Было раннее июньское утро. Лиза открыла глаза. На душе у нее было радостно, потому что сегодня у нее день рождения — ей исполняется шесть лет. Солнце улыбалось ей. И вдруг Лиза поняла, что не только солнце, но и кто-то еще заглядывает в окно. Это ее очень удивило, ведь она жила на шестом этаже.

— Вы кто? — вежливо спросила Лиза, открыв окошко.

— Я Фея Белошвейка, — ответила чудесная гостья и залетела в комнату через окошко. — Всю ночь я разносила волшебные рубашки и платья детям. Каждому — по его характеру. Даше — фиолетовое за старательность: она прекрасные рисунки для мамы, папы и сестры нарисовала. Тёме — зеленую за аккуратность: он хорошо зубы чистит. А Кеше — синюю рубашку за храбрость, он малышей защищает. Утром ребятишки проснутся и увидят свои подарки. Правда, еще несколько платьев осталось. Но я очень устала, заметила, что ты уже не спишь, вот и заглянула к тебе.

Лиза была очень гостеприимной девочкой. Она спросила Фею:

— Хотите чаю? Бабушка вчера испекла вкусные пирожки.

— С удовольствием попробую, — ответила Фея Белошвейка.

Лиза принесла из кухни пирожки и чайник с чашками. Фея с благодарностью приняла угощение и выпила чашечку чаю. Видно было, что она отдохнула и сил у нее прибавилось. Фея загадочно улыбнулась и сказала:

— Я знаю, что у тебя сегодня день рождения. Тебе исполняется шесть лет. А у меня как раз осталось шесть платьев. И я хочу отблагодарить тебя за гостеприимство и подарить тебе эти волшебные платья.

Фея Белошвейка протянула Лизе блестящий пакет с шестью платьями:

— Платья эти не простые, а волшебные. Какое платье ты утром наденешь, такой характер у тебя и будет весь день. Спасибо за угощение, милая девочка! — сказала на прощание Фея и вылетела в окно.

**

Лиза заглянула в пакет: все без исключения платья были красивые и нарядные. Она вытащила одно из них — синее в желтый цветочек:

— Какое красивое! Надену-ка я его сегодня на день рождения.

Тут Лиза заметила, что на каждом платье есть этикетка. Лиза уже умела читать и на понравившемся ей платье она увидела слово «Жадность».

«Платье красивое, а название у него не очень хорошее», — подумала Лиза. Но желание показаться всем в чудесном платье пересилило, и она отправилась в гостиную.

— С днем рождения, внученька! — сказала бабушка и вдруг воскликнула: — Ой, Лизонька, какое красивое у тебя платьице! Откуда же такое?

— Фея подарила!

— Ах, шутница! — не поверила бабушка.

Начали собираться гости. Первой пришла Лизина подруга Катя и подарила ей коробку с куклой.

— Ой, Лиза, какое у тебя красивое платье! — воскликнула Катя и потрогала Лизин кружевной воротничок.

— Что ты всё трогаешь?! — неожиданно для себя закричала Лиза. — Если все будут рвать мой воротник, то от платья ничего не останется!

Лиза подумала про себя: «Ой, что я такое говорю? Я же никогда не была жадной и вредной. Это, наверное, платье сделало меня такой».

Катя обиделась и отошла в сторонку. Такого она не ожидала от своей лучшей подруги.

Лиза подумала про себя: «Ой, что я такое говорю? Я же никогда не была жадной и вредной. Это, наверное, платье сделало меня такой».

Раздался звонок в дверь, вошел Федя, поздравил Лизу и подарил ей игру «Железная дорога».

— Ух, здорово! Садись за стол, но ешь только карамельки, шоколадные конфеты не трогай.

— Это почему? — удивился Федя.

— Я карамельки не люблю, а шоколада мне и самой мало.

Федя загрустил. А Лиза снова подумала: «Так поступают только жадины. Это, наверное, снова платье действует».

В дверь опять позвонили и вошла еще одна подружка Лизы — Полина. Она поздравила именинницу и подарила ей конструктор. Полина была у Лизы в гостях впервые. Она осмотрелась вокруг, подошла к шкафу с игрушками, увидела заводного лягушонка и попросила Лизу дать ей поиграть с ним.

— Ты что?! — возмутилась Лиза. — Это мой лягушонок, нельзя! Вдруг сломаешь?!

— Я лучше уйду, — со слезами на глазах сказала Полина.

— Ну и уходи! — крикнула Лиза. — Только конструктор оставь, он мне пригодится.

— Я тоже пойду, — сказала Катя.

— Ну и пожалуйста! Вообще можете уходить, и тогда все игрушки и конфеты достанутся мне!

Федя тоже побрел к выходу.

Когда в комнату вошла бабушка, она очень удивилась, увидев Лизу одну за столом в окружении подарков.

