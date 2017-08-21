Нам нужно отдохнуть

«Хороша, чертовка», — подумал Слава, провожая взглядом новую секретаршу их отдела. Воображение рисовало самые непристойные картинки. Куда бы ни кинул взгляд Слава, все казалось подходящим для быстрого горячего секса: его стол, уголок ресепшена, курилка, а уж лифт! Помотав головой, словно стряхивая наваждение, он попытался вернуться к работе. Фантазия фантазией, а отчет сдавать надо. И отнюдь не секретарше, а начальнику, за глаза прозванному в их конторе «гоблином». Слава попытался представить что было бы, если бы отчет надо было сдавать секретарше, воображение снова унесло его в приятные грезы.

Леночка, принятая на работу секретарем в крупный финансовый отдел упаковочной фабрики, в первый же день отметила симпатичного широкоплечего замначальника. Заметила она и кольцо на безымянном пальце, и фотографию женщины с ребенком на Славином столе.

«Женатик, — вынесла вердикт Леночка. Добавив, впрочем: — Но не безнадежен».

Ей было 26 лет, в отличие от своих незамужних ровесниц, переживающих за свой возраст и находящихся в активном поиске мужа, Леночка замуж не стремилась. Ей нравились ухаживания мужчин, подарки, которыми ее заваливали, нравилось выбирать, с кем сегодня она ужинает, а кого покормит сладкими обещаниями. Но никогда ни одни приключения не переходили в фазу совместного проживания — зачем? Зачем лишать себя бесконечного конфетно-букетного периода и превращаться в обслуживающий персонал для разленившегося, уже поймавшего свою добычу охотника? Нет, Леночке нравился вечный фейерверк эмоций, страсти и подарков. Слава идеально подходил на роль очередного приключения — уставший от быта женатый мужчина, соскучившийся по страсти и сексу без ограничений. О да, Леночка уже умела определять по взгляду голодных до секса мужчин — почему-то по большей части они были женатыми и жены были весьма недурны собой, но вместе со свидетельством о браке словно обретали пуританство в постели.

Слава все же закончил отчет, стимулом послужила фотография жены и сына, всегда возвращавшая его к действительности. Постылой, скучной, предсказуемой реальности. Его реальности. Почему так получается? Ещё два года назад он считал себя весьма состоявшимся мужчиной. Карьерный взлет, жена-красавица. А ведь он ее добивался и ещё как! Встречал после работы, вез в лучшие рестораны, иногда на последние деньги. Марина была из состоятельной семьи, и букетиком ромашки ее было не удивить. Однажды, решив поразить ее, Слава разыграл нападение. Пара его друзей изобразили хулиганов, пристающих к девушке, а Слава, вовремя вынырнув из-за угла, героически спас ее. Марина была в восторге.

Свадьба была шумной, платье невесты — безумно дорогим, а жених горделиво поглядывал на всех. Потом все как у всех. Свадебное путешествие, квартира в подарок от Марининых родителей. Рождение сына. Почему-то Слава изначально был уверен, что у него будут только сыновья — целая футбольная команда. Но врачи сказали Марине погодить с рождением детей хотя бы пару лет. Да и первенец родился требовательным и капризным. Марине помогала мама, навещала также и свекровь. Слава вдруг стал ощущать себя ненужным дома. Он приходил с работы, и Марина уже не встречала его, как раньше, в неглиже, игриво смотря прямо в глаза. Все чаще он ее заставал или кормящую ребенка, или спящую вместе с ним. А то и вовсе вся компания была дома — обе мамы и Марина. Слава ужинал в одиночестве на кухне, страстно желая, чтобы все исчезли куда-нибудь. Хоть на один вечер. Все чаще он задерживался на работе, наслаждаясь одиночеством после ухода всех коллег. Семейные с пониманием кивали, мол, плавали, знаем.

Все чаще он задерживался на работе, наслаждаясь одиночеством после ухода всех коллег. Семейные с пониманием кивали, мол, плавали, знаем.

В один из таких вечеров Слава заметил свет в приемной. Обычно он наслаждался не только тишиной, но и темнотой, смотря на огни вечернего города. Выглянув, он с изумлением заметил Леночку за столом ресепшена. Она была погружена в работу, сосредоточенно листая бумаги в большой папке и вздрогнула, когда Слава дотронулся до ее плеча:

— Лена, что вы здесь так поздно делаете?

— Да вот, Вячеслав Андреевич, проверяю документацию на последнюю отгрузку. Кажется, что-то не сходится. Задержалась сегодня, — смущенно ответила Леночка, посмотрев Славе в глаза.

Он стушевался от такого откровенного взгляда, что-то пробормотал и ушел в свой кабинет.

Они переспали на следующий же день. «Переспали», конечно, слишком громко сказано для того жаркого секса, который случился прямо на столе Леночки. Случившееся опьянило Славу — вот оно, забытое ощущение наслаждения, победы, кайфа. Стонущая женщина и он — победитель.

