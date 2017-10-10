Пирог с секретом

«Жизнь иных женщин похожа на... торт! Из мукИ «перемолотых» будней они легко могут «испечь» что-то этакое... воздушное, пропитанное дорогим коньяком, пахнущее сладкой ванилью, да еще и «в шоколаде». А моя жизнь не поддается кулинарному определению. Хотя... почему не поддается? — подумала Галина уныло. — Да, следует признать — стряпать торты я не умею. Хотя много лет стараюсь изо всех сил... «Что бы ты ни стряпала, а всё «лепешка» получаетс», — смеется часто муж, — а ведь обещала перед свадьбой мне торт "Птичье молоко"». Точно! Жизнь моя — эта «лепешка» и есть! Вроде съедобная, но невзрачная какая-то, хвалиться нечем, иной раз даже собачонке скормишь, чтоб муж не ехидничал».

Правда, когда муж её «подкалывал», она в долгу не оставалась.

— Курица — тоже птица,— парировала она обычно. — Ты мне до свадьбы тоже много чего обещал. И что? Я, положим, в курицу-наседку превратилась, а ты в кого? Сейчас таких «оладухами» зовут. Наелся оладий и на диван кверху пузом... К оладьям претензий нет?

— Нету, ну и что ты заводишься на пустом месте? Шуток не понимаешь...

— А что? — обычно заводилась она. — Это — жизнь? Никуда не ходим, в театр-кино тебя не вытащить, про поездки вообще молчу. Дом, работа, дети. И без конца: «А чё седня пожрать?»...

— Ой, и не готовь! Сам рыбу пожарю.

— Прально, а я потом кухню до упаду отмывать должна, опять всё забрызгаешь...

— Ничем не угодишь, — начинал кипятиться муж. — Все так живут — дом, работа. Не нравится, надо было за миллионера замуж выходить...

И Галине было нечем крыть, и становилось обидно, что миллионеры, да что там — даже более-менее состоятельные бизнесмены какие, и те не толпились в юности у её порога, и, в принципе, спасибо Андрею, что он на ней женился, а то до этого попадались всё какие-то пустозвоны. Лишь бы весело время провести, а как что серьезное — «сливались», как дочка говорит.

«А ведь я вполне ничего себе была — стройная и симпатичная, и веселая.... Сейчас, понятно, располнела, и веселости поубавилось... Почему иной раз чувство, будто не живу, а повинность какую отрабатываю? Нет, надо что-то менять... А торты? Да черт с ними, только вес набирать...».

Но всё равно иной раз, увидев в интернете простой рецепт, она вновь с энтузиазмом бралась печь торт и вновь чертыхалась и злилась, и вновь в глубине души оставался осадочек от очередного неудачного эксперимента.

...Пожаловалась Наташке-подруге. Вот уж кто из ничего может торт соорудить! Да еще украсит — не хуже фирменного магазинного. А по затратам — в разы дешевле. Сколько раз она Галину выручала.

— Странная ты, — сказала Наташка. — Зачем тебе торты? Продают навалом, если что — я помогу. И потом, у каждого свой талант. Ты вон какие палантины вяжешь! А кардиган твой? Девчонки на работе от зависти побелели, а я молчу — какая «фирмА», а то бы привязались, чтобы им такие же...

Пожаловалась Наташке-подруге. Вот уж кто из ничего может торт соорудить! Да еще украсит — не хуже фирменного магазинного.

— Вот что и обидно! Вроде руки из «правильного места». Что же эти торты у меня никак не получаются? Готовить же, в принципе, легко — вот рецепт, вот ингредиенты. Уже и показывают пошагово... ан нет. Опять в этот раз возилась, возилась, не поднялись эти коржи, только яйца зря извела...

— У каждой женщины своя «фишечка» кулинарная, понимаешь?

— Не очень, по-моему, все должны уметь готовить более-менее.

— Вот именно, все «больменее» и готовят. Только многие всё же «фишечку» имеют. Вон, у нас Марь Санна! Такого варенья из крыжовника ну никто не варит. Что она туда добавляет? Молчит-улыбается. «Рецепт фирмы». А Катюша у нас, экономистка, так рыбу засаливает — «пальчики оближешь». Вроде рецепт все списывали, а у неё одной объеденье получается... Поняла? Тебе что-то своё надо...

— А что?

