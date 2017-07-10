Новое платье

Новенькое шифоновое платье висело в шкафу и тихонечко скулило:

— Ну наде-е-е-ень меня! Ну что тебе стои-и-и-и-ит? Я же красивое-е-е-е! У тебя никогда в жизни не было такого платья, как я!

Хозяйка делала вид, что не замечает страданий платья. Но каждый вечер доставала его из шкафа, проводила пальчиками по огромным красным цветам и зеленым листьям, расположившимся на подоле, поправляла яркий зеленый ремешок, прикладывала платье к себе, оттянув подол в сторону, делала пару оборотов вокруг себя и со вздохом убирала его обратно в шкаф, плотно притворив дверцы.

— Эхххх! Хозяйка! Ну пожа-а-а-а-алуйста! Не оставляй меня тут в одиночестве! Я хочу к тебе!!! Я хочу быть с тобой!

— Тише ты здесь! Разоралось! Если тебя купили — значит еще наденут! — раздался скрипучий голос из коробки с зимними сапогами. — Не можешь же ты здесь висеть просто так, без дела? Мы все тут собрались по делу! И у каждой вещи есть свое время и место, куда нас, собственно, и приглашают.

— Да! У хозяйки нет любимчиков! Она не берет отсюда одну и ту же вещь ежедневно!

— Да коне-е-е-ечно! — саркастический выдох маечек на тонких бретелях раздался из угла верхней полки. — Нас она носит каждый день!

— Ну вас она и меняет как перчатки! Вы то пОтом воняете после тренировок, то рветесь — растягиваетесь быстро!

Вещи в шкафу повздыхали и затихли. Каждый задумался о своем. О том, как часто они нужны хозяйке, о том, долго ли еще пробудут в этой чудной доброй компании...

— А что перчатки? Чуть что — сразу перчатки? Да, теряемся, да, лежим по полгода, а что тут такого? Зато мы для каждого пальчика!

— Я так хотела именно эту хозяйку. — Платье вздохнуло, и поясок поник на бретелях. — Когда я висело в магазине и она подошла ко мне, я сразу подумало, что это моя хозяйка и я очень ей подойду! А когда она примерила меня — то я просто закружилось от счастья и восторга, как мне было удобно на ней быть! И как же я подошло ей! И какая счастливая она шла домой, и хотела меня надеть завтра на работу! А теперь... я вишу в этом темном шкафу уже второй день, и она меня не надеваее-е-е-ет! — Платье сново тихонечко заплакало.

Вещи в шкафу повздыхали и затихли. Каждый задумался о своем. О том, как часто они нужны хозяйке, о том, долго ли еще пробудут в этой чудной доброй компании, и насколько каждая из них могла бы принести радости ее обладательнице...

— Аллё! Оля? Привет! Это Инга. Как дела? Нормально? А-а-а-а... А я похвастаться звоню! Ага! Ну, блин! Дождь достал уже! А вчера грозища какая была, да? В вашем краю тоже грохотало? Обалдеть. Ночью что творилось, да? Думала, град идет, такой грохот стоял от дождя. Ага. И похолодало… Так вот! Насчет похолодало! Я же платье себе купила! Обалденное! Олька! Шифоновое, у меня никогда такого не было! Оно такое классное! С пояском, от талии идет расклешенка, верх обычный, простой такой, сзади замок на всю спину… Цвет? Снизу от подола темно зеленые листы с красными цветами и светлеет к верху. Нежное такое!.. И ты представляешь, какой облом, да? С этими дождями — даже не надеть обновку-то! Уже жду не дождусь, когда солнышко выглянет и тепло станет, чтобы платьишко «выгулять»!.. Ну конечно, покажусь! Вот потеплеет — сразу его надену!

Вещи в шкафу слушали разговор хозяйки и тихонечко перешептывались. А новое платье счастливо улыбалось. Скорее бы выглянуло солнце!