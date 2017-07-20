«Когда дело или дельце превращается в ДЕЛО, требующее обдумывания и настроя, — это и есть СТАРОСТЬ! Ни возраст в паспорте, ни морщины, ни седина в волосах — а именно это». Вот такая истина открылась Зое Петровне рано утром, когда она проснулась в своей постели в компании рыжего кота.

«А ведь правда! Раньше делал всё машинально, не задумываясь, а теперь иной раз по три дня настраиваю себя волосы помыть! Вот оно как».

Она не торопясь села в постели. Немного посидев, покряхтывая, встала, держась за поясницу.

«Так! Теперь разогнуться, расходиться немного, потом до ванной доползти. Кашу варить не буду, наверное, пакет готовый заварю. Вот так вот и доживаешь! Потому как для каши надо крупу достать, воды налить, а потом от плитки далеко не отходить. А то в прошлый раз «воткнулась» в телевизор… до сих пор кастрюля замоченная стоит… не отмоется поди, а выбросить жалко. А тут кипятка «шурнул» в чашку, и через 5 минут каша готова. Это хорошо придумали. А «постирушки»»…

Она вспомнила, как в юности стирала белье в большом корыте. Сначала замачивала, а потом долго мяла и терла его на ребристой доске, а потом белое кипятила в большом тазу. И всё это прополаскивала в нескольких водах. А эту воду еще из колонки надо было притащить в вёдрах.

«Все руки угробила стиркой этой, — она посмотрела на свои большие красные руки в узлах вен. — Не, сейчас жизнь лучше! Как сын машинку купил «автомат», так до сих пор не нарадуюсь. Та, конечно, тоже хорошо стирала, но отжимать надо было вручную, да воду сливать-набирать через шланг. А сейчас вон «до чего техника дошла». Кнопку нажал, и вся «любовь». Готовое вывесил сохнуть. Красота!»

Зоя Петровна долго плескалась в ванной, потом пошла на кухню, заварила кашу, посмотрела на поблескивающий боками «агрегат» на полке.

«Надо все-таки «мультю» эту освоить. А то сын сердится… но чего-то боязно. Прям, кнопки-кнопки, еще чего не так нажмешь. Да как же это можно суп сварить, если всё покидал, да кнопку нажал…»

Она недоверчиво посмотрела на «мультиварку».

«Да уж, меняется жизнь. Сижу вот как барыня! Пультом щелкнул — и смотри «телик». Кнопку тыкнул — и стирает. Кнопку на телефоне нажал — поговорил с кем хошь».

«Не, сегодня по старинке сварю к обеду, но попробовать надо… вдруг удобно. К телефону же привыкла. Вот телефон — вещь! Вот есть же люди — такое удобство придумать! И с ним-то сначала смеху было! Сын разбирался, удивлялся: «Мам, а как ты так натыкала, что у тебя «режим в самолете»? А кто его знает, вроде тыкала всё по правилам… хорошо, что потом всё на бумажку записала, что куда ткнуть и ничего… освоилась».

Зоя Ивановна вскипятила чайник, налила чай, взяла чашку с заваренной кашей и пошла в комнату. Там она поставила всё аккуратно на столик и с удовольствием плюхнулась в кресло.

«Да уж, меняется жизнь. Сижу вот как барыня! Пультом щелкнул — и смотри «телик». Кнопку тыкнул — и стирает. Кнопку на телефоне нажал — поговорил с кем хошь. Сын говорит, что еще придумали уже, что машина сама по полу лазит и пыль собирает. Надо же! Так скоро совсем народ всё делать разучится. У них дома такой есть, но ей брать сыну запретила. Дороговизна какая, да и ничего — сама еще в силах веником помахать, да тряпкой пройтись».



Зоя Петровна вспомнила свои молодые годы. Как она бегала на работу через весь поселок, свой деревянный дом, всё время требовавший ухода. Удивилась.

«Это ж сколько силы было? Утром завтрак, обед сваришь, да по хозяйству, потом на работу бегом, да на подработки, а летом огород. Всё делаешь играючи. К вечеру только устанешь, иной раз спать рухнешь. А если не очень — так еще и в гости сбегаешь или в кино, или платье новое себе «сварганишь» на машинке. Эх, годы молодые! Пролетели как один день. А теперь встал — не знаешь, за что хвататься — там болит, тут покалывает. Но зато в квартире. Все удобства тебе, приборы всякие…»

Она включила телевизор, посмотрела новости. Опять задумалась:

«Да! Ишь, какие самолеты уже летают. Прогресс прямо прёт! Куда мы против него? У каждого внука вон по компьютеру, еще какие-то… как они их называют?.. «гадыжеты»… Придут иной раз, нет, чтоб душевно поговорить, всё норовят уткнуться в них — кнопки тыкать… Хорошо это или нет… кто знает… Роботов вон каких показывали недавно. Чудеса! Нам бы в роботов не превратиться! Хотя… чего мне? Доживай век и радуйся!»

Она открыла крышку и стала есть кашу.

«Тьфу! Быстро, конечно, но до чего невкусно! Чего это я? Вон, какие самолеты придумывают, а я «мутиварку» какую-то боюсь. Сегодня же опробую, не суп, так как хоть кашу сварю! Сейчас только посижу маленько».

И, пощелкав пультом, Зоя Ивановна нашла канал со своим любимым сериалом и целиком ушла в мир нешуточных страстей женщины, которую бросил муж.