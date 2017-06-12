Такая разная жизнь

О своей привлекательности Татьяна знала с пеленок. Она слышала слова восхищения от родственников, коллег родителей, мам других детей. Это сделало Таню высокомерной. Кроме красоты, природа наградила ее умом, хорошей памятью и сообразительностью. В школе она ходила в круглых отличницах, но списывать никому не давала. Все знали: Суховеркова справится с любым заданием учителя, однако просить тетрадки бесполезно.

Потом случился скандал, последствия которого отразились на характере Татьяны не лучшим образом. Ее отец вступил в связь с учительницей по русскому языку. Старшие классы гудели, когда видели нашу Таньку.

Мальчишки кричали:

— Нос задрала, а у самой папочка с «русичкой» развлекается.

Татьяна делала вид, что не обращает внимания на такие разговоры, а у самой аж жилки на лице ходили от злости. Теперь у нее нельзя было уточнить даже тему урока, так девочка отгородилась от всех невидимой стеной.

После получения аттестата Татьяна с легкостью преодолела вступительные экзамены на фармацевтическом факультете, а уже на втором курсе выскочила замуж за парня старше ее на три года. Он учился в военной академии и был из хорошей семьи. Через десять месяцев она родила ему сына, в котором свекр и свекровь не чаяли души. Вскоре молодая семья получила отдельную квартиру и зажила, что называется, своим домом.

Она вышла из декрета, устроившись провизором в аптеку. Как и в школе, Таня показывала себя на службе ответственным, исполнительным, добросовестным человеком.

Вадим начал поговаривать о втором ребенке, но благополучное течение жизни рухнуло в один миг. Танин супруг погиб во время учебных стрельб на полигоне. Машина, которой управлял сержант, подорвалась на неразорвавшемся снаряде.

На его похоронах было сказано много красивых слов, сослуживцы несли венки и оставляли деньги на серванте. Татьяна все делала быстро и молча, не проронив не слезинки.

Когда все ушли, она налила себе большой стакан водки и выпила одним залпом. Сына она еще днем отправила к своей матери. В квартире было непривычно темно и тихо. Таня сидела у окна на кухне, подобрав под себя ноги. Внизу замяукал котенок. Татьяна прислушалась — вдруг показалось? Но писк повторился вновь. Она набросила куртку и, как была в комнатных тапочках, побежала во двор.

У подъезда сидел комочек непонятного цвета. Таня взяла его на руки и, прижав к груди, впервые заплакала с того момента, как узнала о смерти мужа. Слезы лились и лились, теперь котенок пытался успокоить ее, принявшись громко мурлыкать и тереться о щеку. От этой незамысловатой ласки Татьяна начала всхлипывать еще больше. Она присела на скамейку рядом с подъездом.

Было холодно, но домой не хотелось. Что там? Жуткое безмолвие. Так она и плакала во дворе, прижимая к себе животное. Из этого состояния ее вывела пожилая соседка с первого этажа. Женщину привлекли звуки, и она выглянула в окно. Увидев молодую вдову, не поленилась спуститься. Танина семья ей нравилась. Покойный Вадим всегда придерживал входную дверь и пропускал ее вперед, если они сталкивались у подъезда. А его маленький сын никогда не проходил мимо, не поздоровавшись. Таня была вежливой и таким же воспитывала своего мальчугана. Даже сейчас, когда на нее навалилось горе, Татьяна, попытавшись совладать со слезами, сказала:

Таня разжала руки и показала ей свою находку. Малыш совсем успокоился и мирно спал на Таниной груди.

— Доброй ночи.

Пожилая Маргарита Ефимовна села рядом и воскликнула:

— Ой, что это у вас? Котенок?

Таня разжала руки и показала ей свою находку. Малыш совсем успокоился и мирно спал на Таниной груди.

— Это душа мужа твоего пришла, чтобы тебе не одиноко было. Детка, ты плачь, слезы — лучшее лекарство. Я знаю, что говорю.

И она поведала Татьяне свою историю жизни, в которой были прикованный к постели муж и сын, давно отказавшийся от своих беспомощных родителей.

Татьяна не заметила, как стал зарождаться новый день. Она спохватилась, что застудит пожилую женщину, всю ночь просидевшую с ней на подъездной лавочке, и, выразив признательность за компанию и попросив прощение за это ночное приключение, засобиралась домой. Маргарита Ефимовна пожелала ей счастья и предложила заходить, если будет грустно.

Таня накормила котенка молоком и принялась за уборку. Мыла она три дня, залезая в самые потаенные места квартиры. За трельяжем в спальне она нашла старую открытку, в которой муж написал лишь одно слово: «Люблю». Таня собиралась заплакать, но взяла себя в руки и прошептала: «Спасибо. И я тебя».

Началась новая жизнь. Время летело с поразительной скоростью. Мальчику исполнилось 13 лет, когда Таня познакомилась с Иваном Ивановичем, директором ритуального магазина. Он был намного старше и женат. Татьяна зашла купить венок к очередной годовщине со дня гибели Вадима. Иван Иванович в этот момент вышел в торговый зал и обратил внимание на стройную женщину в синем кашемировом пальто. Она вежливо отвечала на вопросы продавца и лишь на секунду повернулась в его сторону, почувствовав взгляд. Иван Иванович смутился и понял, что попал. Он догнал незнакомку на улице, взяв обещание позвонить ему в случае, если потребуется какая-либо помощь. Предложить ей общение он не осмелился — столько читалось в этой уставшей, но очень красивой женщине, достоинства. Таня отмахнулась, но телефон взяла — лишь бы отстал.

