Поездка на родину

Мое решение встретить наступающий Новый год в родном поселке назрело задолго до его наступления. Поселок этот находится в солнечной Бурятии Баунтовского района под названием Уакит. Если перевести с бурятского языка на русский, то получится «Перевал». Может, он и оправдывает свое название — раскинулся в горах и огромных скалах со снежными вершинами, на которых даже летом не тает снег. Я очень скучала по яркому солнцу, по пьянящему воздуху, по бабушке, которая возилась со мной все мое детство, по двоюродным сестрам и друзьям, вот и решила отметить с ними праздник.

Для этого я перенесла свой законно заработанный отпуск на месяц позже, предупредила друзей о своем отъезде и стала заниматься поиском подарков для своих родных и близких, оставшихся в деревне. Времени у меня было предостаточно, и я без суеты и суматохи подыскала в сувенирных лавках недорогие, но довольно милые вещицы. Уже подумывала и о приобретении билета на поезд, но… вдруг узнала, что еду туда не одна! Оказывается, туда же собираются мои тетя, дядя и их дочь, причем на собственной машине. Такому повороту событий я очень обрадовалась, ведь на машине гораздо быстрее, да и веселее!

Итак, наступил день поездки — 28 декабря. Гостинцы собраны, вещи упакованы, все участники путешествия в сборе. Значит, можно отправляться в путь.

Машина (ГАЗ 3110) шла тяжело… Ее багажник был загружен до безобразия плотно, да еще присутствовал газовый баллон, который вмещал в себя 60 литров газа. Эту машину дядя специально и выбрал в целях экономии бензина, ведь дорога предстояла нелегкая и дальняя — за 2000 км. Но все четверо путешественников были настроены решительно — только вперед! В салоне царила непринужденная обстановка, болтовня и смех, в полумраке звучала музыка, доносившаяся из динамиков. А иногда к этим звукам добавлялся еще один, извне — это брызговики шаркали по асфальту, как только мы попадали в синусоидную часть дороги.

Уже на выезде из города на проезжей части с нашей стороны мы заметили сломанный автобус. Для автомобилистов нашего города это просто катастрофа, потому что некоторые дороги имеют очень небольшую ширину. Да, узкие, иными словами. Так вот данная дорога, на которой нам встретился автобус, оказалась именно такой. И чтобы его обогнуть, нам оставался только один выход: слегка выехать на полосу встречного движения, тесно прижавшись к автобусу. Задуманный маневр был совершен, но… мы слишком сильно прижались к автобусу и… свернули себе боковое зеркало на машине.

«Ну воооот, началооооось», — подумали мы.

Но мой дядя, казалось, волновался меньше всех по этому поводу, ведь он мужчина, и, по его мнению, мужчинам не свойственно показывать свои эмоции. Поэтому мы тоже решили успокоиться, подумали, что все самое страшное уже позади, и расслабились. Едем дальше, болтаем, смеемся, перекусываем на ходу бутерброды и запиваем кофе. Вдруг на подъезде к Канску мы услышали какой-то хлопок, и нашу машину резко потянуло вправо. Дядюшка быстро снизил скорость и остановил автомобиль. При осмотре выяснилось, что мы прокололи заднее колесо! Собираясь в дальнюю дорогу, опытный водитель все предусмотрел, и мы, выскочив из машины, наблюдали, как он ставил «запаску». А за городом-то было не меньше, чем -25оС. Я не знаю, как у него обстояли дела с выступающими частями тела, а у нас замерзли носы, и мы отчаянно их натирали рукавичкой! Тетя с сестрой растирали колени, облаченные в джинсы (додумались напялить такую форму одежды, я-то была в вельветовых — они все же потеплее).

Минут через 20-30 все было сделано, и мы радостно загрузились в теплый салон и поехали дальше. Если честно, у меня зуб на зуб не попадал, и при распитии горячего чая из дорожного термоса мои челюсти лязгали по краю металлической кружки, но я надеялась, что никто этого не заметил. А дядюшка казался совершенно не поддающимся холоду, он даже без куртки возился на улице в одной рубахе! К вечеру следующего дня добрались до Улан-Удэ. Нам предстояло проехать по городу, потому что объездной дороги мы не знали, а может, ее и нет. И тут нас поджидал еще один сюрприз...

Нам предстояло проехать по городу, потому что объездной дороги мы не знали, а может, ее и нет. И тут нас поджидал еще один сюрприз...

Водитель у нас был единственный. И хотя права имели все, кроме моей сестры, мы все же не отваживались садиться за руль — потому что дорога была сложная — перевалы, серпантин и гололед. Поэтому мы ехали с остановками в 2-3 часа, но только в ночное время, чтобы дядя мог передохнуть.

Так вот, из-за усталости и недосыпания, да и незнания чужого города, он не заметил дорожного знака и выехал на полосу встречного движения. Пока он понял, что совершил ошибку, на дороге уже образовалась пробка. А через несколько минут к нам подъехала машина с логотипом «ДПС», и люди в форме пригласили нашего водителя в салон. Наша женская команда заерзала нервно на сиденьях — такого поворота событий никто не ожидал. Нам не хватило смыться каких-то 3-5 минут. А теперь вот они мурыжат его уже полчаса! Но вот, дверца тихо открывается, и дядюшка садится за руль.

— Подкинул ребятам на Новый год подарок в виде денежного вознаграждения, — говорит он полушутя-полусерьезно.

