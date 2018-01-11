Сказка о фонарике

В один прекрасный и удивительный день на свет появился маленький электрический фонарик. Его сделали добрые люди, и поэтому он получился очень красивым. В него сразу же поставили новые батарейки, и теперь фонарик мог светить своим большим и открытым глазом в темноте и помочь людям найти нужную дорогу.

Фонарик всегда очень радовался, когда его включали. Он с восторгом смотрел на окружающий мир, каждый раз надеясь увидеть в нём что-то новое и интересное. Когда его выключали, фонарик нисколько не обижался и быстро засыпал. Во сне ему снилось всё то, что он только что успел разглядеть наяву. Каждый раз, оказываясь полезным людям, фонарик очень радовался. Ведь это такое большое удовольствие — быть нужным другим, помогать им. Он много раз выручал людей в самое трудное для них время — когда было темно и страшно. Вместе с фонариком им было не страшно, и люди благодарили его за это.

Время шло, и от постоянной работы здоровье фонарика стало портиться. Его батарейки начали садиться. Он уже не мог светить так ярко, как прежде, и поэтому им стали пользоваться всё реже и реже. В конце концов, о нём все забыли, и он, оставшись без работы, тихо лежал забытый на своей полочке в кладовке и грустил.

Однажды одна маленькая девочка случайно зашла в кладовку и увидела на полке красивый фонарик. «Какой же он замечательный!» — сказала она и взяла его в руки. Рассматривая его со всех сторон, она согрела фонарик своим теплом. Девочка попыталась его включить, но у неё ничего не получилось: батарейки давно сели. Девочка огорчилась, но сказала: «Я всё равно тебя люблю, милый фонарик, и буду с тобой дружить!»

Девочка огорчилась, но сказала: «Я всё равно тебя люблю, милый фонарик, и буду с тобой дружить!»

Согретый тёплыми словами девочки, фонарик опять почувствовал, что кому-то нужен. Его переполняла радость, но выразить её он не мог — ведь он был только фонариком! И тогда, собрав все свои последние силы, фонарик ярко вспыхнул и на какое-то время засветился.

Девочка смотрела на светящийся огонёк фонарика широко раскрытыми глазами — как случилось, что фонарик загорелся сам?! Она очень обрадовалась этому чуду.

Свет фонарика всё больше тускнел — силы окончательно покидали его. Яркий лучик превратился в совсем маленькую и едва заметную точку. Еще несколько секунд, и пропала и она. Фонарик окончательно погас.

«Я тебя спасу», — сказала девочка и побежала к своему папе. Совсем недавно папа купил несколько батареек для своего нового будильника. Девочка попросила папу дать ей две штучки и вместе с ними побежала в кладовку, где спал погасший, но очень счастливый фонарик. Девочка прижала его к своей щеке и прошептала: «Не горюй, дружок, всё будет хорошо». Она вынула из тела фонарика старые батарейки и поставила вместо них новые.

Когда фонарик снова включили, его свет разлился по всей комнате. Фонарик снова мог рассматривать мир, а главное — помогать людям. Он был абсолютно счастлив от этого. Но самую большую радость он почувствовал, когда девочка, обрадовавшись его новому рождению, прижала его к своей щеке и счастливо засмеялась.

Как же это прекрасно — делать других счастливыми!

Иллюстрация Татьяны Партиной