— Я больше никогда не буду носить это платье! Я не хочу быть жадиной! — выкрикнула Лиза и убежала в комнату снимать свое нарядное вредное платье.

**

Утром Лиза выбрала простое зеленое платье с этикеткой «Смелость» и вышла во двор. И вот что она увидела. На старой березе, на самой низкой ветке сидел маленький галчонок. Он еще не умел летать и тихонько хромал, передвигаясь по ветке. К березе подкралась рыжая кошка. Она смотрела на галчонка хитрыми глазами, как будто готовилась схватить его. На березу слетелись большие галки, они громко кричали, словно защищая галчонка, но не подлетали к кошке — боялись. А хищница подбиралась все ближе и ближе.

...Вдруг стало не до смеха: мяч залетел в раскрытое окно первого этажа… «Ой, что будет? Сейчас нам достанется», — подумали ребята и приумолкли, затаив дыхание.

— Брысь! — громко закричала Лиза, подбегая к березе.

Но кошка и не думала уходить. Тогда Лиза взяла прутик и отогнала кошку. Галчонок доверчиво смотрел на Лизу, потом неуклюже похромал и вдруг взлетел. Возможно, это был его первый полет.

Ребята, которые наблюдали за происходящим, стали говорить:

— Смотрите, Лиза спасла маленького галчонка! Еще немного, и кошка схватила бы его. Смелая девочка! Молодец!

Друзья уже забыли свои вчерашние обиды и позвали Лизу играть вместе с ними в мяч. Было весело, интересно, все смеялись. И вдруг стало не до смеха: мяч залетел в раскрытое окно первого этажа… «Ой, что будет? Сейчас нам достанется», — подумали ребята и приумолкли, затаив дыхание.

Из окна выглянула незнакомая женщина и строго спросила:

— Чей мяч?

Все перепугались и не могли сказать ни слова, будто языки проглотили.

— Это наш мячик, — громко ответила Лиза. — Простите нас, мы нечаянно.

— Ничего страшного, — смягчилась женщина. — Ловите ваш мячик!

— Спасибо! — закричали все хором.

— Ой, Лиза! Какая же ты смелая!

«Это всё платье, оно мне помогло», — подумала Лиза.

**

На следующий день Лиза надела платье с этикеткой «Ложь». Слово было для нее непонятным, но что оно означает, — она решила разобраться по своим поступкам.

— Лиза, у тебя каждый день новое платье! Откуда столько нарядов? — спросила Катя.

— Да мама купила мне сразу двадцать платьев в магазине, — неожиданно слетело с Лизиного языка.

— Двадцать платьев? Вот это да! — изумилась Катя.

— А вы знаете, меня пригласили сниматься в кино! — продолжала обманывать всех Лиза.

— Не может быть! — не поверили ребята.

— Правда! Ко мне на улице подошел режиссер и сказал, чтобы я приехала на киностудию. И я согласилась!

— Счастливая! Значит, тебя скоро по телевизору покажут, — порадовалась за подругу Полина.

— А еще к нам завтра из-за границы приедет дядя Гоша, он будет меня на вертолете катать.

На следующий день Лиза надела платье с этикеткой «Ложь». Слово было для нее непонятным, но что оно означает, — она решила разобраться по своим поступкам.

— Надо же! — удивилась Оля.

— Да-да! Если хотите, приходите завтра, дядя Гоша и вас покатает.

— Обязательно придем!

Вечером, когда Лиза уже сняла платье «Ложь» и надела домашний халатик, к ней пришли девочки и сказали:

— Лиза, во сколько завтра приедет твой дядя Гоша?

— Какой дядя Гоша? — не поняла Лиза.

— Как какой?! Который всех на вертолете покатает!

— Девочки! — опустила голову Лиза. — Это всё неправда. Я вас обманула.

— И про двадцать платьев тоже неправда?

— Да.

— И про то, что будешь сниматься в кино?

— И это тоже ложь, — теперь Лиза поняла значение слова на этикетке.

Лизе было очень стыдно. Она ушла в комнату и тихо заплакала.

**

Утром Лиза в новом платье «Помощница» зашла на кухню к бабушке.

«Бабушка! Я пойду погуляю!» — хотела сказать Лиза. Но вместо этого произнесла:

— Бабушка! Я посуду помою.

— Что с тобой? Не заболела ли ты? — не поверила своим ушам бабушка.

А Лиза уже надела фартук и мыла посуду.

— Ложки будут чистыми, тарелки будут мытыми, кастрюльки будут блестящими, — приговаривала она какие-то волшебные слова.

Когда посуда была вымыта, Лиза спросила:

— Бабулечка, может быть, пол подмести?

— Ну что ты, я сама подмету, Лизонька…

Но Лиза уже взялась за щетку. Дело спорилось. Вскоре пол стал идеально чистым — ни одной пылинки.

