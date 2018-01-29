Необычная находка

Безлюдный уголок одного из городских парков неожиданно приобрел посетителя.

Пожилой мужчина присел на скамейку, отдыхая в тени дуба-великана. Он устало вздохнул, потом, с любопытством озираясь по сторонам, отметил про себя большой черный не то портфель, не то чемодан, брошенный или забытый кем-то на соседней лавочке. Подойдя к, как казалось, безродной находке, Виталий Сергеевич приоткрыл ее и, убедившись, что там пусто, произнес:

— Дорогая вещица. На свою пенсию мне такую не купить, — потом мечтательно добавил: — Да будь пенсия у меня сейчас, тотчас отнес бы его в бюро находок.

Внезапно замочек на портфеле защелкнулся, а когда старик открыл его вновь, то увидел, что в нем лежит кошелек с деньгами. Немедленно извлеченная сумма соответствовала вожделенной пенсии. Не веря своим глазам, удивленный пенсионер еще раз пощупал расправленные купюры. Ошибки быть не могло, странный чемодан исполнил его желание. Боясь, что волшебство исчезнет, человек поспешил прочь, полный решимости исполнить свое обещание. На мгновение он остановился, размышляя, стоит ли попросить чего-нибудь еще. Потом махнул рукой, посчитав, что все, чего он заслужил, уже дала ему жизнь. У него были прекрасные дети и очаровательные внуки, которые в эту самую минуту, издали завидев деда, бросились к нему с изумленными возгласами:

Дед с розовощекими близнецами пересек парк и, выйдя на оживленную улицу, оставил внуков на лавке сторожить портфель.

— Ты что, уезжаешь, дедуля?

— И не собирался. Пойдемте, ребятишки. Надо отнести этот чемодан в Стол Находок.

Дед с розовощекими близнецами пересек парк и, выйдя на оживленную улицу, оставил внуков на лавке сторожить портфель. А сам, сказав, что получил пенсию, зашел в аптеку на углу отоварить уже давно отложенные рецепты.

Братья беспокойно ерзали. В свои семь лет они не могли усидеть на месте больше трех минут. Наконец, как всякие ребятишки, они стали хвастаться и фантазировать, что внесло разнообразие в скучные посиделки.

— Кто глупый? Я глупый?... Да я, когда вырасту, буду все знать.

— А вот и нет. Ума не хватит, — поддразнивал братишка.

— Мое слово твердое. Сказал — хочу все знать. Значит буду! — обиженно надул губки малыш.

Портфель-чемодан закрылся. А когда детские пальцы снова открыли его, на дне лежала красочная азбука.

— Мое! — закричал самый «умный». И прижал книжку к груди.

— Ну и пожалуйста... А я буду силачом, потому что хочу быть самым сильным в мире.

Только что пустой, чемодан захлопнулся. А когда крышка была поднята, будущий силач вынул гантели. Веселый смех детворы прервал мужчина средних лет. Он был хорошо одет и наблюдал за происходящим с нескрываемым интересом.

Веселый смех детворы прервал мужчина средних лет. Он был хорошо одет и наблюдал за происходящим с нескрываемым интересом.

Подойдя, прохожий заявил, что это его вещь, и, забрав находку старика, быстро удалился.

А близнецы уже играли в другую игру, представляя себя космонавтами и путешественниками.

Углов Василий Леонидович, едва оказавшись в своей квартире, положил портфель на стол, лихорадочно соображая:

— Значит, он исполнил желания детей. Они и не поняли, что держат в руках сокровище. Теперь я заживу... Не знаю, с чего начать...

Дрожащие губы человека произнесли:

— Хотел бы я иметь ключи от банковского сейфа в Швейцарии.

Чудесный чемодан совершил свое обычное действие, и взволнованные руки Василия нащупали ключи.

— Ну здорово! — разочаровано буркнул Углов. — Теперь я как Буратино: ключик есть, а дверцы нет.

— Хочу иметь полный чемодан денег, — попробовал он снова.

Действительно, портфель был полон денег, с той лишь особенностью, что там были только сторублевые купюры.

— Ах ты! — разозлился человек. — Одна капуста.

Он сгреб ее и выкинул в окно, нервно посмеиваясь над задирающими головы людьми.

— Я должен как-то поправить свои дела, иначе...

— Хочу быть известным, — угрожающе прорычал мужчина.

Действительно, портфель был полон денег, с той лишь особенностью, что там были только сторублевые купюры.

И в чемодане немедленно появилась свежая газета. На первой странице с фотографиями и комментариями говорилось: «Коммерческий банк «Удача» обанкротился. Печальную известность получил Углов В.Л. — директор банка. Имя его на устах сотен обманутых вкладчиков».

— Бесполезный хлам! Кому ты нужен со своим волшебством! — заорал Василий Леонидович.

— Хочу, чтобы все это исчезло! Хочу денег! Хочу найти выход!...

Портфель равнодушно проигнорировал.

— Вот тебе, мечта старьевщика! Паршивый кожезаменитель! Рухлядь!

Мужчина в ярости швырнул «испортившееся чудо» в открытое окно. И чемодан с грохотом упал в лужу, став достойным завершением хаоса, уже царившего на улице. Ветер стремительно разносил банковские листки. И они, плавно покачиваясь, оседали на тротуаре, на машинах и фонарях. Обезумевший от этого народ жадно ловил купюры, сомкнувшись кольцом, и ожидая еще чего-нибудь из окна на пятом этаже. А самые любопытные уже лезли по пожарной лестнице, дабы заглянуть «внутрь» щедрой квартиры. Картину дополняли грубые ругательства, сыплющиеся вслед за деньгами.

Виталий Сергеевич, выйдя из аптеки и выслушав бессвязные объяснения внуков, уже смирился с потерей и успокоился, когда его внимание привлекли необычные события: сначала мечущиеся по земле сотни, затем упавший портфель. Приблизившись к толпе, старик сразу узнал свою пропажу.

— Вот и ты, опять встретились...

Оглядевшись, человек оценил ситуацию как отвратительнейшую. Взял чемодан-портфель, стремясь побыстрее покинуть неприятное собрание. И очень вовремя, так как чья-то рука уже тянулась к портфелю и несколько голосов визжали, стараясь урвать как можно больше. Обдумывая рассказы детей и только что увиденное, мужчина протиснулся сквозь плотное кольцо горожан и пошел в Стол Находок. На полпути он остановился, развернулся и направился в парк, откуда все и начиналось.

Достигнув уже знакомой скамейки, пенсионер присел, размышляя:

— Никто тебя не найдет, потому что ты — ничей, ненужный. Ты даешь, но человек может получить это только сам, ты лишь смущаешь его сердце и разум, твое место здесь — вдали от людской глупости.

Виталий Сергеевич отшвырнул бесполезную вещь и твердой походкой зашагал прочь. А портфель снова оказался на своем месте, среди кустов, только чуть поодаль скамейки, в лопухах...