Сорок четыре ступеньки

Когда становишься на следующую ступеньку жизни, неважно, сколько осталось позади. Важно ведь, какая ты сегодня, в этот период жизни. Счастлива ли, здорова ли, любима ли, довольна ли жизнью... Ничего, что позади осталось уже сорок четыре. Ведь мне никто не дает моих лет, очень даже удивляются, узнав, сколько лет имею. Наверное, это я для самоуспокоения говорю себе.

И еще. Важно, очень даже, чтобы идти вверх по ступенькам жизни, а не спускаться вниз. Во всех отношениях. Путь саморазвития, самоусовершенствования и т.п. Не верю, что в середине жизни каждый человек знает себя хорошо, нашел себя, свое место... Это постоянный процесс. И чем раньше человек обретет уверенность в этом вопросе, тем более довольным жизнью будет он. Я сменила профессию полгода назад. И довольна пока. С умственного труда перешла на физический и получаю большее удовлетворение, чем раньше. Вижу результат своего труда сразу же и вижу, в чем еще можно развиваться. Приятно принимать похвалу за приготовленные мною блюда. Приятно ощущать, что новые блюда я знаю теперь не по названию, а умею их вкусно приготовить... Опять хвалюсь, ужасная привычка! Ежедневно благодарю Бога за подаренную мне возможность найти свое призвание в новой специальности. И плюс мое старание и терпение.

Я рада, что не утратила способность радоваться простым вещам. Необычному рисунку на небе, шелковистой густой траве, по которой ходят огромные вороны. Простым полевым цветочкам у обочины. Рою трудолюбивых пчел, которые кружатся вокруг кустарника с маленькими цветочками. Я выхожу на перерыв на работе и любуюсь работой пчелок. И думаю, что очень похожа на них. Около двух месяцев в коллективе не хватает работников, т.к. был период отпусков, а затем пару человек уволились. Приходится больше и быстрее работать. Приятно, что шеф отметил это дополнительной премией. Но не деньги только радуют меня, а то, что хватает сил у меня и терпения, хотя в этой профессии я новичок...

Есть грустные моменты, но о них можно думать ведь с другой стороны. Можно расстраиваться от мысли, что моя единственная дочь скоро улетит на другую сторону земного шара и мы нескоро увидимся, а между нами будет разница в шесть часов! А можно подумать, что она будет очень счастлива от такого переезда, ведь давно мечтала жить в той стране. Она уезжает, чтобы чаще видеться со своим любимым человеком, значит будет более счастлива...

Можно видеть в жизни дикую усталость от работы, а можно видеть удовлетворение от хорошо выполненной задачи, слышать похвалу от коллег за успешно выполненную работу.

Можно видеть в жизни дикую усталость от работы, а можно видеть удовлетворение от хорошо выполненной задачи, слышать похвалу от коллег за успешно выполненную работу. Можно цепляться к мужу за его недостатки, которые за наши совместные двадцать один год не изменились. А можно улыбаться от одной только мысли, что муж сделал себе привычку последние месяцы называть меня «счастье моё». И это не формальное «дорогая».

Можно волноваться из-за болезней, которые иногда беспокоят. А можно увидеть другую сторону медали: я спокойно пробегаю восемнадцать кругов по школьному стадиону. И эти полчаса непрерывного бега делают меня более выносливой на работе, более спокойной и уравновешенной. Природа наделила меня формами, так что излишний вес меня никогда не беспокоил. Разве это не повод для радости?

И пусть, что полтора года назад я сменила страну проживания. Масса слез, нервов и переживаний позади. И, неизвестно, сколько впереди. Это просто жизнь! Я не уверена, что в Польше я буду жить оставшиеся года жизни. Я люблю Францию, все французское. И настолько, что взялась учить французский язык... А может быть, мы уедем в будущем к дочке, в США? Один Бог знает, что для нас лучше, на него и надеемся.

Рассыпает время свой песок узкой дорожкой. Главное ведь — не сбиться с пути. Сколько вокруг происходит всего, и важно видеть жизнь, пока проживаешь ее. Сколько разных интересных людей встречаешь, и, главное, не переставай удивляться. Человек — сильное создание! Он может все вынести и даже тогда, когда уже не может... Знаю от мужа, марафонца и прошедшего два железных триатлона. Бежать! Бежать к цели, даже на деревянных ногах, в полуобморочном состоянии, падая, вставать и бежать дальше, не сходя с дистанции...

А если упадешь и не сможешь подняться, возьмись за руку, которую всегда тебе протянет твой Бог. Это друг, который всегда с тобой. Это — источник неиссякаемой силы. Не бойся ошибок в жизни. Нужно стараться их избегать, но жить в страхе перед ними нельзя. Скажи себе: «Ты — молодец! Вставай, идем дальше!» И вперед! Поднимаемся на следующую ступеньку жизни. Сорок пять, сорок шесть...