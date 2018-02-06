От тебя мы без ума!

— У вас психосоматическое состояние, — заключила психолог после двухчасового рассказа Натальи о своих проблемах.

Обратиться к психологу Наталье посоветовала подруга Юля, после того как самой Юле не удалось никакими призывами сдвинуть Наташу с мёртвой точки. Хотя эта точка имеет в народе даже свой номер.

А всё дело в том, что Наталья, женщина уже бальзаковского возраста, совершенно отказывалась в последнее время встречаться с подругами, предпочитая им просмотр сериалов.

Наташа поведала психологу, что выросла в семье единственным избалованным ребёнком. Её родители никогда не ругали и исполняли все её капризы. Она хорошо училась, занималась спортом и ходила на музыку. После института она вышла замуж за своего однокурсника, и их родители сразу купили им трёхкомнатную квартиру, машину и дачу. Муж устроился на высокооплачиваемую работу, а сама Наталья забеременела и в срок родила дочку, в которой души не чаяла.

Шли годы, и Наталье всё больше и больше нравилась роль домохозяйки, и о работе она даже не думала. Но когда дочке исполнилось 16 лет, и она стала вполне самостоятельной и хозяйственной девушкой, Наталья заскучала. Грядки на даче её уже не занимали. Закатки, закрутки и вообще готовка казались глупым занятием, если всё это можно купить в соседнем гастрономе. По примеру подруг Наталья пробовала ходить по спа-салонам и фитнесам, но и это ей показалось ненужным, так как с фигурой и внешностью у неё всё было в порядке. А интересовала её теперь исключительно чужая сериальная жизнь.

Грядки на даче её уже не занимали. Закатки, закрутки и вообще готовка казались глупым занятием, если всё это можно купить в соседнем гастрономе.

Даже когда ей звонили её подруги, она не хотела с ними разговаривать, отвечая:

— Сейчас самый интересный момент, я потом тебе позвоню, — но не перезванивала.

И тогда её подруги, всерьёз всполошившись, решили вытащить её, каждая на свою работу. Но Наталья даже слушать их не хотела и сразу наотрез отказывалась даже попробовать. Наверно, от долгого лежания перед телевизионным ящиком у Натальи начались головные боли, слабость и скачки давления. Зато теперь она могла уже основательно ссылаться на плохое самочувствие и проводить целые сутки в кровати у телевизора. Муж очень любил Наталью и даже порой вместе с ней смотрел её сериалы после работы, но когда жена стала жаловаться на постоянные мигрени, очень обеспокоился и стал возить супругу по обследованиям. Все анализы, слава Богу, оказались в норме, а врачи только советовали побольше гулять на свежем воздухе, делать гимнастику и принимать витамины. Но гулять Наталье было лень, гимнастика под сериал тоже отвлекала от интересных моментов, а витамины Наталья и раньше всегда принимала.

— В вашем случае есть один безотказный способ улучшения вашего самочувствия, — ободряюще изрекла психолог. — Вам нужно завести любовника!

Наталья совершенно равнодушно выслушала эту рекомендацию и подумала, что, будучи замужем, её никогда не интересовал флирт с мужчинами, которые порой недвусмысленно обращали на неё внимание. Но вот как-то спустя несколько дней после этого разговора, выйдя из супермаркета с двумя пакетами, она услышала:

— Девушка, а разрешите, я вам помогу!? Разве можно носить такие тяжести самому ангелу во плоти!

«Даже если он убежит с этими пакетами, что с того? Я куплю всё заново», — подумала женщина и протянула ему свою ношу.

Наталья обернулась и увидела молодого приятной наружности мужчину.

«Даже если он убежит с этими пакетами, что с того? Я куплю всё заново», — подумала женщина и протянула ему свою ношу.

Так познакомилась Наталья с Игорем, своим будущим любовником. Наверно, от того, что женщина долго не кокетничала с мужчинами, общение с Игорем стало её забавлять и очень нравиться. Ей казались романтическими его скромные ухаживания: хождение в кино, на чашку чая в кафе или просто гулянье по улицам. У Игоря не было ни машины, ни квартиры, ни дачи. А сам он после развода жил в коммуналке. Но Наталье всё это было неважно, наверно, потому, что все эти вещи у неё давно уже были. Зато Игорь оказался очень эрудированным, весёлым и интересным человеком. Через месяц знакомства они признались друг другу в любви, и мужчина предложил ей переехать жить к нему. Наталья, к тому времени уже тяготившаяся своим мужем, согласилась.

Сообщив это своему супругу, она услышала только:

— Уходи, но дочери мы пока скажем, что ты поехала в санаторий на месяц.

Через месяц проживания в коммунальной квартире, со всеми вытекающими отсюда прелестями и нюансами, Наталья осознала, что раньше жила в Раю, в Эдеме. И, собрав свои пожитки, убежала домой. Прибежав, она бухнулась в ноги к мужу и со слезами на глазах стала умолять его простить её и разрешить вернуться. Она уверяла мужа, что он самый лучший мужчина на свете. Что она ошиблась, насмотревшись сериалов, и теперь будет ему образцовой даже восточной женой. И очень просит дать ей последний шанс.

— Оставайся пока, а там видно будет, дочь очень соскучилась, — только и ответил мужчина.

Наталья руками вытерла слёзы и тихим умиротворённым голосом проговорила:

— Спасибо, спасибо, спасибо.