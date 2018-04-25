Признание через 30 лет

Читать я любила с детства. Научилась читать сравнительно рано для того времени. Но вот почему-то сказки не запомнила. Наверное, начала читать с книг моего старшего брата? Ему было 10, а мне на 4 года меньше. Запомнила первую книгу «Всадник без головы». Конечно, наверное, ничего не поняла? Но к чтению пристрастилась. Потом была фантастика, мифы древней Греции, исторические романы, классика, детективы, естественно, любовные романы. А как же иначе? Далее психология. Но старалась читать литературу для широких масс, без их заумных специальных научных терминов. Эзотерика. Но не зачитывалась до дури. Так, для общей информированности. Как сменила профессию, так больше пришлось читать специальную литературу. А для отдыха: опять романы и детективы. Но кровавые не люблю. Дарья Донцова — самый подходящий автор. Действительно, хотя и детективы, но от автора-оптимиста сам заряжаешься позитивной энергией, когда сильно устанешь от работы и от тех или иных проблем.

Читать-то я читала, а поделиться впечатлениями от прочитанного особо было и не с кем: технари вокруг. Как-то своему парню говорю:

— Ну почему ты ничего не читаешь?

А он мне:

— А зачем? Ты так интересно рассказываешь, будто я сам эту книгу прочел.

— Ну, это же неправильно: я тебе свое впечатление описываю. Как я поняла автора, мое восприятие и отношение к героям. А мне же интересно, как и другой человек смотрит на эту же вещь.

Как-то Библию прочла за несколько лет 3,5 раза. Ладно, не буду отвлекаться. Может быть, как-нибудь потом опишу, почему и как я, дочь советских учителей, коммунистов-атеистов, сама уже в зрелом возрасте взялась изучать эту книгу и что я там увидела.

Вай! Какое длинное получилось вступление. Даже больше, чем сама миниатюра. Вот что значит, когда человеку не достает культурного общения. Улыбаюсь.

Речь о том, что страх быть отвергнутым в чувствах, что женщин, что мужчин, заставляет их от них отказываться вовсе. А потом, через годы, а то и десятилетия о том сожалеть.

Речь о том, что страх быть отвергнутым в чувствах, что женщин, что мужчин, заставляет их от них отказываться вовсе. А потом, через годы, а то и десятилетия о том сожалеть.

Одна из житейских историй у меня описана в рассказе «Сватовство». В ней герой решается признаться в любви только через 7 лет.

А в этой истории был другой герой, одноклассник, который ухитрился признаться в любви аж через 30 лет. Очень красивый парень внешне был, умный и порядочный. Редкое сочетание. В него была влюблена половина девчонок школы от 10 до 17 лет. Отдать ему должное, он не издевался над теми активными и навязчивыми девушками. А девушки, действительно, даже не только жалость вызывали своим поведением, но и смех. Ну, как в школе это бывало: записочками забрасывали кумира своих грез, билеты в кино покупали, на танцах сами приглашали, в любви признавались. Но он как-то деликатно выкручивался и ни с кем из них не встречался. Мне он тоже сильно нравился. Но было жалко этих девчонок, да и гордость не позволяла так себя навязчиво вести, как они. Хранила свои чувства в секрете, даже от подружек.

Как-то встретились на юбилее моего отца недавно. Стали вспоминать годы школьные, одноклассников. Кто, где и как? И он мне признается, что он меня долго любил. Впрочем, даже сейчас часто вспоминает и думает: «Какой же я был дурак».

Меня его признание через 30 лет в шок повергло:

— Так что же ты наделал, Володя? Почему молчал и даже знаков никаких не показывал? Ведь и я была в тебя влюблена.

— Я боялся, что ты и меня отвергнешь: я видел, как ты отшивала всех подряд.

— А ты не подумал о том, что потому и отшивала, что нравился мне как раз ты, а я боялась первая проявлять свои чувства, тем более на фоне твоих массовых поклонниц? Да как-то не хотелось в очередь становиться. Ведь это же должен был делать, вроде, мужчина? Первым проявлять инициативу. Как в книгах классиков писалось? Мы же в одной школе учились, одни книги читали?

Вот так тоже в жизни бывает. Теперь у него семья. У меня дочка. А прошлое уже не воротить. Впрочем, любить можно и не один раз. Вон, Александр Сергеевич Пушкин всех своих женщин любил, каждую по-своему и по-настоящему любил, как в первый раз. Улыбаюсь.

А я не собирала поклонников для коллекции: мое самолюбие это не тешило. Действительно, ведь мужчины тоже люди и умеют страдать и боятся быть отвергнутыми. Я их прекрасно понимаю. И вообще, не знаю, как другим женщинам, а мне нравились вежливые нахалы. А лучше всего в сочетании: красивый, умный и порядочный.

Да знаю я, знаю: любимый мужчина кажется и Аполлоном, и Сократом в одном лице!

Кто бы спорил? А я не буду.