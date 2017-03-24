Подделка
Автор: Dear
/ 24.03.2017
Любовь одна, но подделок под неё — тысячи.
Франсуа Ларошфуко
Анна не услышала, как в комнату вошёл муж, застав её всхлипывающую, с романом в руках.
Он прильнул к её плечу.
— Самое тривиальное занятие: плакать над книжкой, милая.
— Жалко героиню. Её муж по натуре ловелас. В его крови нечто такое, отчего он, даже неожиданно для себя, теряет всякий интерес к предмету недавнего увлечения. Помимо жены у него есть любовница. Представляешь, он изменяет им обеим.
— Жена знает о любовнице?
— Нет, разумеется. Обе узнают о третьей женщине. И по-разному реагируют. Любовница мстит, тоже изменяет ему, а жена вскрывает себе вены.
— Глупо посягнуть на свою жизнь.
— Она неимоверно любит его. Поэтому всё другое теряет цену в её глазах. Жёны готовы на жертвенность, безраздельно отдать себя любимому. Нежная заботливость в супружеских отношениях противопоставлена алчности любовных связей, временных, разрушающих законные браки. Любовницы — меркантильные дуры!
— Неистовствуешь, Ань. Не все алчны. И вообще… жёны уверили себя в том, что муж является их неотъемлемой собственностью и не смеет даже взглянуть на кого-либо, кроме них. Ну, сходит мужик на сторону: столько баб, сами вешаются. Что с того? Почувствует остроту вкуса к жизни. Это не измена, всего лишь — секс, просто зашкаливает тестостерон, которого много на одну жену.
На её несколько изумлённо-вопрошающий взгляд он потёрся носом об её нос.
— Жена есть жена. Даже предаваясь новой страсти, в глубине его сознания маячит о жене мысль, ни на минуту не даёт ему покоя, — он притянул её к себе.
— То есть совесть? Не лезь… Ты… можешь изменить мне?
— Дурёха. Я тебя люблю. А «если», что ты сделаешь?
— Убью её, тебя и себя. Хм… остроту вкуса…
Его ласки настойчивее. Поддаваясь им, тая, она не стала вникать в смысл его слов, придавать им значение, поскольку то огромное удовлетворение, которое они находили друг в друге, усыпляло её сомнения. Ей ничто такого не угрожает.
*
О сопернице Анна узнала случайно.
В то сумрачное утро муж уехал раньше, спешил по какой-то причине. Сына в колледж отвезла она. По дороге на работу, стоя на светофоре и невзначай взглянув на людей, идущих по тротуару, увидела мужа. Он был не один. Рядом с ним молодая женщина — бледное, худосочное создание в короткой юбке, с неудовлетворённым выражением лица, — и годовалый мальчуган, которого они оба держали за ручки. Неподалёку припаркован его автомобиль.
В первую минуту она была не столько шокирована, сколько удивлена. Время было раннее. Что он здесь делает? Кто эта женщина с ребёнком?
Отъехав, остановила машину, позвонила ему. Он ответил сразу. Солгал сразу. «Я в офисе».
Она в растерянности смотрела на него. На них. Не могла прийти в себя.
С тревожным предчувствием пролетели самые невообразимые мысли. Сердце сильно застучало. Попеременно негодование, страх, отчаяние нарастали и овладевали ею. Куда-то пропал воздух, его не стало хватать. Тряслись руки. Не могла управлять машиной. Потрясение было столь глубоким, что её способность рассуждать помрачилась. Однако, среди хаоса мыслей, разум подсказывал — уезжай. Наконец, здравый смысл пришёл ей на помощь, верх взяло самолюбие, не позволив ей затеять публичный скандал.
Время не останавливается. Для всего живого — оно тикает. Секунды, минуты, часы.
О, Ревность, ты мучительна, разрушительна, неодолима. Объятия твои хваткие, ледяные, как у смерти.
День скрипел заржавевшим колесом тяжёлого обоза, но шёл. Улыбалась коллегам на работе, о чём-то говорила с дочерью (студенткой столичного ВУЗа) по телефону, дома с сыном…
А подозрение и смятение неотступно терзали.
О, Ревность, ты мучительна, разрушительна, неодолима. Объятия твои хваткие, ледяные, как у смерти.
Она продержалась до его прихода. Потом кричала. Как невменяемая. Как одержимая.
— Не отпирайся! Даже не думай. Я видела тебя с твоей проституткой. Этот ребёнок твой? Говори! Твой! Твари! За моей спиной. Сколько ты меня обманываешь? Подлец! Предатель семьи. Сколько? Год? Нет, мальчишке год!
