Покупка ценою в жизнь

Он шел по рыночной площади. Толпы людей проходили от одного лотка к другому. Кто-то что-то рассматривал, трогал, интересовался. Кто-то просто смотрел. Со всех сторон звучали призывы купить что-то ненужное.

А если ты богат, у тебя есть деньги — ты можешь купить все, что угодно. Кто-то даже покупает себе новое тело, когда свое перестает устраивать.

— Купите сладкие, сочные бананы!

— Самое свежее мясо!

— Лучшая выпечка на всем Кретоне!

У нас интересный мир. Жить здесь и опасно, и прекрасно одновременно. Торговцы — или, как их называют здесь, «Дарители грез» — в большом почете. Они могут продать все, что угодно. А если ты богат, у тебя есть деньги — ты можешь купить все, что угодно. Кто-то даже покупает себе новое тело, когда свое перестает устраивать.

В центре площади стоял постамент. Обычно там самые ценные товары и самые важные среди Дарителей грез. Но сегодня там всего лишь один торговец и несколько лотов. Их немного, похоже, их вообще четыре. Все лоты живые. Одеты в льняные балахоны, что служат им одеждой.

— Хороший, товар, купите, не пожалеете, — произносит Даритель грез.

Его голос разносится по площади, сладостно, как аромат ванили и шоколада. Самый ценный аромат в нашем мире. Его не так просто достать.

— Что вы предлагаете?

Торговец оборачивается и смотрит на него невидящим взглядом.

— А у тебя хоть динары есть?

— Да. Покажи, что предлагаешь.

Даритель грез подошел и снял капюшоны со всех четырех лотов. Лотами сегодня были одна девушка и трое мужчин. Довольно миленькая, волосы хоть грязные и спутанные, но все же заметно, что они рыжего цвета. Глаза зеленые, как поле весной в лесу после дождя.

— Хороший товар. Умеет все: готовить, стирать, убирать. Умеет слушать, может стать хорошим другом.

— Хороший товар. Умеет все: готовить, стирать, убирать. Умеет слушать, может стать хорошим другом.

— Сколько ей? Давно у тебя?

— Вы же видите, что она молода еще. Все, что ко мне попадает, я быстро продаю. Мне этот товар ни к чему. Ест мало, тихая, часто молчит. Обузой вам точно не будет.

— Сколько за нее просишь?

— Всего каких-то тысячу динаров.

Он достал из сумки мешочек с динарами. Проверил сумму — ровно тысяча динаров, для него это мелочь, а кому-то возможно они подарят свободу.