Однако позвонила ему буквально через неделю, когда вернулась домой с работы и застала в квартире потоп. Сын где-то гулял, а другого мужского плеча у нее не было. Таня вспомнила об Иване Ивановиче. Он прилетел на крыльях любви и быстро решил проблему: нашел сантехника, успокоил соседей, сделал чай Тане. В этот вечер он от нее с трудом, но ушел.

В следующий раз помощь потребовалась на кладбище, где покоился Вадим. Просел тяжелый памятник, и Татьяна не знала, как лучше ей поступить, — сменить обелиск на новый или постараться подправить этот? Преданный Иван Иванович позвонил в какой-то комитет, потребовав выделить вдове погибшего военнослужащего деньги на замену надгробной конструкции человеку, «умершему за родину! — кричал он в трубку. — Вы понимаете, она муж потеряла кормильца, сама тащит все на своих плечах!»

Таня получше рассмотрела заботливого кавалера и увидела уравновешенного, целеустремленного, обеспеченного и вполне симпатичного мужчину. Он ей нравился.

Потом организовал грузчиков, и спустя две недели после начала этой катавасии на могиле Вадима стоял новый памятник.

Таня получше рассмотрела заботливого кавалера и увидела уравновешенного, целеустремленного, обеспеченного и вполне симпатичного мужчину. Он ей нравился. Ну и что, раз женат? С кем не бывает… И Таня, забыв о своих детских переживаниях, когда папа завел интрижку с ее учительницей русского языка и литературы, пустилась в омут с головой.

Таня расцвела. Кажется, даже Иван Иванович рядом с ней подтянулся.

«Права коллега Лидия Петровна! Женщина действительно может полюбить кого угодно, если мужчина заботится о ней, уделяет время и внимание», — вздыхала Таня.

А потом она узнала, что беременна. Поначалу Татьяна и внимания не обратила на проблемы с циклом. Такое случалось с ней и прежде, но когда вдруг глянула в календарь, обомлела и молнией полетела к врачу. Всю дорогу она шептала: «Этого не может быть, этого не может быть…»

Однако миловидная женщина-доктор подтвердила ее опасения. Срок — три месяца. Татьяна вышла из кабинета, опустив голову. Такой униженной она не чувствовала себя никогда. Дело не в том, что она ждет ребенка. Данному факту только радоваться нужно. Но Иван Иванович женат, все решат — специально забеременела, пытаясь увести мужика из семьи. Что теперь делать?! И говорить ли ему?

Кавалер явился вечером, хотя она его сегодня не ждала. Таня сидела в своей любимой позе, поджав под себя ноги, и смотрела в окно. Стоял октябрь, но осень в этом году выдалась удивительно теплой. Милый Ванечка поставил пакет с фруктами на стол и пытался пошутить. Как всегда, неудачно. Таня обычно реагировала на его несмешные прибаутки сдержанным смехом, лишь бы доставить ему пусть небольшое, но удовольствие, а в этот раз просто промолчала.

Он сел напротив и виновато взглянул в глаза:

— Танечка, все в порядке?

Она слабо улыбнулась и попросила поставить чайник. Иван Иванович засуетился на кухне, роняя вилки, просыпая заварку и в довершение поранив палец при попытке разрезать лимон.

Таня спохватилась и бросилась к нему:

— Ну, что же ты такой неумелый! А у нас скоро ребеночек будет…

Она и сама не поняла, как эти слова сорвались с ее уст. Иван Иванович широко уставился на нее. Таня высвободилась из его рук и снова села на кресло.

— Танечка…

Он бросился к ней и стал щекотно целовать, что бывало с ним в минуты особенного напряжения. Уже через полчаса он звонил каким-то врачам. Последнее, что она услышала перед тем, как уснуть, были его слова:

— Моя жена беременна.

От законной супруги Иван Иванович ушел через месяц. А еще спустя два они с Таней тихо расписались в районном ЗАГСе. Срок у Татьяны уже был большим, по всем признакам выходила девочка, которую они и ждали.

На свет действительно появилась крикливая малышка, первые полтора года выматывающая новоиспеченную мать постоянными требованиями. Замолкала и мило улыбалась она только при появлении отца, который в крохе души не чаял. Позже мама и дочь нашли общий язык. Девочка, которую нарекли Полиной, явно примирилась с еще одной женщиной в жизни своего папы, а Татьяна научилась не раздражаться от недостатков дочери, являющихся отражением ее собственного характера.

Все сложилось хорошо, и Таня даже простила своего отца, поняв простую истину: если бы он оказался тогда с ней честным и все рассказал сам, ничто не изменило бы ее чувств к нему. Но папа молчал, позволяя ей самостоятельно составлять картину его взаимоотношений с учительницей русского из сплетен, царивших вокруг. Будто переложил ответственность за свои поступки на нее. Однако Таня больше не держала на него зла, а для себя решила оставаться открытой со своими детьми. Пусть лучше плохие новости о маме они узнают от нее самой, чем от посторонних людей.

Кстати, тот котенок, которого она когда-то нашла у подъезда, вырос в толстого лежебоку.

Вот такой получилась Танина жизнь. Кто-то осудит, кто-то позавидует, кто-то восхитится. Но она боролась за свое счастье, а это порой приходится делать даже с самим собой.