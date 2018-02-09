Про привычки

Она проснулась в темной сырой комнате. Лунный луч слабо пробивался сквозь решетки в маленьком окошке под потолком.

— Где я? — простонала Она.

— Ты в плену, — послышался чей-то дребезжащий голос.

— А кто ты? — спросила Она.

— Я одна из твоих привычек, — отозвался голос. — Привычка лениться, а завтра ты познакомишься с моими сестрами.

Наутро к Ней зашла толстая женщна с опухшим лицом.

— Ну, пошли, мои сестры тебя ждут.

Они вошли в большой зал, похожий на зал суда. Вокруг царил полумрак и запах плесени. По углам висела паутина серыми лохмотьями. Казалось, что здесь не убирали целую вечность.

Она села на стул посередине зала.

— Ну, будем знакомы. Я — привычка есть, не испытывая голода, — наклонилась к ней Большая дама в пышном бордовом платье. Затем достала большую булку и откусила хороший кусок. Булку сунула Ей в руку.

— А я — привычка пить, не испытывая жажды, — сухощавая старушка в голубом платье жеманно подала костлявую руку и отхлебнула из бокала. Бокал тоже оказался в Ее руке.

— Мы сопровождаем тебя всю твою жизнь, многие из нас появились у тебя с самого детства. И всегда мы ладили. Ты нас слушала, и вдруг ты начала вести себя неправильно.

— А я, — зевнула третья, — привычка лениться. Это ты со мной разговаривала вчера. Возьми мою подушку.

— А я — привычка торчать перед телевизором, — сказала дама в халате и разношенных тапках. Она наклониась к Ней и прицепила к Ее ногам гири.

— А я — привычка к неаккуратности.

— А я — к безответственности.

— А я — к грубости, — сказала остроносенькая женщина и ругнулась. Тут же из ее рта выпрыгнула жаба.

— А я, а я, а я... — голоса эхом гудели в зале.

Она уже была завалена непонятными предметами и сквозь них с трудом видела происходящее в зале.

— Но что вы от меня хотите? — закричала Она.

Слово взяла самая старая привычка.

— Мы сопровождаем тебя всю твою жизнь, многие из нас появились у тебя с самого детства. И всегда мы ладили. Ты нас слушала, и вдруг ты начала вести себя неправильно. Перестала выполнять наши приказы. Мы похитили тебя, чтобы перевоспитать.Ты — наша раба, потому что каждый человек — раб своих привычек.

— Но я не хочу! — воскликнула Она. — Я не хочу быть вашей рабой!!!

— А придется. Ты, что же, думаешь так легко от нас отвязаться? Ты кормила нас своей ленью, капризами, унынием, нытьем, жалобами, сплетнями. И ты так просто хочешь, чтобы мы тебя отпустили? Не бывать этому! Нам было хорошо с тобой, и мы оставим тебя себе. С завтрашнего дня мы будем учить тебя всем своим премудростям. А сегодня мы устали. Отправляйся к себе. Лентяйка тебя отведет, а мы будем пировать.

Она легко вытащила трухлявые прутья и оказалась на берегу озера, залитого лунным светом. На берегу озера паслась великолепная лошадь.

Она опять оказалась в темной зарешеченной комнате. Слезы градом лились из глаз.

— Я не хочу быть рабой своих привычек!!!

— А что ты хочешь? — услышала Она мягкий мелодичный голос.

— Ты кто? — Спросила Она, вытирая слезы.

— Я сила твоего духа. Ты хочешь выбраться отсюда?

— Конечно, — ответила Она.

— Тогда расшатай решетки — они не крепкие, если ты действительно не хочешь быть рабой своих привычек.

— Не хочу.

Она легко вытащила трухлявые прутья и оказалась на берегу озера, залитого лунным светом. На берегу озера паслась великолепная лошадь. Увидев Ее, лошадь подняла голову и заржала:

— Здравствуй, я твоя Судьба. Если ты сумеешь меня оседлать, то сможешь управлять мной.

Она подошла поближе. Нащупала в кармане конфету, которую ей дала одна из привычек. Положив конфету на ладонь, Она предложила ее лошади. Лошадь благодарно взглянула и аккуратно взяла конфету. Она ловко вспрыгнула на спину лошади. Лошадь всхрапнула и встала на дыбы. Пришлось крепко обхватить ее за шею. Несколько раз лошадь пыталась скинуть наездницу, но та крепко держалась. Наконец лошадь сдалась.

— Куда тебя везти?

— Вези меня к моей мечте, — ответила Она и слегка пришпорила лошадь.

Вдруг сзади раздались крики — это старые привычки проснулись и устроили погоню. Но куда им тягаться с быстроногой лошадью, летящей к мечте? Привычки остались далеко позади и скоро растаяли в утренней дымке. Впереди восходило солнце. В его лучах лошадь стала золотой. Она легко мчалась, подчиняясь своей наезднице.