кошки. Да, за любое удовольствие в этой жизни нужно платить. Или ещё одно выражение — оно мне вообще не нравится: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Я бы дополнила — пригрели. На своей груди.

К слову сказать, наш Папуля оказался отличным отцом. Хватая за шкирку своего наследника, он тащил его в свой угол и вылизывал так тщательно, как не смогла бы сделать его любвеобильная мамаша.

Но жизнь идёт, и со временем котёнок превратился в матёрого котяру, с зелёными глазами и рыжей блестящей шубкой, в которую так и хочется зарыть свои руки и гладить, гладить...

Как-то вечером позвонила мне приятельница и сообщила, что в её саду мои коты подрались, не поделив её любимую кошечку Люси. Вы бы видели эту Люську!

Мне показалось, что хозяйка была её ровесницей! И из-за этой бандарши схлестнулись два моих красавца!

Когда я впервые взглянула на неё, первая мысль, которая посетила мою голову, была: «Старая плутовка». Мне показалось, что хозяйка была её ровесницей! И из-за этой бандарши схлестнулись два моих красавца!

А разве когда-то можно было понять логику мужчин? Они умудряются отвергнуть свою верную жёнушку — хозяюшку, мамулю, ради другой, как правило, моложе, которая умеет готовить лишь яичницу.

В скором времени он, конечно, начнёт кудахтать, здесь я вежливо не употребила другой глагол «кукарекать», но уже поздно: язва на подходе, печень покалывает, давление зашкаливает...

Да и вообще, имея молоденьких жён, у мужчин хоть иногда должно подниматься не только настроение.

Разогнав по комнатам двух лохматых дон-жуанов, я задумалась. Если взять ещё одну особь женского рода, то мой дом превратится в гарем с обратным эффектом: султанов будет больше, чем наложниц. Короче говоря — обслуги будет не хватать.

Взять же «каждой твари по паре», и тем самым выполнить библейский завет, но как-то совсем не хотелось превращать свой дом в коммуналку, пусть даже с «мелкими» жильцами.

Ну, что ж, дорогие мои, если у вас появилось желание порадовать своего супруга, исполнив торт своими собственными руками, даже не пытайтесь.

Лучше возьмите телефон, наберите номер ближайшей кондитерской, закажите торт с кремовой надписью имени вашего любимого. Я уверена — ваш поступок будет оценен по достоинству всеми вашими близкими.

А в ожидании курьера присядьте и отключитесь хотя бы на часок, мысленно вспоминая, как вам было хорошо на берегу тёплого моря, вдалеке от котов, детей и свекрови, его матери...