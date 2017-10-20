Обыкновенная история

В одной обыкновенной московской квартире жили-были две обыкновенные московские семьи. В обеих семьях всё было самым обыкновенным, но первая семья была чуть-чуть пообыкновеннее второй. Дело в том, что вторая семья жила на потолке. И все в этой семье всё, что ни делали дома, делали только на потолке: телевизор смотрели на потолке, спали на потолке и обедали тоже на потолке. Словом, вели чуть-чуть необыкновенную обыкновенную потолочную жизнь.

Мамы в обеих семьях очень любили готовить на кухне всякие блюда. Пар от кастрюль первой мамы шел к потолку, а пар от кастрюль второй мамы к полу — и поэтому, когда мамы готовили, вся кухня была заполнена паром, что, впрочем, нравилось и первой маме, и второй. Обе мамы жили дружно и любили поболтать.

По утрам мама из семьи, которая ходила по полу, говорила маме из семьи, которая ходила по потолку:

— А что вы готовите сегодня?

— Кашу, — отвечала вторая мама.

— Ах, как чудесно, что вы готовите кашу! Мой сын всегда на завтрак ест три тарелки!

— Какой славный, какой воспитанный ребенок, — отвечала вторая мама, — а моя Маша ни за что не соглашается съесть больше шести тарелок на завтрак и семи на обед!

— Ах, как чудесно, что вы готовите кашу! Мой сын всегда на завтрак ест три тарелки!

И обе мамы понимающе помешивали кашу поварешками.

— А что вы готовите на обед, — спрашивала вторая мама в обед.

— Суп и котлеты! Самое лучшее блюдо на обед, как мне кажется! А вы что готовите?

— А я — суп и котлеты, — хмуро сказала мама из семьи, которая ходит по полу. — И мне кажется, что нет лучшего блюда на обед.

— Не соглашусь с вами, — сказала вторая мама, — все-таки лучшее блюдо на обед — это суп и котлеты, так вам скажет любой воспитанный папа и любой воспитанный ребенок, а они-то врать не станут.

— Ну, если вы так считаете, — немного раздраженно сказала первая мама, — спросим у них самих.

И мама громко крикнула, чтобы папа мог услышать ее в другой комнате:

— Денис, ты будешь суп на обед?

— А какой? — крикнул папа в ответ.

— Гороховый, — крикнула мама.

— Гороховый — это мечта, — и папа зашел в кухню, довольно потирая руки: — А нет ли чего зажевать перед обедом?

— Не порти аппетит, — сказала мама и сурово посмотрела на папу, а вторая мама сурово посмотрела на своего мужа, который тоже зашел в кухню на потолке и тоже довольно потирал руки.

— Эх, — вздохнул второй папа и незаметно вытащил из холодильника сыр.

— Положи обратно и иди мыть руки! — сказали мамы хором, понимающе переглянулись и разом вздохнули.