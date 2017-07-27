Папина шляпа

Была у папы шляпа, фетровая, с широкими полями, тёмно-зелёного цвета. На всех парадных фотографиях папа был сфотографирован в ней, потому что имел только одну шляпу. Кстати, костюм «на выход» у папы тоже был только один — тот, в котором он ещё женился. Костюм был из добротной тёмно-синей шерсти в мелкую полоску, штаны широченные, плечи в пиджаке подложены ватой, от чего наш папа, сам по себе высокий и широкоплечий, казался вообще могучим и очень-очень важным, будто какой-нибудь большой начальник.

И вдруг случилась беда: папину шляпу съела моль. Ну, не всю, конечно, съела, но хорошенько испортила верх, понаделала там замысловатых дорожек.

Папа очень опечалился. Долго с сожалением рассматривал шляпу, ковырял фетр ногтем, стараясь как-нибудь загладить злосчастные дорожки, крутился перед зеркалом, то сдвигая шляпу на затылок, то надевая его форсисто на бок.

— Ничего не поделаешь, придётся купить новую шляпу, — вздохнул он наконец. — А эту буду носить в баню.

— В баню? — ужаснулась мама. — Да тебя люди засмеют в такой шляпе. Выкинуть её давно пора.

— Как же!.. — вскипел папа. — Так весь дом выкинуть можно! Да и привык я к ней…

Шляпа была аккуратно положена на своё законное место в шкафу.

Несколько дней спустя, когда отца не было дома, мать позвала меня и сестру, вручила нам шляпу и сказала:

— Выкиньте куда-нибудь подальше!.. Отец нескоро хватится.

Обрадованные, мы с сестрой выскочили из дома, пробежали через сад, потом через огород, перелезли через забор и оказались около железной дороги, которая тянулась вдоль наших задворков. Тут, вдоль заборов, бежала мелкая то ли речушка, то ли канава, которую все дети с нашей улицы называли Вонючкой. Вот в ней-то мы и решили утопить папину шляпу.

Мы представляли, как наша шляпа проплывёт по всей канаве, затем попадёт в нашу речку Ушу, проплывёт по всей Уше, затем…

На всякий случай отбежали подальше от нашего дома. Шляпа мягко приводнилась на свои широкие поля и медленно поплыла по воде. Сначала мы стали кидать по ней комьями земли, камнями, палками, но потом прекратили. Пусть себе плывёт зелёный фетровый кораблик!..

Мы представляли, как наша шляпа проплывёт по всей канаве, затем попадёт в нашу речку Ушу, проплывёт по всей Уше, затем… Споря, доплывёт ли папина шляпа до океана, мы побежали гулять к соседским девчонкам.

Вечером папа, вернувшись с работы, почти с порога спросил:

— Где моя шляпа?

Мы с сестрой замерли, испуганно поглядывая друг на дружку.

— Он поплыла… — наконец выдавила я.

— Куда поплыла? — спросил отец.

— В океан…

— В какой ещё океан? — рассердился отец.

— Это я сказала детям выбросить твою шляпу, — заступилась за нас мама. — Наплодилось моли, не хватало ещё на одежду!

— Папа, но как ты узнал, что мы выбросили твою шляпу? — спросила я, когда отец перестал сердиться.

— Что значит «как»? — удивился отец. — Шёл домой с работы вдоль железной дороги, чтобы путь укоротить. Возле нашего огорода через канаву перепрыгивал… Вижу: моя шляпа плавает.

Не веря своим ушам, мы с сестрой бросились в сад, пулей пронеслись через огород, перелезли через забор… Невероятно, но папина шляпа, проплыв по Вонючке несколько сотен метров, зацепилась за корягу как раз возле нашего забора.

— Тоже мне конспираторы нашлись! — насмешливо сказал нам брат. — Надо было идти не вверх, а вниз по течению — давно бы ваша шляпочка сделала тю-тю!..

Папа, когда узнал всю эту историю, засмеялся и сказал:

— К хорошему хозяину даже шляпы возвращаются!

А мне тогда стала понятной одна поговорка: всё тайное всё равно когда-нибудь станет явным.

Художник Оксана Аракчеева