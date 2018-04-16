Перемены в жизни...

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...Она очень волновалась... Казалось, что это самый волнительный момент в её жизни... Более волнительный, чем когда она сказала «да» у алтаря, и даже, чем тот, когда она впервые после двенадцати часов мучений впервые увидела своего новорожденного сына, а спустя несколько лет и дочку...

Тогда она была молодой, амбициозной, карьеристкой... Но, едва перескочив на третий курс, она встретилась с Ним.

Подходила её очередь. Она видела, как секретарь вынула её работу, положила на стол комиссии. Значит, еще совсем чуть-чуть — и наступит её «звездный час». Именно так она бы охарактеризовала процедуру защиты дипломной работы, если бы выпускалась на много лет раньше, через пять лет после поступления, вместе со своими ровесниками. Тогда она была молодой, амбициозной, карьеристкой... Но, едва перескочив на третий курс, она встретилась с Ним...

Он был на пятнадцать лет старше неё, у него был свой бизнес. Не то, что эти сопляки-однокурсники... Она влюбилась. И все ее планы на жизнь рухнули. Она бросила институт ради встреч с ним, для нее сменились приоритеты и жизненные ценности. Теперь на первом месте был он и только он...

...Она ревела от счастья, когда одним прекрасным вечером, во время романтического ужина в Греции, он надел ей на палец кольцо. Она сквозь слёзы радости смотрела на кольцо, на закат солнца, медленно уплывающего в теплые морские воды где-то там на горизонте. Тогда, да и последующие пять лет она была счастлива, абсолютно счастлива!

...До тех пор, пока одним из холодных зимних вечеров он не начал с ней серьезный разговор. Он сообщил ей, что у него появилась другая женщина, которую он безумно любит. Она вопросительно посмотрела на него, не ожидая такого поворота событий. Как он мог так поступить с ней?! Ведь у них идеальная семья, она отличная мать и жена. Каждое утро его ждал на столе завтрак, а вечером он возвращался домой в чистую убранную квартиру, где его ждал вкусный ужин. У них были прекрасные дети, их дети. Он ответил, что ему неинтересно с ней, она не работает, и ему просто скучно. Его новая пассия же, напротив, успешная бизнес-леди, у них общие интересы, она многое видела, многое знает, у нее отличное чувство юмора, и плевать на то, что она не умеет готовить и пока не готова родить детей. Дети у него уже есть, а покушать... есть же рестораны.

...Она, она ведь тоже могла стать такой, как та, к которой он ушел, но изменилась ради него, отказалась ото всех своих амбиций.

...Он ушёл. Она просидела всю ночь, съежившись в кресле, проливая горькие слезы обиды и непонимания. Она ждала его, надеялась, что он вернется, что это всё какая-то злая шутка, так не должно быть! ...Она, она ведь тоже могла стать такой, как та, к которой он ушел, но изменилась ради него, отказалась ото всех своих амбиций. И стала женой, мамой, домохозяйкой. Разве не о такой женщине он мечтал?!

...Он не вернулся, лишь раз в две недели заходил проведать детей и перечислял деньги на ее банковский счет... Полгода она была в очень депрессивном состоянии и жила лишь ради детей. И вот однажды к ней вернулись силы. Она решила восстановиться в институте, найти хорошую работу, изменить свою жизнь... Она верила в то, что всё получится! Ей не уже, а всего тридцать два, полжизни еще впереди...

...Она очень волновалась... Казалось, что это самый волнительный момент в её жизни... Момент, от которого зависит ее будущее и карьера... Секретарь назвал ее фамилию и имя. Она встала со стула, вышла на кафедру, во рту ужасно пересохло от волнения. Тогда она выпила глоток воды... вдохнула... выдохнула... и начала своё выступление...