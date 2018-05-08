Возле рыночной площади, как раз между овощной лавкой и ларьком сапожника, стоит паренек лет двадцати пяти и торгует с лотка. Он поддерживает правой рукой тяжелый лоток, время от времени поправляя свободной рукой широкий и засаленный ремень на шее. Он говорит громким голосом, скороговоркой расхваливая свой товар. Люди проходят мимо, кто-то задерживается, бросая заинтересованный взгляд, кто-то качает недовольно головой, кто-то просто не обращает

внимания на очередного уличного продавца.

— Эй, дядя, — обращается к пожилому прохожему паренек. — Я вижу — сегодня твой день. Купи мечту!

— Эй, дядя, — обращается к пожилому прохожему паренек. — Я вижу — сегодня твой день. Купи мечту!

— Что? Мечту? — недоуменно спрашивает прохожий и улыбается. — Как это?

— Просто! — звонко отвечает продавец и широким жестом показывает на лоток: — Вот тебе мечты на разный вкус и цвет. Выбирай одну, плати монету, и она твоя!

— И что?

— И все! — смеется продавец. — Мечтай ее!

Прохожий недоверчиво качает головой, но в глазах его виден интерес и любопытство.

— А вот, допустим... скажем... не понравилась мне... мечта эта... и что? — спрашивает он, ухмыляясь.

— Не проблема, дядя! — отвечает продавец. — Поменяем на другую!

— Ну, тогда, держи! — звонкая монета катится по лотку, попадая в ловко подставленную банку.

— Выбирай, дядя! — паренек достает из лотка пачку разноцветных конвертиков, читает вслух этикетки: — Вот мечта удачной карьеры... вот — здоровья... вот крупный выигрыш в лоторею... что хочешь?

— Жена вот... хочет на курорт... — нерешительно говорит прохожий.

— Курорт? — смеется продавец. — Разве это мечта? Купите билет и езжайте вместе с женой!

— Ладно, — говорит паренек и вытаскивает конвертик. — Найдем для тебя и курорт! Держи, дядя! Мечтай на здоровье!

— А... — неопределенно машет рукой прохожий, — пенсионеры мы с женой, какие билеты? Дети выросли, у них свои заботы, свои семьи... нужно и о будущем подумать... отложить...

— Ладно, — говорит паренек и вытаскивает конвертик. — Найдем для тебя и курорт! Держи, дядя! Мечтай на здоровье!

Прохожий берет конвертик, открывает его и высыпает на ладонь сверкающий порошок. Удивленно смотрит на продавца.

— Не бойся, дядя! Это же не яд! Глотай смело!

Прохожий подносит ладонь ко рту, пробует вкус и осторожно высыпает порошок, закрыв глаза и прислушиваясь к ощущениям, глотает. Его глаза удивленно раскрываются.

— Море... — шепчет прохожий. — Пальмы... Жена улыбается... прям как в молодости...

Продавец улыбается, понимающе кивая головой.

— Спасибо, друг... — прохожий протягивает руку, — я уж думал, что все... мечтать больше не о чем, значит и жизнь к концу подходит... Где.. здесь...?! Я сейчас пойду... есть деньги... к черту копить на похороны!

Паренек с лотком смотрит, как прохожий идет, улыбаясь своей мечте.

— Дяденька, — кто-то дернул продавца за рукав.

— Чего тебе, ребенок? — спрашивает продавец у мальчика лет пяти, наклоняясь.

— А у вас есть мечта... про велосипед? — спрашивает мальчик. — Я бы купил, у меня есть деньги!

— А у вас есть мечта... про велосипед? — спрашивает мальчик. — Я бы купил, у меня есть деньги!

— А зачем покупать? — смеется паренек с лотком. — Ты еще ребенок, у тебя все здесь! — он легонько щелкает мальчика в лоб. — Беги, мечтай!

Паренек с лотком подмигивает мальчугану, снимает с шеи широкий ремень, складывает и закрывает свой лоток и уходит, негромко насвистывая.