Надеялась: он объяснит! Всё не так, всё показалось. Пожалуйста! Я слабее, чем кажусь.
Он молчал.
— Сдохните! Чтобы выродок…
— Ребёнка не трогай.
Его голос жёсткий, взгляд холодный. Впервые.
Нервный срыв, переросший в припадок, окончился обмороком.
Он был рядом каждую минуту. Его карие глаза выражали неподдельное раскаяние.
Он рассказал ей всё. Познакомились в Сети. Тоня бесконечно названивала, пришла к нему на работу. Упорно оправдывал себя тем, что вовсе не собирался изменять, но она будто околдовала его. Потом заявила, что беременная. Шантажировала. Родила. В то утро он отвёз деньги на лекарства ребёнку, она позвонила — он болен, что не слишком соответствовало истине. Твердил — с ней всё закончено, а ребёнок… да, его, да, иногда навещал, но впредь не будет ходить туда. «Наверно, звучит нелепо и фальшиво, но люблю тебя».
Хотя теперь Анна чаще была напряжена и встревожена драмой, которой, казалось, нет ни конца, ни края; извелась, беспрестанно думая о мальчике, невольно разрушившем её покой своим рождением; женщине, бледное лицо которой преследовало её повсюду; всё же она выздоравливала.
Мало-помалу, к своему прискорбию, привыкала к статусу обманутой жены — своеобразное явление, именуемое уязвлённым супружеским чувством. Ей казалось, что этим она предаёт свою семью — её гордость, ныне неполноценную, ущемлённую. Это её унижало. Унижало и «копание» в его телефоне, детализация, но была бессильна побороть себя не делать этого.
Она понимала, что доверие к мужу, уничтоженное его изменой, не возродить; что все его слова о верности — всего-навсего слова. Понимала, но не признавалась в этом себе. Признание потребует действия.
Она не знала, как отнестись к измене. Была поражена, уязвлена, приходила в ярость, злость так и кипела в ней, но не хотела ничем ему вредить. Сколько бы она ни злилась на него, какие бы планы ни строила, ей и в голову не пришло предпринять какой-либо отчаянный шаг. Пойти на разрыв не решилась бы, не потому, что её беспокоило будущее, она не думала о будущем, просто-напросто не умела, не хотела жить без него. В конце концов, муж дорог ей.
Её душе казалось: больнее не бывает. Мудрое «и это пройдёт» не помогало. Теряла контроль над собой. Чутьём волчицы ведала, где он.
*
Жизнь сама находит выход.
Настал светлый, солнечный понедельник марта. Потом был вечер. Тёплый.
Муж задерживался на работе и до девяти отвечал на её звонки. После девяти перестал. Вызванная его длительным отсутствием, тревожная паника всё больше брала в свои тиски.
Её душе казалось: больнее не бывает.
Мудрое «и это пройдёт» не помогало. Теряла контроль над собой. Чутьём волчицы ведала, где он.
В час ночи, утратив всякое самообладание, безрассудно села за руль и за мгновения оказалась у двери квартиры соперницы.
Каждый поступает соответственно своему темпераменту, которым он не сам наделил себя, и потому не всегда умеет им управлять. Анна не ожидала таких способностей от своего темперамента.
Она не успела забарабанить в дверь, как та сама отворилась, и её благоверный явился перед ней. Он покидал квартиру, а Тоня провожала его со словами:
— Мы любим тебя, ждём.
Отвращение и безудержный, бешеный гнев вспыхнули в Анне. Боль, раздиравшая её душу, возбудила наивысший предел лютой ненависти к ним обоим. В ярости, она, как пантера на добычу, вцепилась в Тоню. Получая удар за ударом головой об стену, та, чудом вырвалась, завопила: «А-а-а! Помогите! Убивают!» Метнулась в комнату.
Анна без колебаний, вне себя от негодования, ринулась за ней. Нагнала её, повалила на пол, с остервенением стала царапать, колотить руками, ногами.
— Так, да? Любишь? Моего мужа? Ничтожество! Гадина! Сука! Шлюха! Родила! Привязать захотела! Убью! Вот тебе, вот тебе! Злодейка!
Девочка лет шестнадцати, от страха из-за разъярённого вида Анны, прижавшись к стене, истошно завизжала:
— Маму убивают! Помогите! Убивают!
— У тебя дочь есть?! Пример подаёшь? Тоже шлюха, как ты? Может, он вас обеих имеет?