— Бабушка, а что ты сейчас делаешь? — подошла Лиза и заглянула бабушке через плечо.

Произошедшее на следующий день бабушку совсем не порадовало, ведь Лиза с утра надела красное платье «Непослушание», даже не прочитав этикетку с названием.

— Салат готовлю. Поможешь?

— Конечно!

— Тогда порежь петрушку.

Салат получился очень вкусным! Бабушка была довольна своей помощницей.

**

Произошедшее на следующий день бабушку совсем не порадовало, ведь Лиза с утра надела красное платье «Непослушание», даже не прочитав этикетку с названием.

Увидев на столе завтрак, состоящий из манной каши, чая, сырников и бутерброда с сыром, Лиза сделала капризное лицо и сказала:

— Бабушка, я кашу не буду, и сырники тоже не хочу! Съем только бутербродик.

— Но у тебя не будет сил играть с ребятами во дворе. Попробуй сырнички, я их специально для тебя испекла, — стала уговаривать бабушка.

Лиза не могла понять, что с ней такое происходит: она противным голосом протянула:

— Неееет, не хочууу! — и, схватив бутерброд со стола, ушла в комнату смотреть телевизор.

Бабушка не узнавала свою внучку: обычно послушная, сейчас Лиза стала похожа на капризного упрямого малыша. «Как будто подменили», — грустно подумала бабушка.

Через некоторое время Лиза вбежала на кухню и сообщила:

— Бабушка, я пойду гулять!

— Лизонька, убери сначала игрушки в своей комнате…

— Нееет, не буду. Меня ждут во дворе. Я возьму самокат, — заявила Лиза.

— Но, пожалуйста, не выезжай за ограду дворовой территории! Это опасно! — строго сказала бабушка.

Пропустив ее слова мимо ушей, Лиза стремительно выехала из калитки забора, огораживающего двор, прямо на проезжую часть. «Наконец я вырвалась на свободу от «постоянно поучающей» бабушки!» — порадовалась Лиза. И в тот же самый момент Лизу чуть не сбила машина. Автомобиль остановился на расстоянии протянутой руки от девочки. К счастью, водитель заметил красное платье Лизы, появившейся откуда ни возьмись на дороге, и успел затормозить.

У Лизы перехватило дыхание, она так сильно испугалась, что, бросив самокат на дороге, побежала к калитке, поднялась на лифте в квартиру, ворвалась в свою комнату, поспешно стянула с себя платье со словами:

— Лишь бы со мной еще что-нибудь плохое не случилось из-за этого опасного платья! Кстати, что там было на этикетке?

Увидев слово «Непослушание», она подумала: «Наверное, Фея хотела отнести платье какой-нибудь непослушной девочке, но оно случайно досталось мне». Немного успокоившись, она твердо сказала себе:

— Нет, это платье я больше никогда не надену, буду слушаться взрослых. А то ведь вот что происходит из-за непослушания!

**

— Ну что же, осталось последнее платье, — сказала Лиза на другой день и посмотрела на этикетку. Там было написано «Доброта».

Во дворе играли девочки, рядом в песочнице что-то мастерил Илюша.

— Давай помогу, — предложила ему Лиза.

— Видишь, я сделал домик, но у меня нет игрушек, которые там будут жить, — грустно сказал Илюша.

— Возьми моих гномиков, — предложила Лиза и выложила свои игрушки.

— Тебе не жалко? — удивился Илюша.

— Нет, конечно! Можешь взять их насовсем.

Илюша с благодарностью посмотрел на Лизу:

— Спасибо!

«А доброй быть приятно, — подумала Лиза. — Что бы еще такое доброе сделать?»

Она оглянулась по сторонам и вдруг увидела у подъезда под скамейкой маленького щенка. Он, наверное, был бездомным и очень хотел есть. Лиза подошла ближе и взяла его на руки. Щенок преданно смотрел на нее.

— Пойдем, напою тебя молоком, — сказала Лиза и принесла его в квартиру.

— Бабушка, давай щенка возьмем к себе жить, — попросила она.

— Хорошо, добрая моя девочка. Но с одним условием: ты будешь его кормить и гулять с ним, — ответила бабушка.

— Я согласна! — Лиза запрыгала от счастья.

**

Примерив все шесть платьев, подаренных Феей, Лиза оставила себе только три: «Доброта», «Смелость» и «Помощница». А остальные платья — «Жадность», «Непослушание» и «Ложь» не подошли Лизе по характеру и так и остались лежать на полке. Лиза хотела вернуть их Фее, но подумала, что та может отнести их другим ребятам, и тогда они будут жадными, непослушными или обманщиками. «Нет, пусть уж лучше эти платья с такими плохими качествами у меня в шкафу лежат без дела», — решила Лиза.

Иллюстрация Натальи Григорьевой