Из-за шума моря она не услышала его шагов. Почувствовала спиной, что кто-то есть позади нее. Интуиция подсказала, что этот человек не опасен. Она доверяла своей интуиции.

— Добрый вечер, — прозвучало справа от нее.

— Добрый, — ответила она «на автомате».

Волны набегали на берег и, шурша, откатывались обратно в море. Отражения звезд купались в его темной глубине.

Мужчина присел рядом, но так, чтобы не нарушить ее пространство.

Каждый молчал о своем. Он ей абсолютно не мешал.

Ей вспоминалось другое море, более южное. Там прошла ее юность. Она не была там двадцать лет. Сейчас судьба привела ее на Балтику.

«Чем похожи моря? — размышляла она. — Тем, что им можно рассказать обо всем? И они унесут все человеческие тайны в cвою глубину и никому об этом не расскажут? Моря умеют слушать и умеют успокаивать растревоженные души? Интересно, а что делают ночью чайки? Спят?»

Раньше об этом она никогда не думала.

— Скажите, а чайки ночью спят? — обратилась она к незнакомому мужчине.

— Спят, — ответил он просто. — Здесь, на Балтике, несколько видов чаек. И все спят, — добавил он немного позже. Она почувствовала, что он улыбается.

— Я часто сюда прихожу вечером, а вас никогда не видел, — продолжил он.

— Я не местная. Сюда пришла впервые.

Она повернула голову набок, чтобы посмотреть на собеседника, но было темно и лицо нельзя было различить. Но его голос ей нравился.

— Значит, это ваше любимое место?

— Да. Я живу неподалеку.

— А я живу далеко, — неожиданно для себя сказала она. — У нас нет моря. Но много-много лет назад я тоже жила у моря — Каспийского.

— Ясно, — сказал он. — А я здесь родился. Много лет ходил в море. А теперь хожу к морю, — добавил он грустно. — А работаю на суше.

Они опять замолчали. Она ощущала, как камни отдают свое тепло и накопившийся за день летний зной растворяется в воздухе и воде. Пора было возвращаться в гостиницу.

— Я пойду, — сказала она, поднимаясь.

— Может, я вас провожу? — предложил он неуверенно.

«Боится показаться навязчивым», — подумала она.

Он ей нравился. Просто нравился.

— Я сама.

Она потихоньку пошла по направлению к городу. Он шел сбоку.

Молча дошли до набережной. Теперь, при освещении, она могла краем глаза рассмотреть его. Рядом шел мужчина среднего роста, лет пятидесяти. Моложавый и подтянутый. Без пивного животика, ставшего уже обычным явлением в этом возрасте. На губах его блуждала стеснительная улыбка, и похоже, что он так же потихоньку разглядывал ее.

Она ощущала, как камни отдают свое тепло, и накопившийся за день летний зной растворяется в воздухе и воде. Пора было возвращаться в гостиницу.

— Можно я буду называть вас Мариной? — спросил он.

— Можно. Тем более, что это мое имя.

— Надо же, — удивился он. — А я просто решил вас так называть, потому что мы познакомились на море. Ведь Марина — это морская.

— Да. Морская. Когда я родилась, это имя только входило в моду. Так меня назвали сестры.

— Понятно, — он не переставал улыбаться. — А меня зовут Владимир.

— Вот и хорошо, — она посмотрела ему прямо в глаза и улыбнулась в ответ. Ему в ответ нельзя было не улыбнуться.

— Хорошо посидели, — сказал он...

— Ага, — она протянула ему свою ладонь. — Всего доброго, мне налево по аллее.

Он слегка пожал ее ладонь, и она ощутила его тепло. Оно разлилось по ее телу, приятно обволакивая его.

Она пошла по аллее, чувствуя, как он провожает ее взглядом.

«Какое романтическое свидание, — пронеслось у нее в голове. — Прямо как в дамских романах».

С этой же дурацкой улыбкой на губах она заснула, с ней же и проснулась утром.

Ждала ли она новой встречи? Ждала.

Он возник также неожиданно, как и в прошлый вечер.

— Здравствуйте, Марина!

— И вам не хворать, — шутливо ответила она на его приветствие.

В этот вечер он позволил себе немного сократить расстояние между ними, но лишь немного.

Ей представилось даже, что эта волна шлифует их так, как шлифовала многие годы камни, которые сейчас были у их ног. Шлифует так, чтобы они были похожи друг на друга.

— Грустите о своем, о девичьем?

— И об этом тоже... - она улыбалась.

Звезды колыхались в ряби волн. На душе было хорошо и спокойно.

«Странно, — подумала она. — Он меня совсем не раздражает. От него веет каким-то спокойствием и теплом. Я давно не чувствовала себя так уютно. Как будто кто-то завернул меня в теплый мягкий плед и усадил в кресло-качалку».

— Господи! Как тут хорошо! — вырвалось у нее непроизвольно.

— Да. Здесь ощущаешь себя маленькой частицей Вселенной. И как будто купаешься в ее родительской любви и заботе.

«Он чувствует то же самое», — удивилась она.

Они долго молчали. Но каждый из них не был «на своей волне». Она знала, что они на одной волне. Ей представилось даже, что эта волна шлифует их так, как шлифовала многие годы камни, которые сейчас были у их ног. Шлифует так, чтобы они были похожи друг на друга.

В этот вечер они так же расстались на развилке аллеи набережной. И пока она шла по дорожке — он стоял и смотрел ей вслед.

Их небольшой городок не славился маньяками. Но он хотел проводить ее хотя бы взглядом. Он хотел быть защитником для этой женщины, хотя совсем не знал ее.

Ночью им приснились одинаковые сны. Ей — о том, как она узнала об измене мужа. Ему — об измене жены. Оба давно уже пережили эти трагические дни в своей судьбе. Зачем во снах вернулось прошлое? Чтобы предостеречь? От чего?

Никто из них не пришел на берег следующим вечером.

У него подвернулся срочный заказ — надо было к утру по возможности отремонтировать машину. Она, придя с работы, после ночного сна чувствовала себя совершенно разбитой, выпила молока с медом и легла спать. Слава Богу, этой ночью кошмары прошлого им не привиделись.

А утром последующего дня — всё забылось.

Марина вспомнила, как бабушка говорила ей, что если привиделся дурной сон, проснувшись, надо перевернуть подушку и сказать: «Куда ночь — туда и сон». Сколько раз она переворачивала подушки?

Настали белые ночи.

Они по-прежнему приходили к морю. Когда-то бывшее только его место на берегу теперь стало их общим. Он не пытался лезть к ней в душу, и она не спрашивала его ни о чем из его прошлого. Оба знали, что они одиноки и теперь приходят не только к морю, но и друг к другу.

Волшебство белых ночей как будто освещало и все тайные закоулки их душ, выгоняя оттуда темные воспоминания. Обеляя тех, кто когда-то принес им нестерпимую боль своим предательством.