Нападение было настолько стремительно, всё произошло так быстро, что муж, опешив, остался в подъезде. Когда заревел малыш, бросился вслед за женой.
— Анна! Отпусти её! Я к ребёнку зашёл, болеет. Не нужна она мне. Ты нужна. Ты!
Он пробовал оттащить её, что оказалось совсем нелегко. В справедливой ярости человек истинно силён.
Ему, наконец, удалось оторвать её от Тони. Прижал к себе.
— В тюрьму захотела? Дура! Убьешь ведь! С ума сошла?
— И убью! Пусти меня! Я проучу её! Искалечу! Пусти меня, негодяй. Мерзавец! Лживый! И тебе покажу, как путаться со всякой швалью!
— О-о-о! — простонала Тоня. — Убери от меня сумасшедшую! Засужу! Я с вас столько денег сниму! Ведьма.
Анна выскользнула из объятий мужа и с новой силой обрушилась на свою жертву. Та завопила:
— Я ещё второго рожу! Вот посмотришь! Рожу! Всё заберу у тебя! Все твои машины, дома!
Слова эти так ошеломили Аню, что она оторопело остановилась. Машины? Дома?
О, Любовь, твоя формула проста, отсюда все твои оттенки.
Почему-то сейчас, казалось бы, в столь неподходящий момент, у неё в голове пронеслось зарождение их с супругом любви: ему было девятнадцать, ей восемнадцать. Как странно: они вместе двадцать один год — и почти никогда не ссорились.
О, Чудодейственная Любовь, ты — не ты, без оттенков.
Ей вдруг неожиданно стало легко. Свершился перелом к лучшему. Жалость к себе обернулась брезгливой жалостью к съёжившейся на полу Тоне. Машины! Дома!
Аня посмотрела на неё сверху вниз и негромко, совершенно спокойно, словно не она только что бушевала, произнесла:
— Ты одна из тех безнравственных натур, которые не считают своим долгом проявлять малейшего уважения к чужой жизни, судьбе, которым плевать на всё и всех, лишь бы упрочить своё положение!
И, не удостоив мужа ни словом, ни взглядом, с невозмутимым видом направилась прочь, высоко подняв голову и расправив плечи.
Машины… Дома… Он. Любовь. Оттенки!
Фото: 123RF / Dmitriy Shironosov
Обсуждение 7
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***Замечательный рассказ .
24.03.17 12:11
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DearРассказ написан на заданную тему, для KLEO (благодарю за публикацию, оформление); для клеочанок – спасибо всем, кто прочёл, прочтёт; отозвался, отзовётся. Жёнам, прошедшим такое испытание, пожелаю никогда не терять чувства уверенности в себе; найти силы простить; если любите и хотите с ним (мужем) быть вместе - будьте вместе. Любовница, любовник от слова «любовь». Так вот пусть там будет любовь, прежде всего. Всякое в жизни бывает, но всё же я уверена, что не должны строиться отношения там, где есть семья. Включать мозги, иметь какую-никакую нравственность. Уважающая себя дама, имеющая достоинство, не позволит себе залезть в чужую семью.
24.03.17 10:36
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рассветДа,это жизнь.Кого же винить,или защитить?! Любовь во всех её тонах,для всех разная.Её тональность в сознании у каждого своя.Мужчины изменяя не видят в них своих измен.Хотя именно этим и наказаны по жизни,увы однолюбы так редки,и чаще у них зашкаливает далеко не тестостерон,а самоутверждение или превосходство. Не у всех любовниц алчность,не у всех жён то благородство,или любовь,как они ведомо думают,по факту и первые и последние боятся одиночества , и увы по жизни именно такие случаи приводят к одиночеству не только женщин,но и виновника этого треугольника.
24.03.17 07:12
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!Это жизнь! Не смотря на получившуюся с Pardonne moi оказию, все же он, Звездочет и этот рассказ – лучшие на сегодняшний день, на мой взгляд. Не в обиду другим авторам, творческим личностям – молодцы все!
24.03.17 06:01
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ЛотоssРуки профессионала не увидела. Жалкая жена, жалкий муж, жалкая любовница. И жалкая попытка показать миру, что жена - это любовь, а любовница - алчное, бледное существо. Увы, рассказ не удался
24.03.17 01:37
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Рассказ написан уверенной рукой профессионала. Но...честно говоря, он мне ничего не дал. Развязка и откровение, снизошедшее на главную героиню, меня не поразило. Кажется, что текст с какого-то пусть хорошо "смазанного", но конвеера.
24.03.17 00:35