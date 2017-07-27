 
 
На главную
 
 
 
  Отправить рассказ

Папина шляпа
Автор: Тамара Бунто / 27.07.2017

Была у папы шляпа, фетровая, с широкими полями, тёмно-зелёного цвета. На всех парадных фотографиях папа был сфотографирован в ней, потому что имел только одну шляпу. Кстати, костюм «на выход» у папы тоже был только один — тот, в котором он ещё женился. Костюм был из добротной тёмно-синей шерсти в мелкую полоску, штаны широченные, плечи в пиджаке подложены ватой, от чего наш папа, сам по себе высокий и широкоплечий, казался вообще могучим и очень-очень важным, будто какой-нибудь большой начальник.

И вдруг случилась беда: папину шляпу съела моль. Ну, не всю, конечно, съела, но хорошенько испортила верх, понаделала там замысловатых дорожек.

Папа очень опечалился. Долго с сожалением рассматривал шляпу, ковырял фетр ногтем, стараясь как-нибудь загладить злосчастные дорожки, крутился перед зеркалом, то сдвигая шляпу на затылок, то надевая его форсисто на бок.

— Ничего не поделаешь, придётся купить новую шляпу, — вздохнул он наконец. — А эту буду носить в баню.

— В баню? — ужаснулась мама. — Да тебя люди засмеют в такой шляпе. Выкинуть её давно пора.

— Как же!.. — вскипел папа. — Так весь дом выкинуть можно! Да и привык я к ней…

Шляпа была аккуратно положена на своё законное место в шкафу.

Несколько дней спустя, когда отца не было дома, мать позвала меня и сестру, вручила нам шляпу и сказала:

— Выкиньте куда-нибудь подальше!.. Отец нескоро хватится.

Обрадованные, мы с сестрой выскочили из дома, пробежали через сад, потом через огород, перелезли через забор и оказались около железной дороги, которая тянулась вдоль наших задворков. Тут, вдоль заборов, бежала мелкая то ли речушка, то ли канава, которую все дети с нашей улицы называли Вонючкой. Вот в ней-то мы и решили утопить папину шляпу.

Мы представляли, как наша шляпа проплывёт по всей канаве, затем попадёт в нашу речку Ушу, проплывёт по всей Уше, затем…

На всякий случай отбежали подальше от нашего дома. Шляпа мягко приводнилась на свои широкие поля и медленно поплыла по воде. Сначала мы стали кидать по ней комьями земли, камнями, палками, но потом прекратили. Пусть себе плывёт зелёный фетровый кораблик!..

Мы представляли, как наша шляпа проплывёт по всей канаве, затем попадёт в нашу речку Ушу, проплывёт по всей Уше, затем… Споря, доплывёт ли папина шляпа до океана, мы побежали гулять к соседским девчонкам.

Вечером папа, вернувшись с работы, почти с порога спросил:

— Где моя шляпа?

Мы с сестрой замерли, испуганно поглядывая друг на дружку.

— Он поплыла… — наконец выдавила я.

— Куда поплыла? — спросил отец.

— В океан…

— В какой ещё океан? — рассердился отец.

— Это я сказала детям выбросить твою шляпу, — заступилась за нас мама. — Наплодилось моли, не хватало ещё на одежду!

— Папа, но как ты узнал, что мы выбросили твою шляпу? — спросила я, когда отец перестал сердиться.

— Что значит «как»? — удивился отец. — Шёл домой с работы вдоль железной дороги, чтобы путь укоротить. Возле нашего огорода через канаву перепрыгивал… Вижу: моя шляпа плавает.

Не веря своим ушам, мы с сестрой бросились в сад, пулей пронеслись через огород, перелезли через забор… Невероятно, но папина шляпа, проплыв по Вонючке несколько сотен метров, зацепилась за корягу как раз возле нашего забора.

— Тоже мне конспираторы нашлись! — насмешливо сказал нам брат. — Надо было идти не вверх, а вниз по течению — давно бы ваша шляпочка сделала тю-тю!..

Папа, когда узнал всю эту историю, засмеялся и сказал:

— К хорошему хозяину даже шляпы возвращаются!

А мне тогда стала понятной одна поговорка: всё тайное всё равно когда-нибудь станет явным.

Художник Оксана Аракчеева


1 Не нравится 2 Нравится

← предыдущий

  Все рассказы Все рассказы


 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору