Новогодние ночи

Вот и елка. Мы ее втащили в дом, поставили в крепеж, достали игрушки, нарядили. Мне доставалось право украсить ее верхушку большой красной звездой. Странная традиция, придуманная мамой, или просто по обстоятельствам так выходившая: покупать елку под самый Новый год, когда на базарах все красивые елки уже были раскуплены. Я был слишком мал, чтобы понять: зарплату маме давали в конце месяца, и поэтому так выходило, что елка покупалась под самый праздник. А когда я повзрослел, в нашей семье это вошло уже в привычку, даже тогда, когда у нас была красивая искусственная елка, и приобретать живую не было никакой необходимости.

Мама и гости отправились в другую комнату накрывать праздничный стол, а я устроился на кухне у окна и стал наблюдать, как за окном падает снег. Я давно заметил, вспоминая прошлогодние праздники, что в канун Нового года становится совсем безветренно, и снег опускается на землю большими блестящими хлопьями. Тихо за окном и темно, лишь фонари светят одиноко.

Народ собирался у столов провожать старый год или, как мы, только готовились к празднику. Попозже люди выйдут на улицу кричать и пускать салюты. Тогда эта волшебная тишина нарушится, и поэтому я впитывал каждую секунду ее и радовался.

Я давно заметил, вспоминая прошлогодние праздники, что в канун Нового года становится совсем безветренно, и снег опускается на землю большими блестящими хлопьями.

Мы жили на первом этаже, и я мог хорошенько разглядеть редких прохожих. Вот поспешила мимо влюбленная пара с подарками и бутылкой советского шампанского, опаздывая к кому-то в гости.

Тогда я заметил лежащего на скамейке у нашего подъезда мужчину. Он кутался в свое холодное, очень старое пальто, покрытое блестящими снежинками. А из-под него выглядывала белая мордочка котенка, изредка раскрывая ротик — мяукал. В дальнейшей кутерьме праздника я забыл про бездомного котенка и лишь вспомнил про него пару часов спустя, когда случайно оказался у окна. Я увидел, как белое пятнышко с печальными глазками сидит у лавочки и весь трясется. Бедный котенок. Я выбежал на улицу, взглянул на припорошенного снегом, лежащего неподвижно мужчину. Наверное, он спал. Я взял котенка и принес его домой.

— Мама! — услышал я собственный голос: — Можно он будет моим подарком на Новый год?

Эти слова так живо пронеслись воспоминанием.

Спустя несколько лет, когда кот Найк стал стар и больше времени проводил лежа в кресле, а мы уже давно переехали из «хрущёвки» в новый блочный дом на седьмой этаж, в канун Нового года я подошел к окну и долго смотрел на снег, падающий большими хлопьями. Я вспоминал того бродягу, хотелось его поблагодарить, просто так. И хотелось его спасти.