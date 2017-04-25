Мужчина её жизни

Не каждому выпадает счастье устроить персональную выставку своих картин в 15 лет.

У Кати Алёшиной такая выставка была, и её картины отметили многие известные критики и профессионалы.

Она готовилась поступать в Строгановское училище сразу после получения аттестата.

Конечно же, она была в школе самой заметной девочкой, и не только потому, что была талантливым художником.

Она была ещё и очень хороша собой.

Мальчики заглядывались на неё, а девочки умирали от зависти.

Но, в дополнение ко всем своим достоинствам, Катя была простым и добрым человеком.

Она не торопилась отвечать кому-нибудь из ребят взаимностью, потому что и мама, и бабушка с детства внушали ей, что мужчина — это не тот, кто носит брюки и красиво говорит, когда всё хорошо, а тот, кто способен защитить и не предать, когда тебе плохо.

Ей казалось, что Витя Костенко — спортсмен и гитарист из их класса — именно и есть такой человек, и она стала с ним встречаться, потому что с ним ей было надёжно и весело.

…Тот злополучный день ничем не отличался от других.

Была лабораторная работа по физике.

Катя уселась в кабинете физики за один стол с Витей и его другом детства — «ботаником» Димой Славиным, которого она терпеть не могла, потому что он был скучнейшим занудой и зубрилой.

Почему они так дружили с Витей, ей было непонятно.

Она не раз ловила на себе его печальный и внимательный взгляд, и это тоже вызывало у неё раздражение и искреннее непонимание

Уж кому-кому, а этому маленькому очкарику надеяться на её внимание точно не стоило.

Всё шло как обычно до тех пор, пока её подружка Лена Скворцова не бросила Кате записку.

Записка упала под стол, и Кате пришлось за ней нагибаться.

Она уже почти дотянулась до записки, когда вдруг услышала, как сзади из неё вырвался неприличный звук, да такой громкий и продолжительный, что весь класс вместе с учителем повернулись в её сторону.

Она не раз ловила на себе его печальный и внимательный взгляд, и это тоже вызывало у неё раздражение и искреннее непонимание

Катя замерла от ужаса.

Ребята уже не могли сдерживаться и начали хихикать.

Её Витя тоже расплылся в нехорошей ухмылке.

Но, вдруг, всегда молчащий и незаметный «ботаник» Дима Славин резко встал, и обращаясь к учителю, сказал:

— Извините, пожалуйста, я нечаянно. Можно мне выйти? У меня болит живот.

Не дожидаясь разрешения, он вышел из класса и больше никогда в школе не появлялся.

Как-то неожиданно быстро все забыли об этом случае, и только Катя не могла спрятать в глубины памяти это ужасное происшедшее.

Она не могла простить Вите его ухмылку, замкнулась в себе и перестала с ним дружить.

Прошёл почти месяц, пока она решилась рассказать всё своей бабушке.

К её удивлению, бабушка даже не улыбнулась:

— Да! Вот это мужик! Хотела бы я иметь такого мужа.

Прошёл ещё месяц, когда Катя решилась найти Диму, который перевёлся в другую школу, чтобы поблагодарить его.

— Может быть, сходим с тобой куда-нибудь? — предложила она.

— Я бы с радостью, но не могу. Витя мой друг.

— А причём тут Витя? Мы с ним уже давно не дружим.

— Всё равно не могу. Он мой друг.

Тем и кончилась эта нелепая встреча, о которой Катя вспоминала всю жизнь.

Прошло почти двадцать лет.

За эти годы Катя стала успешным театральным художником.

Она оформляла многие нашумевшие спектакли московских театров и была очень уважаемым профессионалом.

В её жизни было немало интересных и красивых мужчин, но она всегда смотрела на них через призму Диминого поступка и задавала себе вопрос: «А как бы он поступил в той ситуации? Поступил бы он как Дима?»

В её жизни было немало интересных и красивых мужчин, но она всегда смотрела на них через призму Диминого поступка...

Но из всех её мужчин, включая двух мужей, никто не подходил под ожидаемый ею ответ «да».

Все были заняты собой и очень боялись уронить выстраданное ими достоинство.

Шёл 93-й год.

Театры почти ничего нового не ставили, а той жалкой зарплаты, которую ей платили по основному месту работы, не хватало даже на еду, не говоря уже о лекарствах для тяжело больного мужа.

Как и многие художники, Катя стояла на Арбате и пыталась продавать свои картины.

Но торговля шла плохо, потому что денег у населения уже давно не было.

Не каждый день удавалось продать картину и заработать 30-50 долларов, но и это было большим подспорьем.

Многие из её знакомых просто голодали.

Диму она узнала сразу.

Он ничуть не изменился. Был всё таким же невысоким и щуплым очкариком.

С ним была девочка лет пятнадцати.

— Дима, здравствуй! Ты что, не узнал меня? Забыл, наверное?

— Не забыл. Помню.

Потом добавил, глядя ей прямо в глаза:

— Помню каждый день… Всегда!

Катя смутилась:

— Дима! А где ты, как живёшь, чем занимаешься?

— Да, я уже в Англии почти 11 лет. Немножко в науке, немножко преподаю. Вот, познакомься, дочь моя, тоже Катя.

Оба смутились.

— Скажи, Катя, а сколько стоит эта картина?

Дима указал на картину, стоящую отдельно на тележке, где по укрытой желтыми листьями аллее уходила вдаль маленькая сгорбленная мужская фигурка.

Дима не сомневался, что это его нарисовала Катя.

Катя хотела сказать: «Пятьдесят долларов». Но неожиданно для самой себя выпалила:

— Тысяча долларов.

— У меня только семьсот, можно мы завтра придём?

— Дима, да я пошутила, возьми просто так, в подарок.

— Ну, спасибо тебе, Катя!

Когда они, попрощавшись, ушли, Катя обнаружила на тележке семьсот долларов и подумала: «Он всегда был настоящим мужиком, таким и остался. Скромным, сильным и добрым».

Она катила тележку с картинами домой и плакала.

«А интересно, — думала она, — я бы смогла вот так, просто, совершить поступок? Взять эти чёртовы деньги и бросить их в урну».

Но сразу всплыли в голове кучи проблем, которые этими деньгами можно было решить.

Уже проезжая мимо станции метро, она увидела пожилого скрипача, который виртуозно играл «Рондо Каприччиозо» Сен-Санса.

Катя остановилась перед стариком, дослушала до конца произведение и положила в футляр скрипки к лежащей там мелочи стодолларовую бумажку.

Фото: 123RF / Igor Zhorov