— Откуда я знаю. Тут, главное, с удовольствием делать надо, чтоб руки сами порхали. Я когда торт делаю — в рецепт вообще не смотрю. Всё «на глазок». Тут добавлю, тут подогрею, взобью, разговариваю с ним...

— С кем?

— С тестом, — рассмеялась Наташка.

— Ну, надо же! — удивилась Галина. — А я ору: «Чтоб ты провались!»

— Ну вот! Разве так можно? Короче, торты — не твоё! Ищи что-то для души...

Дорогой Галина долго обдумывала, что же этакое кулинарное ей по душе: «Оладьи... слишком просто, булочки... не люблю, эклеры... возни, яиц куча... что бы такое, чтоб «дешево и сердито» и с тестом не возиться долго... О! Точно! «Бабушкин» пирог. Помнится, гости придут нежданно-негаданно, часу не пройдет, оп! — она на стол пирог. Где же книжка с рецептами? Там же тесто простецкое было, а получалось вкусно, начинки любые...».

Дома она полезла на антресоли и через час поисков извлекла на свет блокнот, густо исписанный шариковой ручкой.

Дома она полезла на антресоли и через час поисков извлекла на свет блокнот, густо исписанный шариковой ручкой.

«Вот жизнь была! Никакого интернета тебе. Рецепты писали — от бабушки к матери, от матери к дочери, то подружки поделятся... так... ага... вот оно — тесто для пирогов...»

Всё нужное нашлось, и через полчаса Галина методично рубила ножиком масло с мукой, вспоминая, как любила она в детстве помогать бабушке. И как та повязывала ей косынку с красным вышитым петухом. Думая о том, как быстротечно время, Галина готовила начинку из свежей капусты и вспомнила вдруг, что бабушка обязательно добавляла в неё сырое яйцо, а в начинку из яблочек — обязательно кидала щепотку ванилина.

Яблоки нашлись, нашелся на дне ящика и ванилин. В кухне запахло детством. Тесто «похрустывало» под скалкой. Наконец, два противня «нырнули» в духовку.

— Ух ты, мам, как пахнет, — нагрянул в кухню оторвавшийся от компьютера сын.

— Погоди, не готово еще!

«Бабушкины» пироги не подвели. Через полчаса они «томились» под полотенцем, маня аппетитно выглядывающими боками.

Разрезали. Сын схватил огромный кусок и помчался в свою комнату.

«Вроде пропеклись... а ничего... вкусно... не хуже, чем у бабушки... так, я только один кусочек... нечего пирогами увлекаться...»

«Бабушкины» пироги не подвели. Через полчаса они «томились» под полотенцем, маня аппетитно выглядывающими боками.

Съела три.

— Класс, мам! — крикнул сын. — Сладкого мне тоже отрежь!

К вечеру от пирогов ничего не осталось.

— Да ты, мать, оказывается, талант! — сказал сытым голосом муж, развалившись в кресле. — Капустный прям как моя мама готовила... Вот угодила — так угодила. А чего ты раньше пироги не стряпала?

— Так всё хотела... «Молоко» это треклятое... научиться делать... раз обещала...

Муж расхохотался:

— Да не люблю я сладкого! А вот пирог, да с рыбой... Сделаешь? В субботу за щуками едем. Хочешь, со мной?

— А чего? И поеду.

В воскресенье приготовила еще два пирога, мужу — с рыбой и сладкий яблочный. Принесла на работу несколько кусков того и другого.

— Вы, Галина Михайловна, прямо молодец, — сказала манерная завотделом, заглянувшая на чай. — Когда всё успеваете? И к работе претензий нет, и вяжете... а пирог — объеденье.

«Ах ты, «булочка» ты наша, — развеселилась Галина, глядя на её «аппетитные формы». — А чего? Я такая! Никакая, видимо, я не «лепешка», а... «пирог». И «начинки» у меня разные. Могу быть какой захочу — потому что я... «пирог с секретом». Что я всё комплексовала? Чем плоха моя жизнь? Можно, конечно, на чужую облизываться, да только что толку? Из своей мукИ надо стряпать! Наташка права — свою «фишечку» иметь надо — хоть в кухне, хоть в жизни. Пирогом фирменным, понятно, «баловать» буду только по особым случаям, незачем мучным увлекаться, а вот для «жизни» что придумать этакое?..»

И она села... думать, доедая последний кусок «фирменного» пирога.