Середина шестидесятых.

Минск.

Малуше шесть лет.

Темно-серые глаза кажутся чёрными. Взгляд быстрый, недоверчивый.

Тонкие светло-каштановые кудряшки летом выгорают до белизны.

Веснушки не исчезают даже зимой.

Худенькая, бойкая, упрямая.

Малуша — человек серьёзный. Когда родители уходят в кино, она времени даром не теряет.

Прибирается: подметает, вытирает стол.

После садится рисовать.

Из небытия к ней на листок ломятся человечки — мужчины и женщины. Их нужно поженить и расселить.

Мама иногда натыкается на пачки листов, изрисованные целыми кварталами с интерьерами внутри.

У Малуши есть жених — мальчик-одногодка.

Зовут Роберт.

Живёт двумя этажами выше.

Ходят парой.

Их родители работают на одном предприятии.

У Роберта дома красиво.

Семья поляков. Коренные минчане.

Добротно одеты, породистые, красивые.

У матери Роберта Кристины чёрные волосы струятся как у индианки, глаза — горящие злые, как у пантеры.

Малушина мама пыталась завязать с ними дружбу. Не получилось.

Малушина мама купила такую же, как у них, мебель, и так же расставила.

Не то.

Не хватает самобытности и порядка.

Дома у Роберта настроение создают семейные реликвии: ширма, лампа, пуфик, несколько картин.

У Малуши реликвий нет. Семья лимитчиков.

Дома у Роберта настроение создают семейные реликвии: ширма, лампа, пуфик, несколько картин. У Малуши реликвий нет. Семья лимитчиков.

Малуше домой не хочется.

Ей у Роберта хорошо.

Пока Кристина не придёт.

Кристина при виде Малуши морщится.

Малушины родители похожи как брат и сестра — оба послевоенные недокормыши — маленького роста, неказистые, нервные.

У обоих отцы пропали на войне без вести.

Оба старшие из детей в семье.

Вернулись из эвакуации — а дом их сгорел.

Мать неграмотная, слабая, умом тронутая.

Младшие братья-сёстры ноют, цепляются.

Работы нет.

Пропадает молодость.

Что делать? — бежать от такой жизни.

На крышах поездов добраться до города. Выучиться. Устроиться на предприятие. Жениться. Родить ребенка, чтобы получить квартиру.

План удался.

Правда, не сразу.

Пришлось помыкаться по общежитиям и съёмным комнатам.

Зато теперь молодые специалисты живут в двухкомнатной квартире со всеми удобствами.

Сидят в конторе. Целыми днями ничего не делают.

Новая интеллигенция.

Шлют в деревню по двадцать рублей с зарплаты.

Посмеиваются над теми, кто остался.

Упоение победой постепенно сменилось апатией.

Вечерами папа погружался в чтение.

Мама болтала по телефону.

Малуша нарядная. Косички с пышными бантами. Красные туфельки. Белые носочки. Платье чуть великовато. С чужого плеча. От дочки маминой подруги со связями.

Малуша собирается в цирк первый раз!

Роберт говорит: «Подумаешь!»

Был? Почему не рассказывал? Врёт! Не пойдёт за такого вруна!

Малушина семья при параде идёт в цирк.

Папа в костюме выглядит солидно. Ботинки начищены до блеска.

Папе едва за тридцать. Уже брюшко и лысина.

У мамы высокая причёска, густо напудренное лицо, губы ярко накрашены.

Малуша нарядная.

Косички с пышными бантами. Красные туфельки. Белые носочки.

Платье чуть великовато. С чужого плеча. От дочки маминой подруги со связями.

Цирк.

Гаснет свет.

Публика затихает.

По перепонкам ударила барабанная дробь.

Под куполом заметались разноцветные лучи.

Смертельные номера один за другим.

Сердце падает от страха за героев-акробатов, героев-дрессировщиков.

Но больше всего сердце болит за клоунов.

Они, наверное, начинающие.

Всё валится из рук, когда вокруг смеются.

Потому они такие злые.

Только один добрый.

Про него все говорят: «Очень талантливый».

Малуше хотелось встать и крикнуть: «Не смейтесь! Сами дураки!»

Клоуна зовут Юрий Никулин.

У каждого есть свой смертельный номер, но не всем дано его исполнить.

По дороге домой Малуша пыталась понять, зачем цирковые артисты рискуют жизнью, выставляют себя на посмешище и мучают животных.

*****

По дороге домой Малуша пыталась понять, зачем цирковые артисты рискуют жизнью, выставляют себя на посмешище и мучают животных.

Наверное, это религиозный обряд — испытание.

Цирк — это храм.

Малуша давно перестала задавать вопросы родителям, чтобы не нарываться на раздражение.

Она думала о Юрии Никулине.

Мечтала стать его другом и сделать совместный смертельный номер. Они бы вместе путешествовали и встретили в пути умную бездомную собаку, которая тоже стала бы другом и верным спутником.

Напоследок вспомнился верблюд, на котором она каталась в антракте.

*****

Путешествие.

Стук колёс убаюкивает.

От окна дует.

На столе звякают стаканы с чаем.

Малуша с родителями ехала в Карпаты.

Мама выбила путёвку от предприятия.

Будут отдыхать в туристическом комплексе.

Поезд покачивался на поворотах.

Небо темнело. Купе погружалось в сон.

Во сне Малуша летала над горами и лесами.

Ранним утром семья прибыла на отдых.

Карпатские горы были похожи на мохнатые горбы огромных верблюдов.

В лощинах лежал туман.

