По радио сообщили, что самым популярным в мире словом в 2013-м году стало слово «селфи». Это фотоснимок самого себя, сделанный при помощи фотокамеры мобильного телефона.

С ума, что ли, они посходили, подумал я. Зачем самому себя фотографировать? Какой в этом кайф? Глупая, глупая, безумная толпа подражаек. Один кто-то сделал, и сразу все — ой-ой-ой, и я, и я, и я тоже хочу так. А на фига?

Ладно, когда дети играют, это понятно. Но, оказывается, и кинозвёзды, избалованные фоторепортёрами, и политики самого высокого полёта, не менее избалованные художниками фотографии, «подсели» на это самое селфи. Или — этот самый селфи. Это же фотоснимок, значит «он». Чёрт его разберёт, «он» это или «оно».

Может быть, мне тоже попробовать? О чём я говорю?! Повёлся на поводу у толпы! Какой стыд. Но интересно же. А зачем? Что я — своей физиономии на фото давно не видел? Каждую неделю после какой-нибудь прогулки остаётся несколько фотографий на автономном жёстком диске. Это не какой-нибудь старинный фотоальбом, где несколько десятков фотографий за несколько десятилетий. С современной фототехникой 200-300 снимков в день — раз плюнуть. Не все хорошие, но можно выбрать. И даже из тех, на которых запечатлена моя физиономия, можно выбрать более или менее не страшные, то есть страшные относительно.

А, да-да, селфи. Взял смартфон, включил режим фотокамеры… Да ведь это очень неудобно. Это надо отвернуть от себя дисплей и нажать на кнопку, которая изображена на нём. Я же её пальцем не почувствую. Буду нажимать, и всё мимо. Попробовать, что ли?

Грёбаное коллективное помешательство. Эффект сотой обезьяны. А я какая обезьяна, миллиардная? Из тех, кто этим балуется. Ни за что не буду!

Но никто же не видит. С этого всё и начинается. Соблазны всякие. Но ведь в этом селфи нет ничего дурного. Гм. И что? Гм. Ну, право, не знаю. В конце концов, что мне мешает вытянуть руку и нажать на невидимую кнопку. Мешает то, что это банально? То, что по этой дорожке прошли миллионы, и мне, типа, стыдно, мне нетореные пути подавай? Глупости, я так не думаю. Просто мелкая такая забава, детская. Кстати, по статистике этим селфи, если не учитывать детей, больше балуются мужики, нежели женщины. Гм. И что? Значит мне, типа, не отвертеться.

Новый год «на носу», можно расслабиться и повеселиться вволю. А селфи — это весело? Так попробуй, чёрт чудной, и узнаешь, весело или нет.

Гм. Протягиваю руку вперёд, пытаюсь нажать виртуальную кнопку. В телефоне что-то происходит. Я нажимаю не в том месте, и «умный» телефон включает свои разные настройки. Ещё раз поворачиваю дисплей к себе, запоминаю, где находится кнопка, снова направляю на себя объектив, отодвигаю руку и… Щёлк!

Интересно, что там получилось? Картинка смазана. Ещё раз. И как? А чёй-то я такой серьёзный? Вон сзади новогодняя ёлка. Точнее кактус, украшенный как новогодняя ёлка. Сразу видно — Новый год. Это, значит, стою я один, допустим, у египетских пирамид — щёлк, и никого просить не надо, чтобы сфотографировали. Ты и достопримечательность, обязательный атрибут любого путешественника. Магнитик с названием города или местности и такая фотография. И если ты путешествуешь один или твоя подруга в это время усиленно шопингует, то вполне можно разок и сельфинуться в дополнение к нормальным фотографиям.

Теперь понятно, почему старшая внучка ВКонтакте вечно в таких непривычных ракурсах. Селфи. Да она при мне десятки раз делала эти снимки, а я лишь пожимал плечами, мол, балуется ребёнок. А вот услышал, что оказывается народ-то этим делом давно пользуется, не стесняясь, и название такое не отталкивающее «селфи», и тоже заинтересовался.

«Только снимки получаются все перекорёженные, и какая-то здоровая получаешься на этих снимках», — сказала мне моя «половина».

Ага, и ты давно попробовала. А я, как всегда, торможу.

Положу и я себе в копилку развлечений путешественника это самое селфи. Пригодится.