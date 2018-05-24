Сказка про Зависть

Жила-была одна девочка. Звали её Катя. Это была обыкновенная девочка с курносым носиком и с веселыми веснушками, которые делали её похожей на многих её подружек. Но все-таки Катя сильно отличалась от других девочек: она была завистливая. Увидит, например, Катя у кого-нибудь красивую заколку и чувствует, как внутри у нее что-то сжимается, давит, не дает покоя. Ей тоже такую заколку хочется. Купят кому-нибудь интересную игрушку — у Кати сразу же портится настроение, потому что у неё такой игрушки нет. Тогда бежит она к маме и начинает выпрашивать, чтобы та ей такую же купила. Мама уже устала объяснять дочери, что есть более важные вещи, которые нужно покупать: например, еда и необходимая одежда. Катя ничего и слушать не хочет, сразу в слезы и убегает в сад. А там упадет на мягкую траву и плачет, чувствуя себя очень несчастной. Вот как-то увидела Катя на своей подружке Тане новое платье. Очень оно Кате понравилось: розовое с блестящими звездочками. Катя сразу поняла, что давно о таком платье мечтала. Побежала она к маме и стала, как всегда, просить, чтобы мама ей такое же платье купила.

— Доченька, — говорит мама. — Тане подарили это платье на день рождения. Я ведь тебе тоже платье на день рождения дарила.

— Ах, мама! Танино платье красивее, я очень-очень хочу, чтобы ты мне такое же купила.

— Нет, Катя, — ответила мама, — так дело не пойдет. Ты должна учиться управлять своими желаниями. На свете огромное множество вещей, у нас на все денег не хватит.

— Ты просто не любишь меня! — крикнула Катя и убежала в сад.

Она, конечно, знала, что мама её любит. Просто в тот момент ей стало себя очень жалко, и поэтому она захотела сказать маме что-нибудь обидное.

Вот лежит Катя на траве и плачет. Вдруг слышит: поблизости что-то заскрипело, как будто бы дверь открылась. Катя подняла голову, посмотрела в ту сторону, откуда раздался скрип, и увидела маленькую дверку, которая находилась прямо в стволе дерева у самой земли. Она была приоткрыта. Катя протянула руку, чтобы убедиться: действительно ли это дверь, и вдруг почувствовала, как какая-то сила затягивает её вовнутрь дерева. Девочке стало очень страшно, она захотела крикнуть и позвать на помощь маму, но голос куда-то пропал.

От страха Катя зажмурила глаза. А когда она их открыла, то увидела, что находится в большой комнате, заваленной всевозможными вещами. Катя поднялась с пола, огляделась по сторонам и увидела, что многие вещи ей знакомы. Когда-то они были причиной её зависти. Вот синий блестящий велосипед, а вот кукла, умеющая ходить. Но все было запыленным и от этого казалось не таким красивым, как прежде. Наверху всего этого завала лежало розовое платье с золотыми звездочками. Платье было чистым, видимо, его недавно сюда положили. Катя подошла поближе и дотронулась до платья.

И она, взяв быстренько платье, куклу и велосипед, хотела уже было направиться к выходу, но Зависть, растопырив свои длиннющие руки, загородила дорогу.

— Ты можешь взять его себе, — вдруг услышала она и оглянулась.

Позади нее стояла странная женщина. Её кожа была зеленого цвета. Маленькие прищуренные глазки, казалось, буравили Катю насквозь. Губы у неё были тонкими, вытянутыми в ниточку, а длинные руки свисали ниже колен.

— Ой! — вскрикнула Катя. — Вы кто?

— Кто я? — в свою очередь спросила женщина,— неужели ты меня не узнаешь? Я твоя зависть. А вещи, которые ты здесь видишь, все могут принадлежать тебе.

— Правда? — обрадовалась Катя. — Спасибо!

И она, взяв быстренько платье, куклу и велосипед, хотела уже было направиться к выходу, но Зависть, растопырив свои длиннющие руки, загородила дорогу.

