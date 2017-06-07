Помолодевший старик

Весна пришла неожиданно и принесла с собой благоухание сирени, оживлённые улицы, покрашенные скамейки в астанинских парках и, конечно же, всеобщее ожидание лета.

Быстро тающий снег полмесяца лежал на улице в виде луж и под воздействием всё более настойчивых лучей солнца очень быстро испарился.

Весна коснулась своими цветущими ладонями всех парков Астаны, даже самого отдалённого.

В этом парке вчера утром прогуливался болезненного вида старик, которому, вероятно, было уже много лет. Он опирался на клюку, потому что не мог свободно передвигаться, как в былые времена, когда ноги, казалось, опережали своего хозяина.

Груз воспоминаний давил ему душу, отчего он по-старчески кряхтел и непроизвольно пускал скупую слезу.

Он всё чаще и чаще обращался к ушедшим дням молодости, переживая в своей памяти каждое мгновение, которое он ещё в состоянии был помнить.

Чем больше старик вспоминал пору, когда был силён, весел и беззаботен, тем более печальным казалось ему его нынешнее состояние.

На детской площадке старик увидел маленького мальчика, который весело прыгал по разлинованным квадратам, предназначенным для игры в классики.

Мальчик помахал старику, словно знал его очень давно, и жестом позвал к себе.

Старик удивился, но, движимый любопытством и странным предчувствием, всё же подошёл.

— Кто ты, мальчик? — спросил старик. — Откуда ты знаешь меня?

— Я знаю всех людей, когда-либо живших на земле, — ответил мальчик совершенно серьёзно, — Ведь я Хранитель времени. Забирая молодость у людей, независимо от того, насладились ли они ею (ведь всему свой срок), я всегда остаюсь молодым.

— Я так хочу быть молодым! — воскликнул старик. — Я не насладился молодостью в своё время, не пожил, недолюбил, не ощутил в полной мере дыхание юности и от этого страдаю на старости лет. Если бы молодость вернулась ко мне, я бы не растрачивал её понапрасну, воспользовался бы всеми её благами. Хранитель, сделай меня молодым, таким, каким я был пятьдесят лет назад.

— Всему свой срок, старик. И к тому же, ты можешь пожалеть о своей просьбе. Я могу сделать тебя молодым, но в душе ты останешься старым.

— Пусть так, Хранитель, зато внешне я буду выглядеть молодо.

— Хорошо, — согласился нехотя Хранитель. — Я исполню твоё желание. Но помни: исправить я ничего уже не смогу. Садись на эту карусель.

— Хорошо, — согласился нехотя Хранитель. — Я исполню твоё желание. Но помни: исправить я ничего уже не смогу.

И Хранитель показал на карусель, стоявшую поодаль от детской площадки.

Старик не успел вскочить на одну из игрушечных лошадок в карусели, как мальчик уже запустил механизм. Карусель сделала десять оборотов за минуту и остановилась.

С игрушечной лошадки слез двадцатилетний мускулистый юноша, чертами лица напоминавший того старика, что недавно прыгнул в карусель. Конечно же, это и был он, тот самый старик, попросивший молодости у Хранителя вопреки законам природы.

Как только старик получил молодость, он поспешил домой, но, подумав о том, что его жена осталась старой, а ему, молодому здоровому красавцу, неплохо бы теперь прожить жизнь иначе, заново, ведь и эта молодость не вечна, свернул с дороги и устремился в центр города.

Теперь он мог жить по-другому, а старая жизнь осталась позади, и нечего вспоминать её. Дома все равно никто не узнает преобразившегося старика, так что теперь можно начать с чистого листа.

С первых минут своей новой молодости старик почувствовал что-то неладное. Его старые боли никуда не исчезли. Он всё так же хромал, не мог обходиться без клюки, его душил непрестанный кашель, отпугивавший девушек, с которыми он пытался познакомиться.

В спортзале старик не смог поднять килограммовую гирю, а в бассейне он чуть не утонул, потому что тело его оставалось таким же слабым, как и раньше.

Людей привлекали его красота, слаженное, дышащее молодостью тело, но, присмотревшись, они видели, что это просто иллюзия. Человек, стоявший перед ними, был не просто слабым, он был дряхлым, готовым рассыпаться на кусочки при едва ощутимом прикосновении.

Не найдя себе новых друзей и нажив новые болячки, старик вернулся на детскую площадку в том самом парке, где ему дали вторую молодость.

Кровь подступала к горлу, сердце бешено билось, в висках стучало, а душа была готова рассыпаться на мельчайшие кусочки от страшной боли.

— Хра-нитель! — хрипло кричал старик, еле держась на ногах.

Но Хранителя нигде не было. Оступившись, старик упал на асфальт и больно ушиб ноги. Его глаза покрыл бледный туман, ноги перестали двигаться. Вскоре он совсем не чувствовал своих ног. Старик пожалел о своей просьбе, о своей глупости, заставившей его выпросить молодость, обернувшуюся для него кошмаром.

Но больше всего он пожалел о том, что не вернулся к жене. Его погубила гордыня, вынудившая отречься от той, с кем делил настоящую молодость, с кем старился наравне и с кем можно было оставаться самим собой.

Старик услышал шаги. Это был Хранитель.

Он укоризненно посмотрел на беспомощного старика и заговорил. Его голос сопровождался громким эхом, хотя хранитель говорил спокойно, в нотках голоса слышалась неумолимая и жестокая логика.

— Я же говорил, что всему свой срок, старик. Я дал тебе только внешнюю видимость молодости, ведь даже я не в силах повернуть время вспять. То, что ушло, уже никогда не вернётся. Тебе стоило дорожить каждой минутой, но вместо этого ты жил бездумно. Даже в жизни старых людей есть свои маленькие радости, но ты не ценил свои последние дни, самое дорогое время в жизни каждого человека, и был готов оставить ту, с кем прожил полжизни.

— Прости меня, Хранитель. Прошу тебя, верни мне старость, я постараюсь прожить свои последние дни иначе.

— А ты помнишь, что я сказал тебе перед тем, как ты сел на карусель? Я не в силах что-либо исправить. Ведь ты пошёл против законов природы, а законы природы обмануть невозможно. Прощай.

Фигура Хранителя закружилась в неизвестно откуда взявшемся вихре и исчезла.

А утром в морг привезли тело молодого человека. Врачей удивило то, что юноша атлетического телосложения умер от старческого артрита.