— А чего так долго не отпускали? — спрашиваем мы.

— Цену набивали, права не отдавали, — был его ответ.

Он завел мотор, и мы поехали за этой чудной машинкой, моментальным образом появившейся из темноты. Это ДПСники нас решили проводить до нужной нам дороги, чтобы больше мы никуда не вляпались.

Вообще (такое небольшое отступление) надо сказать, что путешествовать по нашей стране довольно нелегко. Дорог очень много: кривых, прямых, с загибулинами, а вот указателей почему-то ограниченное количество. То ли материала не хватает на их изготовление, то ли специалистов на их установку, то ли интуицию проверяют, в общем, причина мне эта неизвестна, да только блуждали мы несколько раз по закоулкам нашей необъятной Родины. Останавливали прохожих, если таковые встречались, а где, и правда, наугад или по старой памяти. Дядюшка просто ездил уже два раза в наш поселок из Красноярска, но каждый раз с большими промежутками во времени. Конечно, такие детали как 3-й поворот после Тайшета или 5-й после Тулуна легко стираются из памяти при таком «частом» посещении.

После выезда из города дорога ухудшилась. К гололеду и бесконечным поворотам добавились еще и кочки. Но мы, как отчаянные косомольцы-добровольцы, на своем «бронепоезде» продвигались дальше. Нас окутала ночь, и постепенно усталость взяла над нами верх — глаза стали слипаться, а позже мы и вовсе уснули, не замечая тряски. Лишь наш водитель, стойкий оловянный солдатик, упорно вел автомобиль вперед. Я сквозь сон уловила, что он все-таки останавливался передохнуть, а когда проснулась, было уже утро, и мы почти подъехали к поселку Багдарин. Это районный центр Баунтовского района. От него где-то километров 160 до моего родного поселка.

В Багдарине мы передохнули немного, размяли свои бедные, измученные конечности. От долгой поездки они, казалось, уже не разогнутся.

В Багдарине мы передохнули немного, размяли свои бедные, измученные конечности. От долгой поездки они, казалось, уже не разогнутся. Но 5 минут активного подпрыгивания и потряхивания все возвратили в норму. Потом подкрепились бутербродами с колбасой, запили чаем и вновь отправились в путь, в заключительный этап нашего путешествия. Дядюшка мой помнил о том, что этот отрезок пути самый опасный и лучше его проделать днем.

Едем. И чем ближе мы подбирались к пункту нашего назначения, тем хуже становилась дорога. Казалось бы, куда уже хуже!!?? Но теперь это была не дорога, а сплошная колея! Такая глубокая и ухабистая, что впору только внедорожникам покорять ее. Вот наша «Волга» и прикинулась вездеходом (гм, как будто у нее был выбор).

Дядюшка пытался вести машину по бровке дороги, пролегающей по глухой тайге. Нельзя было ни свернуть, ни объехать — лес кругом. Не обращая внимания на кусты и ветки от деревьев, которые скребли по автомобилю, он медленно двигался вперед. Нас то и дело тянуло вниз в колею, мы сильно рисковали сесть «на брюхо». Но пока нам везло и спасало мастерство водителя, приобретенное с годами. Пару раз мы даже чуть не задели стволы деревьев, встречающихся на пути, но здесь пронесло, а вот избежать попадания в канаву все-таки не удалось. Передние колеса нашего автомобиля все же угодили в глубокую яму. Самостоятельно выбраться из этой ловушки машине уже не удалось. Тогда наша женская гвардия натянула варежки и шапки и выскочила из салона, чтобы подтолкнуть «внедорожник». Но это оказалось совсем не легкой задачей. Мы упирались ногами, мы пыхтели, как паровозы, мы напрягали все наши мышцы так, что пот потек градом, а волосы покрылись инеем от частого дыхания, но машина только раскачивалась из стороны в сторону, шлифуя грунт, смешанный со снегом. Колея оказалась слишком глубокой, а у нас еще и одно заднее колесо не шипованное.

Пока мы прыгали вокруг нашей «железной лошадки», у меня возникла озорная мысль: «Вот если кто-нибудь поедет нам навстречу, вот он бедолага. Ведь не проедет же. Движение здесь одностороннее — колея-то одна единственная. И то мы на ней раскорячились. Вот повезет кому-то. С другой стороны, они нам помогут выбраться. Но кто же тогда поедет назад, чтоб пропустить встречную машину?...»

Мне стало смешно почему-то, и я снова попыталась приложить максимум усилий в толчковых движениях. После нескольких безуспешных попыток мы вспомнили, что у нас есть топор в салоне. Было решено «срубить» замерзший грунт, чтобы уменьшить взъем, а под заднее колесо подложить ветви деревьев, чтобы исключить шлифовку. Так и сделали. Снова навалились на машину и… все получилось!!!

Мы радостно попрыгали в салон и продолжили путь с большой осторожностью. Но нашу бедную машину лихорадило и трясло от бесконечных кочек и выбоин, а мы внутри болтались, как марионетки.

И вот, спустя 5 часов дикой болтанки, мы наконец-то оказались в поселке, подъехали к родному дому на «вездеходе» с поломанными вдребезги бамперами, поцарапанными боками и выдранной из гнезда лампочкой поворотника. Слезы радости выступили на глазах от встречи с родными, и все наши дорожные передряги, переживания и волнения, которые не покидали нас двое суток пути, забылись как-то сами собой.

А назавтра был Новый год!