— Постой, постой! Куда ты так торопишься? — спросила она.

— Домой!

— Не-е-ет, — протянула Зависть, — так просто я тебя не отпущу. За эти вещи ты должна мне заплатить.

— Но у меня нет денег, — растерянно сказала Катя.

— А мне и не нужны деньги. Ты поработаешь у меня. Если я буду тобой довольна, то, пожалуйста, можешь возвращаться домой.

— А что я должна буду делать? — спросила Катя.

— Для начала наведи здесь порядок: вытри пыль и сложи все вещи. Ну давай, начинай, а я пока пойду погуляю. Теперь, когда ты здесь, я наконец-то могу отдохнуть.

Сначала она решила рассмотреть все вещи, чтобы потом знать, куда что положить. Катя увидела мячик и взяла его в руки. Она вспомнила, как завидовала Свете, что у неё был такой мяч.

Сказав это, Зависть вышла из комнаты.

Катя не очень-то любила убирать. Маме приходилось несколько раз напоминать ей, чтобы она навела порядок в игровой или сложила свою одежду, прежде чем Катя бралась за работу. Но теперь было совсем другое дело: её ждала награда, и Катя с неохотой, но все же взялась за уборку. Сначала она решила рассмотреть все вещи, чтобы потом знать, куда что положить. Катя увидела мячик и взяла его в руки. Она вспомнила, как завидовала Свете, что у неё был такой мяч.

— А сейчас я сама могу с ним поиграть, — обрадовалась Катя и стала подбрасывать мячик и ловить его.

Наигравшись вдоволь, Катя отложила мяч в сторону и взяла кубики. Из них можно было составлять разные картинки, чем Катя и занялась. Так, перебирая одну вещь за другой и играя, она не заметила, как открылась дверь и вошла Зависть.

— Ну, как? — спросила Зависть. — Выполнила задание? Показывай свою работу.

— Нет, я ещё не всё... — начала оправдываться Катя, — очень много всяких вещей, и я не успела... А что, теперь я не смогу взять то, что мне понравилось?

— Почему не сможешь? Бери. Только ты мне все равно заплатишь.

И Зависть, подойдя вплотную к Кате, вцепилась в нее своими корявыми пальцами. Катя со страхом смотрела на Зависть, а та, не сводя с Кати глаз, принялась бормотать какое-то заклинание. Катя почувствовала, что с ней что-то происходит, у неё закружилась голова и потемнело в глазах. Через некоторое время Зависть отпустила Катю, и та увидела перед собой... себя. Сначала она подумала, что это её отражение, но другая Катя начала вдруг смеяться, показывая на неё пальцем.

— Ну и уродина же ты! — хохотала она. — И за что тебя твоя мама только любит? А ведь она тебя сильно любит и уже скучает по тебе. Ну что ж, можешь забирать свои подарки и отправляться домой.

Подбирая подаренные ей вещи, Катя вдруг с испугом заметила, что у нее ужасно длинные руки. Мало того, они стали зеленого цвета.

Катя ещё не совсем успокоилась, и поэтому не могла даже думать, как так получилось, что Зависть стала на неё похожа. Ей было не до этого. Она хотела как можно скорее уйти отсюда. Подбирая подаренные ей вещи, Катя вдруг с испугом заметила, что у нее ужасно длинные руки. Мало того, они стали зеленого цвета. Катя глянула в зеркало, висящее на стене. Из зеркала на неё смотрела Зависть.

— Что ты сделала со мной? — закричала в ужасе Катя. — Как я пойду домой такая?

— А ты надень красивое платье!

— Зачем мне красивое платье, если я — это не я? Меня даже никто не узнает!

— Зато все будут завидовать! Ведь вещи — самое главное в жизни.

— Нет, не главное! Я теперь это поняла. Верни назад мою внешность! И подарков мне твоих не надо. И завидовать я больше никогда никому не буду. Только сделай все как было, пожалуйста!

