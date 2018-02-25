Зародилась у нас в семье странная традиция — не праздновать дни рождения дома. Я, как правило, уезжаю куда-нибудь подальше, а у мужа вот не всегда получается (работа, мать её... уже лет... очень много не дает).

Вот и в этот раз решили смыться хотя бы из города, в лес к другу, чтоб без всяких банальных тостов побыть на природе в обществе приятного собеседника.

Есть у нас один такой интересный знакомый, двери чьего дома всегда открыты для друзей (если, конечно, он в России, а не находится в какой-нибудь очередной поездке или путешествии).

А человек он очень занимательный, заслуживающий отдельного рассказа. Серб по национальности, вырос в Швейцарии, а на самом деле является человеком мира, где имеет множество приятелей и знакомых разных национальностей, которые всегда рады видеть его у себя в гостях. В свое время он закончил Сорбонну и еще какое-то именитое заведение в Милане, затем много и продуктивно работал за рубежом (проектировал, строил), затем, бок о бок с П.Бородиным трудился на благо Управления делами, сейчас на протяжении уже многих лет живет и творит в Подмосковье (проектирует и строит очень красивые здания, оформляет разнообразные заведения, частные дома, офисы и квартиры). В определенных кругах это достаточно известная и уважаемая личность, чьи глубочайшие знания, талант и авторитет говорят сами за себя.

Сева играет на фортепиано, рисует, увлекается фотографией, построил себе огромный загородный дом, где половина мебели изготовлена его руками по собственным проектам. А как он готовит! Ммммм, пальчики оближешь. Это просто шедевры кулинарии! Причем все продукты для диковинных блюд покупает лично, и названия какие-то в качестве ингредиентов называет, что я и не слышала раньше... и сами блюда... таких нет в России. Ко всему прочему имеет свой цветущий сад (выращивает разнообразные сорта яблок, груш, слив и прочего-прочего), содержит большое натуральное хозяйство: кур, индюков, кроликов (сам ежедневно осматривает своих питомцев) и гордится большой голубятней с редчайшими породами птиц.

Сева играет на фортепиано, рисует, увлекается фотографией, построил себе огромный загородный дом, где половина мебели изготовлена его руками по собственным проектам

Любит путешествовать по всему миру на автомобиле и посещать многочисленных родственников, друзей, приятелей, и неоднократно звал нас в совместное путешествие по Европе, которое пока, к сожалению, не срослось, но, думаю, все еще впереди.

Ему прекрасно знакомы все маршруты, он владеет несколькими языками и везде чувствует себя как дома, останавливается в придорожных гостиницах или в имениях своих друзей иноземцев. Есть и такие, что живут в настоящих замках и принимают его самого и всех сопровождающих его путешественников с королевским радушием.

В последний раз наши общие знакомые делились впечатлениями, что жили у какого-то лорда в поместье, разместившись каждый в шикарных апартаментах с видом на цветущий сад и огромный бассейн. И вся эта красота только потому, что они друзья Севы. А познакомились они совершенно случайно — сломалась машина недалеко от Сен-Тропе, стояли и думали, что делать. Мимо, на их счастье, ехал Сева, увидел московские номера, остановился, позвонил своему товарищу, жившему неподалеку, который в итоге и отремонтировал авто (поломка была несущественная, и разобрались с ней в считанные минуты). Далее расчувствовавшиеся москвичи хотели как-то отблагодарить нашего товарища, на что получили приглашение продолжить автопробег по Европе вместе. Именно тогда они впервые и познакомились с лордом, который любезно предоставил им в распоряжение на несколько дней свое шикарное поместье.

Так вот, решили мы поехать к Севе за город и не просто навестить, а преподнести ему по случаю нашего праздника (зная о его увлечениях) симпатиШного зайчишку породы вислоухий баран. К тому же он и символ года этого, вроде как на счастье или к большой удаче подарок. Заяц был еще маленький, с черными глазками-бусинками, серо-голубого цвета, и пришелся по душе новому хозяину, но вот как назвать это чудо, мы никак не могли придумать. Разместились в гостиной-столовой, отведя новому питомцу отдельное уютное жилище. Ужин, как всегда, поражал своей изысканностью, на столе заморские вина, разносолы. За приятной беседой и рассказами об очередном путешествии не заметили, как уж приблизилась ночь. А имя-то зайцу все не придумано. Непорядок!

Вдруг раздался звонок — сын. Глядя на Севу, сложно было описать выражение его лица — непередаваемый восторг. И? Сидим в ожидании... Что же там? И тут хозяин берет в руки бокал, наливает его до самых краев и произносит тост: «За Оксфорд! За сына! — Поступил сегодня, удачно сдав все экзамены». Так и имя для нашего «барашки» нашлось, не зря ведь он в доме появился именно в тот знаменательный день)).