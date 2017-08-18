Моё путешествие по древнему Риму

«О Рим! Оплот гордости и чести народа народов! Краса твоя ослепляет мои мирские очи! Славы твоей нет и по сей день преграды! Величайший из городов древности!» — я не нашёл слов лучше этих, чтобы в общих чертах охарактеризовать этот необычайно красивый, старейшего «отца» Италии, город городов — Рим. «Я безмерно могу восхищаться божеством его, ибо невластно над ним время. Да пусть знают все, что те, кому не суждено побывать в городе городов, тот зря прожил свою мирскую жизнь!» — именно эти слова всегда произносил мой покойный дедушка, когда разговор какой-либо стороной касался этого божественного чуда.

Мой дедушка был удивительно проницательным и очень образованным человеком. Как историк, он часто вместо порядком наскучивших сказок рассказывал мне удивительные и невероятно увлекательные истории из древнегреческой мифологии, знакомил с героями, богами, ужасными, кровожадными чудовищами.

Но больше всего меня привлекал Рим. Я находил в дедушкиных рассказах о нём некую прелесть, которая несвойственна другим людям. Высоченные, нет, гигантские, но между тем по-своему ажурные купола храмов, загадочные своды нескончаемых арок на улицах «имперского чуда», узкие, мощёные грубым, но аккуратным камнем улочки словно паутина опутывали город. Всё это восхищало меня и вводило в состояние транса-восторга. Такое иногда случается, если видишь нечто необыкновенное, неповторимое, то, чего нельзя больше увидеть ни в одном другом городе.

С самого детства моя дорога вела меня только в одно место, туда, где сбываются самые сокровенные желания — в Рим! Мне так хотелось побывать там! Хотелось своими глазами увидеть всё то, о чём так захватывающе рассказывал дедушка и что каждый раз мне представлялось в мечтах.

Сколько раз представлял себе алый закат в римском порту, но ни одному из моих предположений не суждено было сбыться.

Я представлял, как я брожу по узеньким улочкам и тротуарчикам, уставленным самыми разными прилавками и тележками торговцев. Горожане, будто не замечая никого, проталкиваются как можно ближе к этим тележкам, полные желания отхватить самое лучшее из всего ассортимента.

Выходя на причал, я столкнулся с охраной, но они не спросили мои документы и не срезали с моего пояса кошель с монетами, а бережно, если, конечно, можно так выразиться, пропустили к кораблям, крошечным шхункам и лодочкам со стекающей с днища смолой и поникшими, безжизненными парусами.

Отсюда открывается необычайно красивый, с нотками шарма и неповторимой женской кокетливостью вид, завораживающий и горделивый. Такое невозможно было увидеть больше ни в одном уголке земного шара. Сколько раз представлял себе алый закат в римском порту, но ни одному из моих предположений не суждено было сбыться. Вечером, когда последние, уже довольно бледные лучики солнечного света тонут в темноте, на небо, будто на сцену, на долю секунды выскакивают брызги ярко-оранжевого света, а затем опять прячутся под покровом ночи. Это непередеваемое зрелище! Просто восхитительно!

Я бесчисленное множество раз прокручивал в голове своё путешествие, и теперь я наконец узнал, отчего мой дедушка так трепетно, но с глубочайшим уважением относился к этому городу. Он любил его за непосредственность, самовыражение, красоту и шарм, которые придают этому божественному чуду ту самую нотку, которая любима всеми людьми на планете Земля.