— Поздноватенько ты это поняла, — ехидно улыбнулась Зависть. — Ну что ж, если ты отказываешься идти домой, то придется пойти мне. Мама уже заждалась. А ты оставайся здесь и стереги вещи. Может быть, они ещё кому-нибудь пригодятся.

И, махнув Кате рукой, Зависть вышла из комнаты, закрыв за собой дверь.

Катя подбежала к двери, подергала её за ручку, пытаясь открыть, но у неё ничего не вышло.

Оставшись одна, Катя опустилась на пол, обхватила колени руками и горько заплакала. Она так долго плакала, что даже устала от этого и незаметно для себя заснула. Проснувшись, Катя первым делом посмотрела на свои руки. Они были попрежнему зелеными. Хотя Катя поспала, она все равно чувствовала себя уставшей. У неё не было сил даже для того, чтобы снова плакать. Катя сидела, уставившись глазами в одну точку, и думала о том, как хорошо было бы оказаться сейчас дома и прижаться к маме. А потом побежать на улицу и поиграть со своими подружками в прыгалки или в догонялки. У неё такие веселые подружки! И почему Катя раньше этого не замечала? А теперь, когда она осталась одна, Катя отдала бы все свои игрушки и нарядные платья за то, чтобы снова пообщаться со своими друзьями.

— Какая же я была глупая! — в сердцах сказала Катя. — Вот теперь сижу я здесь одна возле этой кучи с вещами, но они мне совсем не нужны.

— Какая же я была глупая! — в сердцах сказала Катя. — Вот теперь сижу я здесь одна возле этой кучи с вещами, но они мне совсем не нужны. Лучше бы их здесь не было, смотреть даже на них не хочу! — и Катя отвернулась от когда-то желанных вещей.

Но сидеть просто так было скучно, и Катя решила чем-нибудь заняться. Настроения играть у нее не было, и Катя стала складывать вещи. Когда с работой было закончено, Катя удивилась, как просторно стало в комнате. Да и вещей оказалось совсем немного. Игрушки она убрала в шкаф, одежду сложила в стопочку, а велосипед поставила к стене. Посередине комнаты остался стоять сундук. Катя раньше его не видела, так как он был завален вещами.

— Надо его отодвинуть к стене, тогда в комнате будет совсем просторно. Она подошла к сундуку , уперлась в него руками, пытаясь подвинуть. Сундук был очень тяжелым.

— Интересно, что там внутри? — вслух подумала девочка. — Сейчас посмотрю.

И вдруг она услышала, что в сундуке кто-то плачет.

— Кто здесь? — спросила Катя и постучала по крышке. — Вылезай!

— Нет, не вылезу! — раздалось из сундука.

— Почему?

— Ты меня съешь!

— Вот ещё! Не буду я тебя есть, вылезай!

— Нет, не вылезу! Ты меня обманываешь: говоришь, что не съешь, а сама съешь!

— Почему ты думаешь, что я тебя съем?

— Потому что ты Баба Яга. А она всегда хочет детей съесть.

— Не говори глупости! Никакая я не Баба Яга. Вылезай и посмотри!

Некоторое время было тихо. Потом в сундуке кто-то глубоко вздохнул. Крышка медленно поднялась, и из сундука вылезла Катина подружка Таня.

И тут Катя вспомнила, что она ужасно выглядит.

— Подожди, — спохватилась она, увидев, что крышка сундука приподнялась. — Ты знаешь, со мной произошло что-то невероятное. Зависть, которая здесь живет, заколдовала меня, и я теперь не похожа на себя прежнюю. Ну, теперь можешь вылезать, я тебя предупредила.

— Хорошо, я вылезу, — послышалось из сундука, — только ты отойди в сторону подальше.

Некоторое время было тихо. Потом в сундуке кто-то глубоко вздохнул. Крышка медленно поднялась, и из сундука вылезла Катина подружка Таня.

— Ой, Танечка! Это ты! — обрадовалась Катя.