На фоне зелёных просторов главное здание санатория — сказочный красный терем. Рядом прозаические жилые корпуса.

На фоне зелёных просторов главное здание санатория — сказочный красный терем.

Рядом прозаические жилые корпуса.

Малуше с родителями дали номер в одном из них.

Недавно открытый дом отдыха очень популярен. В прошлом — глухой, партизанский край.

Оживлённые толпы прибывших формировались в компании по возрастному и социальному принципам.

Малушина мама — особа нахрапистая, прётся не в свои сани, не замечая иронии.

Но как ни старалась — оказалась в компании таких же новых интеллигентов из типовых коробок.

Три семьи. У всех по одному ребёнку. Квартиру выбили, а больше зачем?

Компания отправилась за грибами.

Совместный труд объединяет.

Дети стараются завоевать внимание.

Их хвалят, не глядя.

Вечером грибы с картошкой тушатся в котелке над костром.

Запах будоражит аппетит.

Голодные дети ждут, когда же их, наконец, покормят.

Мир открывается в новом ракурсе.

Ожившие родители жадно смотрят на чужих партнёров, расслабляются, выпивают.

Праздник свободы!

Дети делают, что хотят.

Глубокая ночь.

Никто не говорит: «Спать».

Дети, так и не дождавшись еды, заснули, где придётся.

Местные жители продавали инкрустированные поделки, а также тканые и вышитые рушники. Она смотрела и восхищалась.

В дальнейшем распорядок наладился: завтрак, обед, ужин, спать в девять.

В промежутках дети не мешали родителям.

Малуша проводила много времени на рынке.

Местные жители продавали инкрустированные поделки, а также тканые и вышитые рушники.

Она смотрела и восхищалась.

Больше всего нравилась деревянная змея, узорчатая, инкрустированная голубыми камешками. Если взять за хвост — извивается, как живая.

Будь у неё такая, она бы всех ею пугала, всюду её с собой носила.

Родители обещали перед отъездом купить что-нибудь.

Уже приблизительно знала, выбрав наименее красивый и дешёвый предмет —дудку, потому что за всё детство так и не купили настоящую куклу.

Самое интересное — экскурсии.

Малуша с мамой и папой сплотились под накатом впечатлений.

Романтические легенды о старинных замках манят и пугают.

Обитаемые замки приветливы. Функционируют как музеи, рестораны, административные здания.

Заброшенные замки — холодные, мрачные. В их недрах царит мрак. Там живут призраки.

Страшный старик шёл по дороге. Он был ледяным ветром. Белые седины медленно развевались. Высокий, прямой, он маршировал в строю призраков. Он был слепым. В руках у него была простреленная войлочная шляпа.

Малуша заплакала.

«Это же обыкновенный нищий», — утешали мама с папой.

Малуша помнила скукоженных шатающихся алкоголиков у гастрономов, трясущихся морщинистых бабулек у рынков. Они были слабыми.

Этот старик был воином, побеждённым, но не покорённым, величественным и мёртвым, как полуразрушенный замок.

Этот старик был воином, побеждённым, но не покорённым, величественным и мёртвым, как полуразрушенный замок.

Леночке четыре года. Ходит за Малушей хвостом.

Так же, как Малушина мама ходит за Леночкиной.

Семья из Москвы. Врачи. Маме очень хочется завязать знакомство с москвичами.

Леночка пухленькая, беленькая, румяные щёчки, глазки как васильки.

Малушу эта малявка иногда раздражает.

Но выбирать не приходится. Остальные разъехались.

Малуше с Леночкой каждый день дают по двадцать копеек на пакетик ежевики и стакан молока.

Местные женщины приходят к дому отдыха продавать молоко и ягоды.

Малушу с Леночкой особо привечает одна женщина. Они покупают только у неё.

Хочется постоянства и внимания.

— Вот бы мне такую дочку! — говорит женщина, глядя на Леночку.

— А меня в дочки не хотите? — спрашивает Малуша.

— Тебя не хочу. Ты чёрная.

— Какая ж я чёрная?! У меня волосы тёмно-русые. На солнце почти белыми становятся. Глаза серые. Вы посмотрите повнимательней! — деловито торгуется Малуша.

— Не! Ты чёрная. Цыганочка. Маленькую хочу. У ней глазки как василёчки.

— А где вы живёте?

— В доме.

— А удобства есть? Леночка в квартире со всеми удобствами живёт. Не пойдёт она к вам, а я пойду.

Тут вмешивается Леночка:

— Можно посмотреть, где вы живёте?

— Без меня никуда не пойдёшь. А двоих не возьмёте?

Так они торгуются каждый день.

Подходя к своему корпусу, девочки занимают наблюдательную позицию. Подолгу смотрят на родителей, лежащих в шезлонгах.

Родители мирно беседуют, что-то попивают, что-то почитывают.

— Смотри, сколько нас не было, а они и не вспомнят, — говорит Малуша Леночке.

— Всё равно они наши мама с папой. Они нас любят.

— Верь больше. Уйдём к тётеньке жить. Они и не хватятся. Или пойдём погуляем ещё?

Устроили эксперимент. Погуляли подольше. Вернулись — та же картина — родители безмятежно лежат в шезлонгах.

— Видишь. Не нужны мы им. Они вообще не наши родители.

— А кто?!

— Чужие.

— А наши где?

— Они их убили, нас украли, чтобы квартиру получить.

Девочки начинают горько плакать.

Это игра такая — поплакать понарошку.

На душе становится легче, и они идут к своим.