С того вечера прошло уже полгода. Слава с Леночкой проверили на прочность мебель всего офиса и останавливаться не собирались. Однако приближалась зима, и количество мест вне офиса резко сократилось, тем не менее Леночка не спешила приглашать Славу к себе домой, хоть и жила одна. Слава же что-нибудь придумает, интересное, пикантное, да, милый?

Все чаще Слава задумывался о том, что неплохо бы иметь квартирку. Маленькое, уютное гнездышко. С большой кроватью и баром. Что ещё нужно для отдыха уставшему мужчине, содержащему семью и нуждающемуся в небольшом отдыхе с красивой женщиной? Леночка поощряла его намерения снять квартиру для встреч, сразу сказав, что квартира будет именно для встреч, а не для совместного проживания. Славу же было не остановить. Как-то, бродя по интернету, он наткнулся на статью о гостевом браке. Вот! То, что нужно! Хорошо бы так годик пожить. Он будет обеспечивать жену и сына, забегать в гости, но нора, его личная нора будет в другом месте. Хватит уже сидеть до ночи в пустом офисе, хватит уже машинного секса, нужен комфорт. Квартиру найти не проблема — семейный бюджет от этого не пострадает. Оставалось одно: уговорить Марину.

Квартиру найти не проблема — семейный бюджет от этого не пострадает. Оставалось одно: уговорить Марину.

Слава провел не один вечер в раздумьях, как преподнести это все жене. Идею командировки он отмел сразу — за пять лет, что он в этой фирме, он никуда не ездил. И что потом, командировка на месяц-два? Марина-то далеко не дура, и то уже начала что-то подозревать. Славе с трудом удавалось надеть маску смертельно уставшего после работы мужа, тогда как перед глазами все ещё было соблазнительное тело Леночки.

Несколько раз он намекал Марине об отпуске, оговариваясь, что пока ребенок мал, не стоит его таскать по самолетам, но он сам так устал. Марина соглашалась, гладя его по голове — бедный ты, бедный, столько работаешь, даже сына не видишь толком. Слава обреченно кивал, мол, да, тоже скучаю, но что делать, надо идти вперед по карьерной лестнице. И однажды даже не поверил своим ушам, услышав от Марины:

— Славик, я вот что подумала, может, нам с малышом уехать на море на пару недель, и я соскучилась по морю, и ты отдохнешь, выспишься наконец.

Стараясь не выдать своей радости, Слава притворился возмущенным:

— Ты одна поедешь? Ты что? Как я отпущу тебя одну с ребенком, без помощи??

— Не волнуйся, милый! Помнишь Лизу, нашу свидетельницу? Они с мужем купили дом на побережье, она давно нас звала приехать, погостить.

— Лиза? Да, помню, ты что-то говорила, — рассеянно протянул Слава, уже мысленно строя планы на эти две недели.

— Ну вот, давай я ей завтра позвоню, договорюсь?

— Да, конечно. Родная, я спать, жуткий день был. Устал как собака.

Прошло два дня с того разговора, когда Марина позвонила Славе в разгар рабочего дня и сообщила, что Миша, Лизин муж, заедет сегодня за ними после 5 вечера, он как раз по делам в городе. Слава положил трубку, не веря своему счастью. Быстро набрал смс Леночке: «Задержись сегодня в офисе до 7, я тебя заберу. Сюрприз». Потом заказал по интернету доставку шампанского, цветов и фруктов на домашний адрес. Лизин муж Миша был пунктуален до секундной стрелки. Если сказал, что заедет после пяти, значит, в половине шестого дома уже никого не будет. Можно будет все приготовить, заехать за Леночкой, а тут и доставка подоспеет. К отъезду своих Слава решил не приезжать, хоть и обещал клятвенно Марине быть как штык — не смог бы он скрыть шальных глаз. Ничего, он позвонит сразу после шести, посетует, что не успел совсем на чуть-чуть, пара нежных слов и... от того, что будет потом, Слава почувствовал разливающееся тепло.

К шести вечера Слава был около дома. «Только бы они уже уехали, не дай бог задержались». Дома было тихо. В прихожей на столике белел листок бумаги.

«Милый, ты был совершенно прав, говоря о том, что надо отдохнуть и что наша семейная жизнь как-то поскучнела. Мы с твоими родителями уехали в путешествие — я буду сопровождать их как переводчик, заодно и языки вспомню. Мы планируем посетить Средиземноморский регион на арендованной яхте. Думаю, это займет месяца два. Я помню, как ты огорчался, что редко видишь сына. Моя мама ушла с ним на прогулку, вернется сегодня к шести вечера — у них с папой самолет в Рим в 10 часов. Там мы их встретим. Желаю вам с сынишкой приятных вечеров. Да, мама передаст расписание малыша: там и рецепты, все-все. Буду скучать. Целую.

Твоя Марина».