Необычный ужин

Застава охраняла морской участок границы. Под утро, вывезя на правый фланг пограничный наряд «Дозор» в составе инструктора с собакой и младшего наряда, возвратившись на заставу, я решил пойти домой и подремать, пока надо будет забирать наряд с левого стыка, благо, что обстановка этому не мешала. Примерно через час звонит дежурный и соединяет меня с инструктором, находящимся в дозоре. Тот докладывает, что собака задрала барсука, что делать дальше?

У нас в гостях в это время находился брат жены Валентин с женой, приехавшие навестить нас с Украины. Со сна я подробности не стал уточнять, а так как наряду надо было проходить недалеко от расположения заставы, дал команду донести барсука ближе к заставе, а там его кто-нибудь заберёт и принесёт на кухню. Дал распоряжение дежурному забрать у наряда барсука и отдать повару, чтоб приготовил на ужин.

Через время звонит повар и просит, чтоб барсука не готовить на ужин, так как у него запланировано что-то другое. Поняв, что ему просто не хочется с барсуком возиться, я сказал, чтоб барсука отдал моей жене, а там дальше будет видно.

Снова будят, на этот раз жена спрашивает, что делать с барсуком. Время было ехать за нарядом на стык, поэтому я ей сказал, чтоб Валентин разделал барсука, шкуру посолить обильно и повесить в тени, обобрать с барсука сало и натопить барсучий жир как целебный.

Пока я ездил и привёз наряд, всё сделали так, как было сказано. Шкура посолена и висит в тени, тушка готова к приготовлению пищи, сало и жир топятся. Всё идёт как надо, и я решил доспать немного, но жена снова будит и отказывается топить сало барсука, говорит, что жир получается водянистый и запах от него ей не нравится.

Поворчав немного, отменил топление жира, а который вытопила, пусть отложит как целебное средство. Снова пытаюсь заснуть.

Валентина попросила не говорить её мужу Ивану, что это барсук, а то он его есть не будет. Предложила сказать Ивану, что это заяц.

Рядом с заставой располагался ракетный дивизион ПВО, и к моей жене в это время пришла жена командира в гости поболтать. Зашёл разговор про барсука, и моя жена выразила неудовольствие от возни с ним, а Валентина и предложила приготовить барсука у себя дома, а вечером вместе покушать свежатины. Я дал добро, но Валентина попросила не говорить её мужу Ивану, что это барсук, а то он его есть не будет. Предложила сказать Ивану, что это заяц. Все остались довольны таким поворотом дела, и каждый стал заниматься своим делом.

У Валентина настроение вечером отведать барсука, Валентина готовит барсука на жаркое как зайца. Вечером, когда мы с женой и Валентин с женой пришли в гости к Валентине с Иваном, на столе аппетитно стояла жаровня с мясом и всё, что полагается в таких случаях. Рядом на полу трётся кот хозяев — откормленный любимец Ивана, в предвкушении лакомых кусочков, которыми его всегда Иван награждал в таких случаях.

Сели вокруг стола, наполнили тарелки и рюмки, приступаем есть каждый своё: Иван ест зайца; Валентина, Валентин с женой и я — барсука; моя жена никогда не ела охотничьи трофеи, поэтому ест что-то другое. У всех настроение, как и положено в таких случаях, один кот пока что обделён и Иван, чтоб не травмировать своего любимца долгим ожиданием лакомого кусочка, бросает ему на пол кусок получше. Кот стремглав прыгает к куску мяса, резко выгибает спину, шипит и шарахается от лакомого куска. Иван удивился, что кот обнаглел, зажравшись на хозяйских харчах, но... вольному — воля, не хочешь — не ешь!

Все были довольны, ужин из мясного ассорти удался! На следующее утро я решил посмотреть, в каком состоянии засоленная шкурка, и тут у меня настроение упало, так как увидел, что мы съели енотовидную собаку, а не барсука. Вот тут мне стала понятна реакция кота на кусок мяса. Делать нечего, все были довольны кроме кота, но его в счёт не берём. Решаю молчать до удобного случая. Валентин с женой через пару дней уехали к себе на Украину, Иван с Валентиной вскоре уехали к другому месту службы и уверены, что ели барсука и зайца. Натопленный жир я потихоньку выбросил, шкурка испортилась и тоже была выброшена.

Своей жене и Валентину с женой я рассказал правду через несколько лет, будучи у них в отпуске, но они мне не поверили и до сих пор считают, что я их пытался разыграть, будто они ели енота. Моя жена отнеслась к этому случаю спокойно, так как она никогда не ела охотничьи трофеи. Один я знаю точно, что наелся экзотики.