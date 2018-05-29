Мои любимые родственницы, тетушка и кузина, довольно долго жили вдвоем, пока, наконец, не появился третий. Тот еще кобель, скажу я вам.

Дело было так. Как-то раз они посмотрели по телевизору передачу «Сбыча мечт». Так странно называлась фирма, которая рекламировала свои необычные услуги — помощь людям воплощать мечты (по названию фирмы можно подумать, что они сбывают мечты с рук).

Директриса фирмы рассказала, что свои мечты непременно необходимо визуализировать. Якобы именно это гарантирует их «сбычу» (ну и словечко). Важно также правильно выбрать время. Лучше всего загадывать под Новый год.

Когда милые дамы по телефону наперебой все это мне изложили, я спросил:

— Ну, и как собираетесь «визуализировать»? Закроете глаза и будете до тех пор представлять, пока не появится призрак суженого?

— Все гораздо проще, — пояснили уже слегка обиженные женщины. — Надо взять кусок картона, приклеить на него свою фотографию, а вокруг нее либо написать свои желания, либо приклеить соответствующие фотографии. Ну там Пизанской башни, например, если в новом году мечтаешь посетить, допустим, Италию.

Кузина мечтала о новой машине. Но чтобы непременно был «Мини-Купер», как у эпатажной певицы Мадонны.

— Восхитительно. И о чем же вы мечтаете? Поведайте, если не секрет.

Кузина мечтала о новой машине. Но чтобы непременно был «Мини-Купер», как у эпатажной певицы Мадонны.

А с тетушкой все было не так просто. Несколько лет назад она похоронила свою любимую собаку. Очень переживала, но новой не обзавелась.

— Я всю любовь отдала Альме, — горестно вздохнула тетя. — Поэтому мечтаю о собаке, но при условии, что смогу ее полюбить... Но это, увы, нереально.

— Понятно, милые дамы, — сказал я. — Так пойдите же и купите — машину и собаку. А вот что делать мне? Ума не приложу. Я, мои дорогие, мечтаю в новом году слетать на Луну.

Тут милые дамы вспылили и перешли на личности.

Дескать, им прекрасно известно, о чем, точнее, о ком мечтаю я. И мне тоже не помешало бы взять лист картона и приклеить ее фотографию рядом с моей. Если, конечно, я не решил навеки остаться холостяком.

— А если иронизировать и говорить, что хочешь того, чего на самом деле вовсе не хочешь, то ничего и не получишь. Армстронг мечтал слетать на Луну и слетал. Но он этого действительно хотел. А ты... все тянешь и тянешь с защитой диссертации... и с предложением руки и сердца Рите. Так и будешь об этом только мечтать, — закончила тираду кузина.

Когда стороны выдвигают недоказуемые тезисы, спор становится абсурдным. Я вежливо ретировался.

Я ожидал увидеть по меньшей мере волкодава, но, когда дверь открылась, увидел маленького лохматого песика. Песик принялся лихо скакать вокруг меня на задних лапках.

Где-то через месяц после встречи Нового года я поехал в гости к тетушке. Когда позвонил в дверь, раздался громкий собачий лай. Я ожидал увидеть по меньшей мере волкодава, но, когда дверь открылась, увидел маленького лохматого песика. Песик принялся лихо скакать вокруг меня на задних лапках.

— Осторожно, злая собака, — смущенно пошутила тетушка.

Одного взгляда на ее счастливое лицо хватило, чтобы понять — мечта сбылась. Она полюбила снова.

— Поздравляю! Что за порода?

— Йоркширский терьер, — ответила тетушка, с благоговением глядя на лохматое чудо.

— Коллаж, значит, сработал? Надо же. А «Мини-Купер» где? — спросил я кузину.

Женщины как-то странно переглянулись.

— Вот, — ответила наконец кузина, указывая на песика.

— В смысле?

— Понимаешь... Мы выбрали по интернету щенка и поехали за ним к заводчице, на другой конец города. Вернее, там было два щенка, и заводчица сказала, что выберем, когда приедем. Но пока ехали, кто-то успел уже одного забрать. Так что остался только он.

yandex_ad_1

— Я, когда его увидела, влюбилась с первого взгляда! — воскликнула тетушка.

— Но коллаж мы сделали неправильно, — продолжала кузина. — У нас был только один лист картона, и мы приклеили наши фотографии рядом. Ну и фото собачки и машины тоже. А надо было отдельно. Мне так на фирме «Сбыча мечт» сказали. Я им потом звонила, узнавала, почему такое произошло.

— Что, собственно, произошло? Неужели вы во все это действительно верите?

— Вот слушай, — вмешалась тетя. — Мы заплатили за щенка и стали обсуждать, как его назовем. Я хотела Рексом, а дочь — Милордом... И тут вдруг заводчица говорит: «Вы его зовите как хотите, но по паспорту он — Мини-Купер».

...Фотография Риты у меня есть. И новый год не за горами. Но я все-таки воздержусь. Вдруг я тоже приклею что-нибудь не так. Последствия непредсказуемы.

А Мини-Купер строит моих родственниц, как в армии. В дверь проходит первым. За чаепитием, если говорят о нем, внимательно слушает. Стоит сменить тему, начинает громко лаять.