— Откуда ты меня знаешь? — спросила Таня, боязливо поглядывая на Катю.

— Так я же Катя, твоя подружка! Ой, Таня, ты не поверишь, что со мной приключилось! Я тебе всё позже расскажу. А ты-то как в сундуке оказалась?

— Я гуляла в саду, — начала рассказывать Таня, — присела отдохнуть в тени и оказалась в этой комнате. Услышав шаги, я залезла в сундук и затаилась. А потом я заснула, и ты меня разбудила...

— Хорошо, что тебя не увидела Зависть, а то бы она тебя заколдовала, — сказала Катя. — А мне вот не повезло... — грустно добавила она и заплакала, закрыв зеленое лицо руками.

Тут она почувствовала, что кто-то до неё дотронулся. Это была Таня. Пересилив страх, она погладила Катю по голове.

— Не плачь, Катя, — успокаивала девочку подружка, — я тебе помогу. Мы что-нибудь обязательно придумаем.

— Что? — сквозь слезы спросила Катя.

— В сундуке я нашла какой-то ключ, может быть, он нам пригодится. Пойдем к твоему дому, а там видно будет.

Тут она почувствовала, что кто-то до неё дотронулся. Это была Таня. Пересилив страх, она погладила Катю по голове.

— Как же я такая пойду? — всхлипнула Катя. — Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь увидел.

— Мы дождемся, когда стемнеет. А пока давай узнаем, от чего этот ключ.

Она подошла к двери, вставила в замок ключ, повернула его и... дверь открылась.

— Вот это удача! — воскликнула Таня. — Мы на свободе!

Она первая вышла на улицу, огляделась и махнула рукой подружке:

— Пойдем!

Катя вышла, боязливо озираясь по сторонам. Начинало темнеть. От кустарников и деревьев падали на землю длинные тени. Под таким прикрытием девочки быстро добрались до Катиного дома. Там на скамейке сидела Зависть и ела мороженое. Конечно, можно было подумать, что это Катя, но девочки-то знали, что это злая и подлая Зависть.

— Ты подожди меня здесь, — сказала Таня.

Подойдя к Зависти, Таня приветливо сказала:

— Здравствуй, Катя! Что ты так поздно на улице делаешь?

— Не видишь? Мороженое ем, — ехидно ответила Зависть.

— Дай мне попробовать.

— Ну вот ещё, чего захотела. Это мое мороженое.

— Катя, почему ты жадничаешь? У меня дома много всяких сладостей, и я бы с тобой обязательно поделилась. Если хочешь — пойдем, я тебя угощу.

— Ну, пойдем, — обрадовалась Зависть.

Таня повела Зависть в ту сторону, где затаилась её подружка. Когда они подошли совсем близко, из-за кустарника выбежала Катя и обхватила Зависть длинными руками. Та пыталась вырваться, но у неё ничего не получалось. У Кати была её сила.

— Отпусти меня, — пыхтела, выкручиваясь, Зависть, — отпусти немедленно! Все равно у тебя ничего не выйдет, и ты навсегда останешься такой уродиной! Я до тебя ещё доберусь!

— А это мы еще посмотрим! — ответила Таня и помахала перед носом Зависти ключом от входной двери.

Дотащив Зависть до дерева, девочки впихнули её в дупло и сразу же закрыли дверь на два оборота для надежности. Изнутри дерева раздались ужасные вопли. Зависть стучала в дверь кулаками, пинала её ногами. Но дверь оставалась закрытой. А Катя из страшной и зеленой превратилась снова в обыкновенную девочку с курносым носиком и с веселыми на нем веснушками. Девочки были очень довольны, что им удалось перехитрить Зависть, но только что же делать с ключом?

— Давай, выбросим его в озеро, чтобы никто и никогда не выпустил Зависть на свободу, — предложила Таня.

Так девочки и сделали. А Катя с тех пор совсем перестала завидовать своим подружкам. Она поняла, что вещи — это не главное в жизни. Главное, что тебя любят такой, какая ты есть.