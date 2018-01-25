Случай на дороге

Небольшое курортное место, где проживали мы с мужем, как и все курортные места, не предполагало иметь любого рода предприятия, кроме предприятий сферы обслуживания, в связи с чем все трудоспособные жители нашей деревеньки, не нашедшие себе работу в ней, трудоустраивались в близлежащих городах, в большинстве своём добираясь до них на своих автомобилях.

Не став исключением и не найдя себе места работы в нашей деревеньке, я нашла для себя работу на одном из предприятий небольшого городка, расположенного в двадцати километрах от нашего дома, большая часть дороги к которому пролегала через небольшой лес.

Как и большинство региональных дорог Германии, и эта дорога была с двухсторонним однорядным движением, где, во избежание помех движения другому автотранспорту и во избежание затора, было предписано движение со скоростью сто километров в час.

В то раннее весеннее утро мне предстояла утренняя рабочая смена и, соответственно, ранний выезд из дома, что было для меня привычным и не вызывало никаких неудобств. Напротив, я очень любила эти утренние поездки из-за отсутствия в них интенсивного движения автотранспорта и задержек, связанных с ним.

Начавшее своё восхождение солнце уже осветило свободные от леса территории, но узкая дорога, проходившая сквозь лес, была ещё в рассветном полумраке, прерываемом огнями редких встречных автомашин.

В то раннее весеннее утро мне предстояла утренняя рабочая смена и, соответственно, ранний выезд из дома, что было для меня привычным и не вызывало никаких неудобств.

Выехав на участок дороги с предписанным скоростным движением, я, всегда следуя установленным правилам, увеличила скорость движения до ста километров в час, спокойно продолжив езду на этой скорости.

Проехав большую часть скоростного участка дороги, на противоположном крае её я неожиданно увидела выскочившего на встречную полосу двухгодовалого оленёнка, успевшего увернуться от проходившего встречного автомобиля и намеревавшегося перебежать дорогу к противоположной части леса.

В мгновение пробежав всю небольшую ширину дороги, оленёнок, не сумев рассчитать своё движение и, по-видимому, решив перепрыгнуть через мою автомашину, вместо этого запрыгнул на её капот, став снесённым и отброшенным ударом с ней и вызвав автоматическое открытие её капота.

Вертикально поднятый капот моей машины заслонил мне всё лобовое стекло, не дав мне возможности обзора и приблизив меня к возможному столкновению с пограничными дорожными столбами, ограждающими дорогу от метровой ширины ливневого кювета и леса за ним.

Предотвращая возможное столкновение с дорожными столбами, я, стараясь крепко держать руль, начала резко тормозить, к своему изумлению почувствовав неспособность тормозной педали к нажиму.

В кратчайший миг поняв неизбежность аварии и моей смерти в ней, я, визуально увидев свою гибель и спокойно приняв её как неизбежность, мысленно уже попрощалась с жизнью и со своими близкими.

Предотвращая возможное столкновение с дорожными столбами, я, стараясь крепко держать руль, начала резко тормозить...

В этот же миг я почувствовала, что в открытую створку левого бокового окна моей машины стремительно и с непостижимо огромной скоростью влетело что-то большое и всем своим невидимым телом буквально плюхнулось мне на колени, вместе с моей ногой став сильно давить на педаль, на моё изумление, тотчас же остановив машину.

Ещё не отойдя от пережитого шока и ещё не полностью осознавая своё спасение, я, с трудом выйдя из машины, увидела остановившийся позади меня автомобиль и идущего ко мне на помощь его владельца. Одним взглядом осмотрев меня и спросив о моём состоянии и о необходимости в его помощи, он, попросив извинить меня за причину его спешного отъезда, сам позвонил в полицию о случившейся со мной аварии и, получив от них уведомление об их выезде, попрощался со мной и уехал.

Ожидая приезда полицейского и осматривая свою машину и место аварии, я увидела, что моя машина остановилась всего в десяти сантиметрах(!!!) от придорожного столба, в полуметре от которого находилась метровой ширины ливневая канава, за которой начиналась полоса деревьев леса.

Обходя машину, я увидела и след тормозного пути моей машины, который, к моему удивлению, по своей длине был намного короче расчётного тормозного пути при моей скорости движения. Оторванный передний номерной знак моей машины лежал в пятидесяти метрах позади неё на проезжей части дороги. Чуть далее, метрах в пяти от него, за ливневой канавой, у первого дерева лесной полосы лежал умирающий оленёнок с разорванным от удара животом и вышедшими из него внутренностями.

Обходя машину, я увидела и след тормозного пути моей машины, который, к моему удивлению, по своей длине был намного короче расчётного тормозного пути при моей скорости движения.

Не имея возможности помочь оленёнку, я, подойдя к нему и склонившись над ним, только и успела ему сказать:

— Что же ты так торопился перебежать дорогу, ведь в раннее утро здесь нет много машин, и ты мог бы перейти её без опасности для своей жизни.

Приехавший на место моей аварии полицейский, увидев меня, стоящую у оленёнка, поздоровавшись, тотчас же позвонил в Охотничье ведомство и к леснику, сообщив им о сбитом в аварии животном. Дав указание оповестить владельца той части леса о случившемся и убрать пострадавшее на его территории животное (которое, по закону, становится собственностью и трофеем владельца леса и может быть использовано им на его усмотрение), полицейский начал осмотр места аварии и моей машины, тотчас же вызвав по телефону представителей моей страховой компании для осмотра ими моего автомобиля и принятия ими решения о возмещении причинённого мне ущерба, а также для эвакуации ими моей машины с места аварии и для доставки меня до моего места работы.

Записывая мои показания и увидев место остановки моей машины в десяти сантиметрах от придорожного столба, полицейский, с нескрываемым удивлением посмотрев на меня, серьёзно сказал:

— Несомненно, у Вас есть Ангел-Хранитель!

В свою очередь удивившись такому утверждению немецкого полицейского, как и большинство людей Германии, скептически относящегося к религии, я, сама ещё не полностью осознав случившееся со мной, кивнув головой, ответила:

— Да! Несомненно, есть!