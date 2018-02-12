Ночь в комнате

1986.

Москва.

Лаурка Феникс красавица.

Мускулистая гибкая спинка.

Точёные крупные черты лица.

Пухленькие алые губки. Жёлто-зелёные глаза.

Струящиеся русые волосы, лоснящаяся смуглая кожа.

Вся, как фея, в золотой пыльце.

Её вина — красота.

Её слёзы превратились в масло.

До появления Анвара её жизнь была полным дерьмом.

Лаурке 19.

Розе 24.

Лаурка остановилась в возрасте 2 года назад.

В тот чёрный денёк занесла её нелёгкая в военное общежитие.

В неё влили бутылку водки, потом таскали по этажам и насиловали все, кому не лень, пока кто-то не крикнул: «Кажись, мёртвая!»

С тех пор её душа мечется по коридорам незнакомого здания и не находит выхода.

В неё влили бутылку водки, потом таскали по этажам и насиловали все, кому не лень, пока кто-то не крикнул: «Кажись, мёртвая!»

Анвару 35.

Светловолосый, голубоглазый татарин.

Высокий, стройный.

В драке одним ударом сбивает противника с ног.

Первый барыга Москвы.

Все его друзья сидели.

У советских зеков скулы припухшие.

Анвар, если сидел, то недолго. По нему незаметно.

Его предыдущую любовницу убили во время ограбления квартиры.

Убийц не нашли.

Навёл кто-то из своих.

Роза как-то спросила Лаурку:

— Тебе не страшно? А если тебя, как Анваркину бывшую?

Лаурка с кроткой, безумной улыбкой:

— И пускай.

Безумие лучше апатии.

До встречи с Анваром Лаурка была мёртвая.

Сретенка.

Лето.

Два часа ночи.

Ни одного горящего окна.

Роза сидит на кровати в наглухо застёгнутом чёрном пальто, съёжившись в позе надгробного памятника.

В квартире Анвара царит полный мрак.

Но никто не спит.

Лаурка томится в коридоре под дверью спальни.

В спальне двое — Анвар и лучшая подруга Роза.

Роза сидит на кровати в наглухо застёгнутом чёрном пальто, съёжившись в позе надгробного памятника.

Ей нравится её тонкое финское пальто. Зимой в нем не холодно. Летом не жарко.

Если не накрасится, воротник поднимет, ссутулится, то её в этом пальто совсем не видать.

Анвар лежит рядом голый, вытянувшись, как покойник.

Он уже смирился с тем, что секса с Розой не будет.

Он чувствует себя нелепо и замёрз. Но из упрямства не желает одеваться.

Он тут хозяин — как хочет, так и ходит.

Анвар и Роза видят в темноте.

В их глазах окружающий мир всегда в предрассветных сумерках.

Их неторопливый диалог продолжается уже несколько часов.

— Ты же человек. Как ты можешь продавать себя?! — и это говорит он — первый покупатель проституток Москвы!

Он же — первый барыга Москвы.

Самые крутые путаны у него одеваются.

А кто ему товар поставляет? — Бывшие валютные путаны, что повыходили замуж за иностранцев.

Анвар достал Лаурку напоминаниями, чтобы та под любым предлогом заманила Розу в гости. Лаурка надеялась: «Может, забудет, закрутится».

Странно слышать его настоящий голос — чистый, отрывистый. Обычно он глумится, кривляется.

— Тот, кто себя продаёт, — тварь последняя!

— Я хозяйка своего тела. Что хочу с ним, то и делаю, — отвечает Роза.

— Когда-нибудь ты поплатишься.

— Знаю. Я никому не приношу вреда. Никого не обманываю.

— Ты не сможешь завязать. Сама же видела старых, неликвидных путан.

Анвар достал Лаурку напоминаниями, чтобы та под любым предлогом заманила Розу в гости.

Лаурка надеялась: «Может, забудет, закрутится».

Анвар, если в голову забрал, — то всё.

Встречает Розу в прихожей голый, с пачкой купюр в руке.

Лаурка с Анваром уже полгода.

Никогда ещё так не жила. Сделалась рабой любви и шикарной жизни.

Анвар всех Лауркиных подруг перетрахал.

Это он их так жизни учит.

Лаурку в особенности.

Одна Роза осталась.

Анвар — мужик интересный. Сумму Розе предлагает такую, что и порядочная бы согласилась.

Роза отказалась.

Анвар Лауркин. Его трогать нельзя.

У Розы своя религия. Свои законы.

Демон алчности корчится в собственном пламени.

А Роза смеётся.