Почему я не султан?

Как хорошо отдыхать на море!

Наконец мы с женой и сыном позволили себе такую роскошь. Сын Андрюша на пляже в детской компании строит песочный замок. Мы с женой греемся на солнце и рассматриваем пляжную публику.

Ребятишки что-то расшумелись, и я повернулся в их сторону. Что-то у них не получалось, и они начали спорить. Отец одного мальчика, участвовавшего в компании строителей замка, подошел к ним и начал им помогать. Мой сын смотрел в мою сторону, и в его взгляде я прочел призыв о помощи. Надо идти и оказывать мужскую поддержку сыну.

Строительство пошло быстрее, настроение ребят улучшилось. Мы вошли в их компанию не без интереса. Так я познакомился с папой одного из приятелей сына. Когда мальчики устали и творческий пыл пога, все дружно бросились в море. Брызги воды, шум и ныряние в воду остудили наше строительное рвение. Приближалось время обеда и отдыха. К нам подошли моя жена и, как я догадался, мама нового друга сына.

Я, грешным делом, заприметил эту женщину еще когда рассматривал пляжную публику.

Очень красивая фигура не могла не привлечь внимания. Я тогда подумал, что на пляже все мужчины тайно ею любовались и завидовали ее мужу.

Дружба между нами как-то сразу склеилась. Когда мы уже собирались идти на обед, другие ребята начали бомбить замок, построенный нашими сыновьями. Мы, защитники, вмешались и остановили разрушение. Но когда возвратились на пляж после отдыха, увидели разоренное наше сооружение.

Чтобы научить ребят жить в мире, мы с Иваном, так звали отца приятеля сына, собрали всю компанию и дружно начали строительство укреплений и замков. Работа кипела дружно. Иногда возникшие споры старались превратить в шуточное уничтожение неудавшихся строений. В море тоже бросались охлаждаться шумно и весело. Вот что значит играть дружелюбно и помогать всем вместе.

Иван оказался строителем и так профессионально вовлек в этот процесс детей, что даже некоторые взрослые подключились к строительству городка.

К вечеру новички обгорели и активность угасла.

Вот так мы познакомились с семьей Ивана и начали дружить семьями. Жена моя сразу уловила мое любование Наташей, и я чувствовал, что она сдерживает в себе чувство ревности. Она у меня мудрая женщина и приняла тактику повышенного внимания и ласки ко мне. Я это сразу понял, и мне понравилась эта игра. Но чувствовал, что иногда заигрывался.

Я все же пятым чувством ощущал, что Наташа проявляет ко мне интерес. Это меня заводило. Я стал более открыто проявлять к ней интерес.

Наташа все больше мне нравилась! Было в ней что-то таинственное, привлекающее к себе внимание. Мы старались шутками скрывать наши симпатии. Иван был или скрытный, как разведчик, или привыкший к тому, что его жена нравится мужчинам. При этом чувствовалась его уверенность в ее любви к нему.

Я все же пятым чувством ощущал, что Наташа проявляет ко мне интерес. Это меня заводило. Я стал более открыто проявлять к ней интерес.

После ужина мы встречались на танцплощадке. Танцы начинали с того, что я приглашал Наташу, а Иван — мою Ольгу.

Я трепетал, как мальчишка, обнимая партнершу, и старался проявлять талант танцора.

Как танцевали Иван и Ольга, я даже не смотрел, не до того было.

Отдыхали замечательно! Каждый день был желанный и интересный.

Вел себя как заигравшийся мальчишка! Так продолжалось до конца срока нашего отдыха.

Последний прощальный вечер не мог скрыть огорчения от расставания. Тут я заметил, что моя жена и Иван тоже в печали.

Ночью мне снится сон, что я султан и приказал доставить ко мне во дворец Наталью. Ее доставили. Я с нетерпением жду встречи и вижу перед собой ее, но уже не такую загадочную, возвышенную женщину, которую придумал. Передо мной обыкновенная женщина, такая, каких я постоянно и ежедневно вижу на улице. С тревогой на измученном лице. Со строго закрученными волосами на голове.

Я говорю ей:

— Что случилось? Почему ты такая трагичная?

Она мне отвечает:

— Ты разве не знаешь, что мой Иван увлекся твоей Ольгой? У них роман!

От испуга я проснулся и до утра не смог заснуть. Все передумал о нашей жизни.

Вспомнил, как начиналась наша любовь. Понял, что это море, солнце меня околдовали.

Я люблю свою Ольгу. Умную, добрую и красивую. Утром пытаюсь ее поцеловать, но она ко мне равнодушна и даже этого не скрывает. Что делать? Был бы султан, закрыл бы ее в гареме и никому не показывал. Была бы она моя любимая жена, а остальные — для разнообразия, смена лиц и нравов.

Что же мне делать, заигравшемуся султану?

Долго меня мучила Ольга своим безразличием, пока не поняла, что я урок усвоил.

Дальше наша любовь получила второе дыхание, и у нас родилась красавица-дочь.

Фото: 123RF / Елена Вакуленчик