Про привычки
Автор: Руша Лучезарная
/ 09.02.2018
Она проснулась в темной сырой комнате. Лунный луч слабо пробивался сквозь решетки в маленьком окошке под потолком.
— Где я? — простонала Она.
— Ты в плену, — послышался чей-то дребезжащий голос.
— А кто ты? — спросила Она.
— Я одна из твоих привычек, — отозвался голос. — Привычка лениться, а завтра ты познакомишься с моими сестрами.
Наутро к Ней зашла толстая женщна с опухшим лицом.
— Ну, пошли, мои сестры тебя ждут.
Они вошли в большой зал, похожий на зал суда. Вокруг царил полумрак и запах плесени. По углам висела паутина серыми лохмотьями. Казалось, что здесь не убирали целую вечность.
Она села на стул посередине зала.
— Ну, будем знакомы. Я — привычка есть, не испытывая голода, — наклонилась к ней Большая дама в пышном бордовом платье. Затем достала большую булку и откусила хороший кусок. Булку сунула Ей в руку.
— А я — привычка пить, не испытывая жажды, — сухощавая старушка в голубом платье жеманно подала костлявую руку и отхлебнула из бокала. Бокал тоже оказался в Ее руке.
— Мы сопровождаем тебя всю твою жизнь, многие из нас появились у тебя с самого детства. И всегда мы ладили. Ты нас слушала, и вдруг ты начала вести себя неправильно.
— А я, — зевнула третья, — привычка лениться. Это ты со мной разговаривала вчера. Возьми мою подушку.
— А я — привычка торчать перед телевизором, — сказала дама в халате и разношенных тапках. Она наклониась к Ней и прицепила к Ее ногам гири.
— А я — привычка к неаккуратности.
— А я — к безответственности.
— А я — к грубости, — сказала остроносенькая женщина и ругнулась. Тут же из ее рта выпрыгнула жаба.
— А я, а я, а я... — голоса эхом гудели в зале.
Она уже была завалена непонятными предметами и сквозь них с трудом видела происходящее в зале.
— Но что вы от меня хотите? — закричала Она.
Слово взяла самая старая привычка.
— Мы сопровождаем тебя всю твою жизнь, многие из нас появились у тебя с самого детства. И всегда мы ладили. Ты нас слушала, и вдруг ты начала вести себя неправильно. Перестала выполнять наши приказы. Мы похитили тебя, чтобы перевоспитать.Ты — наша раба, потому что каждый человек — раб своих привычек.
— Но я не хочу! — воскликнула Она. — Я не хочу быть вашей рабой!!!
— А придется. Ты, что же, думаешь так легко от нас отвязаться? Ты кормила нас своей ленью, капризами, унынием, нытьем, жалобами, сплетнями. И ты так просто хочешь, чтобы мы тебя отпустили? Не бывать этому! Нам было хорошо с тобой, и мы оставим тебя себе. С завтрашнего дня мы будем учить тебя всем своим премудростям. А сегодня мы устали. Отправляйся к себе. Лентяйка тебя отведет, а мы будем пировать.
Она легко вытащила трухлявые прутья и оказалась на берегу озера, залитого лунным светом. На берегу озера паслась великолепная лошадь.
Она опять оказалась в темной зарешеченной комнате. Слезы градом лились из глаз.
— Я не хочу быть рабой своих привычек!!!
— А что ты хочешь? — услышала Она мягкий мелодичный голос.
— Ты кто? — Спросила Она, вытирая слезы.
— Я сила твоего духа. Ты хочешь выбраться отсюда?
— Конечно, — ответила Она.
— Тогда расшатай решетки — они не крепкие, если ты действительно не хочешь быть рабой своих привычек.
— Не хочу.
Она легко вытащила трухлявые прутья и оказалась на берегу озера, залитого лунным светом. На берегу озера паслась великолепная лошадь. Увидев Ее, лошадь подняла голову и заржала:
— Здравствуй, я твоя Судьба. Если ты сумеешь меня оседлать, то сможешь управлять мной.
Она подошла поближе. Нащупала в кармане конфету, которую ей дала одна из привычек. Положив конфету на ладонь, Она предложила ее лошади. Лошадь благодарно взглянула и аккуратно взяла конфету. Она ловко вспрыгнула на спину лошади. Лошадь всхрапнула и встала на дыбы. Пришлось крепко обхватить ее за шею. Несколько раз лошадь пыталась скинуть наездницу, но та крепко держалась. Наконец лошадь сдалась.
— Куда тебя везти?
— Вези меня к моей мечте, — ответила Она и слегка пришпорила лошадь.
Вдруг сзади раздались крики — это старые привычки проснулись и устроили погоню. Но куда им тягаться с быстроногой лошадью, летящей к мечте? Привычки остались далеко позади и скоро растаяли в утренней дымке. Впереди восходило солнце. В его лучах лошадь стала золотой. Она легко мчалась, подчиняясь своей наезднице.
Обсуждение 2
-
Ангел СветаОчень понравилось ! Похоже на притчу, емко, красиво и мудро ! Плюс !
09.02.18 09:56
-
читательПодозреваю, что это кто-то из немалоизвестных наших авторов, Нина, Моряна, любящих конспирации. Или Домино? Неплохо весьма. Очеловечивание чего бы то ни было многие практикуют. Такие истории не всегда витальные, но интересны.
09.02.18 04:58