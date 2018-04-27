Начало новой жизни

1982.

Москва.

В 20 лет я была человеком c душой усталой и израненной.

Думала — со мной всё кончено.

Вдруг случилось озарение — начала новую жизнь.

Сама бы никогда не собралась.

Помогло воздействие гипноза.

Один начинающий, многообещающий экстрасенс устроил мне сеанс.

Решение начать новую жизнь пришло прекрасным сентябрьским утром.

Шла я в лучах рассвета сквозь утренний туман, а в душе зрела решимость.

Брела я через лес усталая, не выспавшаяся в поисках станции электрички.

Периодически накатывало раздражение: «И зачем я попёрлась на дачу к незнакомым людям!!?»

Но тёмные мысли откатывали.

Периодически накатывало раздражение: «И зачем я попёрлась на дачу к незнакомым людям!!?» Но тёмные мысли откатывали.

Станцию я нашла и благополучно вернулась домой.

Надо сказать, дача, на которую меня занесло, была шикарная.

Ни пьянки, ни оргии там не случилось.

К глубокому сожалению собравшихся.

Все ждали, что начну я.

Все — золотая молодёжь.

Все кроме меня.

Разочарованные, они целую ночь бродили по даче, недовольно ворча.

Проблема была в том, что я оказалась не такой простой, как думали

Под утро закипело раздражение.

Меня попытались уговорить, соблазнить, надавить на психику, применить физическое насилие.

Вступился хозяин дачи — начинающий экстрасенс.

Ему не хотелось конфликтов.

Кругом были такие же шикарные дачи советской элиты.

Начинающий экстрасенс взглянул на меня в ином ракурсе.

Я показалась ему интересным экземпляром.

Сначала он сканировал и достаточно верно диагностировал мои недуги.

Потом устроил мне сеанс гипноза.

А потом я очнулась бредущей через лес в поисках электрички с твёрдым решением начать новую жизнь.

Придя домой, я рьяно взялась претворять в жизнь своё решение.

Я и раньше пыталась преобразиться.

Но слабые потуги быстро затухали.

От прошлых попыток остался запас целебных трав, гантели, обруч.

Я выучила элементарный комплекс упражнений, которые при ежедневном исполнении могли держать меня в форме.

Решила правильно питаться и соблюдать диету: «Прощайте, бутерброды! Здравствуй каша, суп и овощной салат!»

С тех пор я по большей части придерживаюсь основных правил.

Особого совершенства не достигла.

Но держусь в относительно приемлемой форме.

В тот первый правильный день я собой очень гордилась.

Начала с того, что как следует выспалась.

А потом уж комплекс оздоровительных процедур.

Казалось — сдвиг был очевидным.

Вечером позвонил экстрасенс и спросил, как я себя чувствую.

— Прекрасно! — ответила я.

На что он, крупный, накачанный детина, захихикал тоненьким голосочком:

— Вот и славненько!

Он имел манеру разговаривать со всеми, как врач с буйно помешанными.

Мама бесцеремонно схватила мои руки и стала изучать линии, а папа высматривал что-то в роговой оболочке моих глаз. Всё не говоря ни слова.

Мне ещё предстояло побывать в его невиданно шикарной квартире.

Цветные витражи в подъезде старинного дома в сердце столицы, высоченные потолки в квартире, застеленной огромными китайскими коврами.

Мне ещё предстояло познакомиться с его родителями.

Я им понравилась.

В кои века понравилась родителям парня.

Я не обольщалась.

Я просто интересный экземпляр.

Мама бесцеремонно схватила мои руки и стала изучать линии, а папа высматривал что-то в роговой оболочке моих глаз.

Всё не говоря ни слова.

Но сын вырвал меня из родительских лап с видом: «Это моя игрушка».

Затащив к себе в комнату, он стал подбрасывать меня на сильных руках, как ребёнка, к самому потолку с криком:

— За что я тебя держу!?

— За джинсы.

Он делал мне малюсенькие бутерброды с великолепной чёрной икрой.

Положит на стол и отвернётся.

Я, вечно голодная, цопну бутербродик с молниеносностью хамелеона.

А он с умилением:

— Хочешь ещё?

Я теряю счёт съеденным бутербродам и не могу сказать «нет».

Мне очень стыдно.

Ещё мне предстояло узнать его тело, такое складное и накачанное.

Меня ждало закономерное разочарование.

Это тело не излучало никаких импульсов, не выражало никаких эмоций.

Это всё ещё только предстояло.

А пока я горела решимостью жить новой жизнью.

Было уже темно, когда я вышла на улицу, чтобы продемонстрировать миру своё преображение.

На улице не было ни души.

Вдруг из осеннего тумана мне навстречу вышел ещё один просветлённый.

Для него этот день тоже стал началом новой жизни.

Талантливого юношу благородных кровей направили в Москву из какой-то арабской страны учиться на режиссёра.

Он только что прибыл.

И уже представлял, как снимает фильм о Москве.

Я органически вписывалась в роль героини.

Второй раз за день показалась интересной начинающему гению.

Он поделился со мной своими далеко идущими планами.

Задавал мне множество вопросов, словно брал у меня интервью.

Надо же — кому-то интересно, о чём я думаю!?

Кому-то интересно знать, кто я!?

Я рассказала, что мой главный интерес — рисование, что я мечтаю стать художником.

Родственная творческая душа.

Он неплохо говорил по-русски. Ведь учил, старался.

«На режиссёра он обязательно выучится. Станет видным деятелем культуры своей страны. А я буду его музой», — мечталось мне.

«На режиссёра он обязательно выучится. Станет видным деятелем культуры своей страны. А я буду его музой», — мечталось мне.

Я уже представляла документальный фильм о его творчестве. Его прекрасное, но уже более зрелое лицо на фоне реющего национального флага.

Он станет гордостью культуры своей страны.

А я уж как-нибудь при нём пристроюсь.

Он обещал позвонить.

Позвонил через 5 лет.

Истерически срывающимся голосом он сообщил, что делает дипломный фильм и ему нужно нарисовать для фона картину на холсте метр на метр – «безумный глаз», «что-нибудь под Сальвадора Дали».

Сделать это нужно срочно и бесплатно.

— Ты меня, наверно, не помнишь?

— Помню.

— Ты же рисуешь?

— Ну да.

— Это фильм о сумасшедшем наркомане. Понятно!? — орал он.

«Понятно, чему тебя тут научили», — подумала я.

Холста метр на метр у меня не было.

— Есть картон 50 на 50 сантиметров.

— Ты не хочешь мне помочь!?

Потом я несколько дней корячилась, рисуя этот чёртов безумный глаз.

А он больше так и не позвонил.

И слова Богу.

Безумный глаз у меня не получился.