Прошлое и настоящее

— Мама, я выхожу замуж! — это кричала в трубку радостным голосом Настя. — Наконец-то я встретила человека своей мечты! Мама, я очень его люблю! Мы приедем к тебе в начале следующей недели, только ты ничему не удивляйся. Мама, почему ты молчишь? Я очень счастлива, он тебе понравится.

Настя услышала, как тяжело вздохнула мать, представила ее постаревшее, но все еще красивое лицо, и почему-то по лицу побежала непрошенная слеза. После молчания до Насти донеслось только одно слово:

— Жду.

Валентина Петровна долго не могла прийти в себя, все еще сжимала в руке телефонную трубку, из который уже доносились короткие гудки. Свою дочь Настю она растила и воспитывала одна. Совсем одна, так уж сложилась ее нелегкая трагическая судьба. Но о прошлом Валентина Петровна старалась никогда не вспоминать.

«Но что на судьбу обижаться? — часто думала Валентина Петровна, смотря на любимое личико маленькой дочери. — Видно так надо мне в жизни, нести свой крест».

Последнее время Валентина Петровна часто ходила в церковь: постоит, поставить свечку, попросит здоровья дочери и уходит. Сказать, чтобы она верила в бога, не скажешь, только вот это она делала для себя, для успокоения своей души.

«Ох! Если б не этот звонок», — подумала Валентина Петровна, все еще держа трубку в руке.

Этот звонок вернул ее в прошлое, которое она просто пыталась забыть. Любовь. И ей вспомнилась ее первая и, как оказалось, — это подтвердила вся ее жизнь — последняя любовь.Она тихо вздохнула, медленно положила трубку на телефон.

Валентина Петровна еще не была совсем старой, только-только вышла на пенсию. Жила тихо и замкнуто в маленьком уютном городке с интересным названием Светлый. Свой дом, огород и цветы, которые она очень любила. Но сейчас она думала не о цветах, а о своей первой любви. Любви всей ее жизни.

Николай был младше ее на целых девять лет, но разницы как-то внешне не было заметно, она выглядела младше своих лет, а он наоборот — старше, но дело было не во внешнем совсем виде. Они были едины, как половинки, которые становятся одним целом.

Эта трагедия произошла очень-очень давно, когда Насте было всего два годика. Смешной возраст. Валентина Петровна усмехнулась, вспоминая, как Настя маленькой ручкой ее гладила по щеке и лепетала:

Валентина Петровна усмехнулась, вспоминая, как Настя маленькой ручкой ее гладила по щеке и лепетала: «Я отинь тебя любу, мамоцка».

— Я отинь тебя любу, мамоцка.

Валентина Петровна дотронулась до щеки и почувствовала: по ее влажной щеке бежала слеза. А потом опять были слезы. Все было просто и банально: Николай уехал в экспедицию (их было семь человек), да так никто и не вернулся. Что произошло, никто не знает, вот только от этого ведь не легче, что кто-то тоже страдает. Ее поиск не принес положительного результата, а потом Валентина Петровна смирилась со своей судьбой и стала дальше жить, жить ради своей дочери Насти. Но все равно часто по ее щекам бежали сами по себе слезы, просто сплошным потоком.

«Сегодня этот звонок, будет ли счастлива моя дочь — это еще большой вопрос», — думала Валентина Петровна, и в душу закрадывался страх. Она гнала от себя плохие мысли и пыталась думать о хорошем. Настенька совсем взрослая, в этом году исполнилось 26 лет, самостоятельная, красивая, решительная, да и замуж пора — ее мысли были как надоедливые мухи. Валентина Петровна посмотрела на себя в зеркало:

«Да, старею, седею. Надо привести себя в порядок к приезду Насти», — решила Валентина Петровна, отходя от зеркала.

Быстро время пробежало... Валентина Петровна переживала, суетилась по дому, наводила чистоту и порядок.

«Завтра приезжают, дождалась!» — думала Валентина Петровна, ложась спать.

В дверь постучали неожиданно. Валентина Петровна даже растерялась, она не заметила подъехавшую машину. Она как-то вздрогнула, успела посмотреться в зеркало и поспешила к двери, на пороге уже стояла сияющая от счастья Настя.

— Мамочка, вот и мы! — прокричала она. — Будьте знакомы — это мой жених Сиваков Николай Иванович.

Валентина Петровна взглянула на солидного, хорошо одетого мужчину и... стены куда-то отъехали в сторону вместе с Настей, остались только темно-карие, такие родные, близкие, любимые глаза...

Очнулась Валентина Петровна в больнице, рядом стояла Настя.

— Что с тобой, мама? — в голосе Насти слышалась тревога.

— Это твой отец, дочка, — тихо прошептала Валентина Петровна, вновь закрывая глаза.

Через месяц Валентину Петровну выписали из больницы. Встречал ее Николай с большим букетом ее любимых цветов. Дома лежала записка на столе: «Хорошо, когда прошлое становится настоящим, и невыносимо, когда настоящее становится прошлым».

Настиных вещей не было в доме, даже ее кукол, как будто ее здесь не было никогда.